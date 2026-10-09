Athens Digital Arts Festival 2027: Όταν η τεχνολογία γίνεται κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο

Το Athens Digital Arts Festival επιστρέφει το 2027 με το «IT’S ALIVE!» και εξερευνά τη σχέση μας με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη

Με μια ματιά Το Athens Digital Arts Festival (ADAF) επιστρέφει το 2027 με θέμα "IT'S ALIVE!", εξερευνώντας τη σχέση ανθρώπου-τεχνολογίας.

Το φεστιβάλ εστιάζει στον "τεχνο-ανιμισμό", την τάση να δίνουμε ζωή σε αντικείμενα και να δημιουργούμε ψηφιακές δεισιδαιμονίες.

Εξετάζεται πώς η τεχνητή νοημοσύνη, εκπαιδευμένη σε ανθρώπινη γνώση, μας επιστρέφει μια "ηχώ" της δικής μας δημιουργίας.

Το ADAF προσκαλεί καλλιτέχνες και δημιουργούς να υποβάλουν έργα που διερευνούν την αίσθηση "ζωής" στην τεχνολογία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, το πιο πρωτοποριακό και μακροβιότερο φεστιβάλ για την ψηφιακή τέχνη και κουλτούρα στην χώρα, επιστρέφει την άνοιξη του 2027 στην Αθήνα, για την 23η διοργάνωσή του, και αναζητά νέους μύθους, παράξενα τελετουργικά και ιστορίες από τη ζωή μας με τις μηχανές για να μας παρουσιάσει.

Το ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχών του είναι εδώ — και φέτος, κάτι κινείται στην οθόνη.

«IT’S ALIVE!», φώναξε ο Δρ. Φρανκενστάιν όταν το δημιούργημά του άρχισε να κινείται. Κάτι παρόμοιο φωνάζουμε και εμείς, όταν το Wi-Fi επιστρέφει μετά από τρία λεπτά διακοπής ή όταν η σκούπα-ρομπότ κολλάει για τρίτη φορά κάτω από τον καναπέ και αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι το κάνει επίτηδες.

Καλώς ήρθατε στην θεματική του 23ου ADAF που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία. Την ανάγκη μας να δίνουμε ζωή σε όσα μας περιβάλλουν και τις ερωτήσεις που εγείρει η εμφύσηση ζωής μέσα σε ένα τεχνολογικό αντικείμενο, ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ στη σημερινή εποχή της εμφάνισης της τεχνητής νοημοσύνης και τις κατακλυσμιαίας ανόδου της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας.

– Όταν οι μηχανές αποκτούν… χαρακτήρα

Η φετινή θεματική ξεκινά από μια απλή, καθημερινή διαπίστωση: οι άνθρωποι έχουμε την τάση να δίνουμε ζωή στα πράγματα με τα οποία συνδεόμαστε. Παλιά, ήταν ένα δέντρο, ένα ποτάμι ή ένα αντικείμενο που πέρασε από γενιά σε γενιά. Σήμερα, είναι το κινητό μας, ο ψηφιακός βοηθός ή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η τάση ονομάζεται τεχνο-ανιμισμός: η ανθρώπινη συνήθεια να αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία σαν να έχει χαρακτήρα, πρόθεση ή μια δική της παρουσία. Δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε κυριολεκτικά πως ο υπολογιστής μας έχει ψυχή. Σημαίνει ότι, όταν κάτι ανταποκρίνεται στις κινήσεις και στα λόγια μας, είναι εύκολο να αρχίσουμε να του φερόμαστε σαν να υπάρχει «κάποιος» από την άλλη πλευρά.

Κάπως έτσι δομείται και η λαογραφία των αλγορίθμων. Με απλά λόγια,όλες οι μικρές συνήθειες, οι άγραφοι κανόνες και οι ψηφιακές δεισιδαιμονίες που δημιουργούμε γύρω από την τεχνολογία. Καθάρισμα του cache πριν από μια σημαντική δουλειά, γράψιμο prompt — την οδηγία που δίνεις στην τεχνητή νοημοσύνη — με ακρίβεια σαν να κάνεις ξόρκι, η πίστη ότι, αν κλείσεις και ξανανοίξεις το πρόγραμμα, όλα θα πάνε καλύτερα.

Μπορεί να είναι ψυχαναγκασμός, χιούμορ, απλή συνήθεια ή ένας τρόπος να αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως. Όπως και να ’χει, αυτές οι μικρές καθημερινές τελετουργίες αποκαλύπτουν πολλά για τη σχέση μας με τον ψηφιακό κόσμο.

– Μήπως η τεχνολογία μάς επιστρέφει το είδωλό μας;

Το IT’S ALIVE… κοιτάζει και προς μια άλλη κατεύθυνση: τι συμβαίνει όταν η τεχνολογία αρχίζει να μας επιστρέφει όσα της έχουμε δώσει;

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται πάνω σε τεράστιες ποσότητες ανθρώπινης γνώσης και δημιουργίας. Όταν τους μιλάμε, η απάντηση που παίρνουμε μπορεί να μας φαίνεται οικεία, αλλά και κάπως διαφορετική. Σαν ένας καθρέφτης που δεν αντιγράφει απλώς την εικόνα μας, αλλά την επιστρέφει απρόσμενα με κάτι ακόμα μέσα, μια ηχώ.

Εδώ βρίσκεται και το δεύτερο ερώτημα που διατρέχει τη φετινή διοργάνωση:

Όταν ο ψηφιακός κόσμος μάς απαντά, τι ακριβώς ακούμε/βλέπουμε;

Τη δική μας φωνή; Τη συλλογική γνώση που έχουμε αφήσει πίσω μας; Κάτι νέο που προκύπτει από τον συνδυασμό ανθρώπινης δημιουργίας και μηχανικής επεξεργασίας;

Το φεστιβάλ δεν αναζητά μία και μοναδική απάντηση. Αντίθετα, ανοίγει χώρο για πειραματισμό, αμφιβολία, παιχνίδι και νέες ιστορίες γύρω από την τεχνολογία που ήδη αποτελεί μέρος της ζωής μας.

Τι συμβαίνει όταν η τεχνολογία παύει να είναι απλώς ένα εργαλείο και γίνεται μέρος της ιστορίας που αφηγούμαστε;

Για ολόκληρο το θέμα διαβάστε εδώ

– Φέρτε μας ό,τι “ζωντανεύει”…

Το Athens Digital Arts Festival ανοίγει τις συμμετοχές για φέτος και προσκαλεί καλλιτέχνες, δημιουργούς, ερευνητές, στοχαστές και όσους πειραματίζονται με τα ψηφιακά μέσα, ακομα και AI να δηλώσουν συμμετοχή με προτάσεις γύρω απο την θεματική του.

Αναζητά έργα που εξερευνούν τη σχέση μας με τις μηχανές, τις ψηφιακές μας συνήθειες, τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το τεχνητό, αλλά και όσα μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι απλώς ένας αλγόριθμος ή κάτι που μας φαίνεται απροσδόκητα ζωντανό.

Το ανοιχτό κάλεσμα αφορά τις 12 κατηγορίες: Video Art, Animation, Installation, Web Art, Digital Image, Games, VR/XR/MR, Music, Performance, Talks, Workshops και ADAF Kids, (μια ενότητα που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω μορφές δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους φίλους). Καθώς και κατηγορίες – έκπληξη που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το IT’S ALIVE… δεν ζητά να αποφασίσουμε αν οι μηχανές είναι ζωντανές. Μας καλεί να εξερευνήσουμε γιατί μερικές φορές νιώθουμε πως είναι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: www.2027.adaf.gr.

Το φεστιβάλ είναι ένα κατώφλι. Ελάτε να σταθούμε μαζί εκεί — και να δούμε αν τελικα υπάρχει όντως κάτι “ζωντανό”…