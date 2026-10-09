Celeb News 09.10.2026

Ben Affleck: «Δεν θέλω να χάσω αυτά τα χρόνια» – Πώς τα παιδιά του καθορίζουν τη ζωή του μετά το διαζύγιο

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Ο ηθοποιός μιλάει για την ισορροπία που έχει βρει στην προσωπική του ζωή, εστιάζοντας στη σχέση του με τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ben Affleck περιγράφει την τρέχουσα περίοδο της ζωής του ως «υπέροχη», εστιάζοντας στα παιδιά του.
  • Διαχειρίζεται τη συνεπιμέλεια των παιδιών του, εναλλάξ εβδομάδες μαζί τους και με τη μητέρα τους.
  • Παραμένει στο Λος Άντζελες για να μην χάσει στιγμές από τα παιδιά του, θεωρώντας τον εαυτό του τυχερό.
  • Συνειδητοποιεί ότι η εικόνα του ως «cool μπαμπάς» αλλάζει, καθώς τα παιδιά του τον βλέπουν πλέον ως γονιό.
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Ο Ben Affleck, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Hollywood, μοιράστηκε πρόσφατα πτυχές της προσωπικής του ζωής, περιγράφοντας την τρέχουσα περίοδο ως «υπέροχη». Μετά από μια περίοδο έντονης δημοσιότητας, κυρίως λόγω του διαζυγίου του από την Jennifer Lopez, ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης φαίνεται να έχει βρει την ισορροπία που επιθυμεί, κρατώντας την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Ben Affleck παρουσιάζεται με κοστούμι σε εκδήλωση, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναμένεται να παίξει ρόλο στη νέα του ταινία «Animals».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέντευξή του στο Variety, με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «Animals», ο Ben Affleck εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ζωής του. Τόνισε ότι η καθημερινότητά του είναι πλέον επικεντρωμένη στα παιδιά του και στη θετική σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner.

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Η ισορροπία της συνεπιμέλειας

Ο Ben Affleck περιέγραψε το πρόγραμμά του, εξηγώντας πώς διαχειρίζεται τη συνεπιμέλεια των παιδιών του: «Δουλεύω σκληρά κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά πηγαίνω και τα παίρνω από το σχολείο. Βγαίνουμε για φαγητό, αν θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί μου. Έχουν μια εβδομάδα μαζί μου και μια εβδομάδα με τη μητέρα τους». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την άριστη σχέση που έχουν τα παιδιά του με τη μητέρα τους, δηλώνοντας: «Έχουν μια υπέροχη σχέση με τη μαμά τους, για την οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ξέρω ότι θα προκύψουν δυσκολίες, αλλά αυτή η περίοδος της ζωής μου είναι πραγματικά υπέροχη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση του Ben Affleck να παραμένει στο Λος Άντζελες, παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, συνδέεται άμεσα με την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του. «Είμαι χωρισμένος, έχω τη συνεπιμέλεια των παιδιών μου και δεν θέλω να χάσω στιγμή από αυτά τα χρόνια. Τα παιδιά μου ζουν εδώ και μεγαλώνουν πολύ γρήγορα», ανέφερε. «Δεν θέλω να πηγαίνω στο Νέο Μεξικό για να δουλέψω. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτές τις επιλογές και σίγουρα νιώθω τυχερός».

Οι ηθοποιοί Matt Damon και Ben Affleck στην ταινία The Rip του Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο «cool» μπαμπάς και η πραγματικότητα

Ο Ben Affleck αποκάλυψε επίσης, σε πρόσφατη εμφάνισή του στο «Jimmy Kimmel Live!», ότι η εικόνα του ως «cool μπαμπά» μπορεί να μην ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. «Τώρα πια προσπαθώ να τους δίνω συμβουλές, να κάνω το γονιό, όπως κάνει ο καθένας», εξήγησε. «Ξεκινάω να λέω κάτι στο τραπέζι και πιάνω τα παιδιά να ανταλλάσσουν βλέμματα μεταξύ τους. Εσφαλμένα νόμιζα ότι θα ήμουν για πάντα ο cool μπαμπάς, αλλά συνειδητοποιώ ότι είμαι η καρικατούρα της ιστορίας».

Ο ηθοποιός Ben Affleck σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια χαρακτηριστική στιγμή που μοιράστηκε αφορούσε μια συζήτηση των παιδιών του για τις σχέσεις τους. Όταν ο Ben Affleck προσπάθησε να προσφέρει τη δική του «εμπειρία ζωής», ο 17χρονος γιος του τον ρώτησε ψύχραιμα: «Ω, μιλάς εσύ ως ειδικός στις σχέσεις;», προκαλώντας το γέλιο του πατέρα του. Αυτές οι αποκαλύψεις του Ben Affleck υπογραμμίζουν την προσπάθειά του να διαχειριστεί την καριέρα του και την οικογενειακή του ζωή με γνώμονα την ευημερία των παιδιών του, αναδεικνύοντας την αξία της συνεννόησης και της κοινής ανατροφής, ακόμα και μετά από έναν χωρισμό.

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