Η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Ανδρέας Γιαννακούλας περιμένουν το πρώτο τους παιδί, όπως αποκάλυψαν με τρυφερή ανάρτηση

Με μια ματιά Η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Ανδρέας Γιαννακούλας περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο μέσω Instagram με κοινές φωτογραφίες.

Η ανάρτηση υπαινίσσεται ότι το μωρό αναμένεται πριν τα επόμενα Χριστούγεννα.

Αποκαλύφθηκε επίσης ποιος θα είναι ο νονός του μωρού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Ανδρέας Γιαννακούλας, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Κατερίνας Πεφτίτση στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα που ανέβηκαν, οι δύο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και εμφανώς συγκινημένοι, με τη λεζάντα της ανάρτησης να αποκαλύπτει το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην κοινή τους πορεία: «New chapter is coming… Ps: τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι. Σε περιμένουμε». Παράλληλα, η μέλλουσα μαμά έδωσε και μια ακόμη ξεχωριστή λεπτομέρεια για το μωρό, αποκαλύπτοντας και το πρόσωπο που θα γίνει νονός του.

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Η Κατερίνα Πεφτίτση συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το GNTM και έχει χτίσει μια πολυδιάστατη πορεία, καθώς ασχολείται με το μόντελινγκ ως plus size μοντέλο, την υποκριτική, το μακιγιάζ και το ραδιόφωνο. Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Γιαννακούλας ξεχώρισε μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Ταμπού».

Πλέον, οι δύο τους μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, δεχόμενοι ήδη δεκάδες ευχές κάτω από την ανάρτησή τους.

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