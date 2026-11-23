Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα έκλεισε το MadWalk 2026 by Three Cents με ένα εκρηκτικό performance.

Ερμήνευσε τα τραγούδια «So Sexy» και «Tulum, I want your soul» με τους Playmen.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε εντυπωσιακές εμφανίσεις και δυναμική χορογραφία.

Η Φουρέιρα έχει μακροχρόνια σχέση με το MadWalk, συνδυάζοντας μουσική και μόδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αυλαία του MadWalk 2026 by Three Cents έπεσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, με την Ελένη Φουρέιρα να αναλαμβάνει το closing act της βραδιάς και να αποχαιρετά το κοινό με ένα performance γεμάτο ρυθμό, pop ενέργεια και δυναμισμό. Η κορυφαία performer ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «So Sexy» και το «Tulum, I want your soul» αυτή τη φορά μαζί με τους Playmen, δίνοντας το δικό της εκρηκτικό φινάλε σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα, με τη χορηγία της Three Cents.

Η πρώτη εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα για το «So sexy» είχε έντονο fashion χαρακτήρα. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα αέρινο, λευκό ημιδιάφανο πέπλο, το οποίο στη συνέχεια αποκάλυψε ένα μεταλλιζέ μίνι φόρεμα με εφέ φιδιού και see-through λεπτομέρειες. Με κοντά ξανθά μαλλιά, ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό look, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν 6 χορευτές, ντυμένοι με ασπρόμαυρα outfits, οι οποίοι τη συνόδευσαν σε μια δυναμική χορογραφία.

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Στη συνέχεια, η σκηνή υποδέχτηκε τους Playmen, με την Ελένη Φουρέιρα να βρίσκεται μαζί τους στο stage για το «Tulum, I want your soul». Η τραγουδίστρια χόρευε στους ρυθμούς του τραγουδιού, ενώ η πασαρέλα γέμισε με μοντέλα που συμμετείχαν στο φετινό MadWalk 2026 by Three Cents και έδωσαν τη δική τους χορευτική ενέργεια στο closing act. Έτσι, το catwalk μετατράπηκε σε ένα μεγάλο fashion party.

Η σχέση της Ελένης Φουρέιρα με το MadWalk μετρά πολλά χρόνια και έχει συνδεθεί με εμφανίσεις που συνδυάζουν τη μουσική, τη μόδα, τη χορογραφία και τη θεατρικότητα. Η pop star έχει αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του θεσμού, χαρίζοντας performances που συζητήθηκαν και επιβεβαιώνοντας κάθε φορά πως η σκηνική της παρουσία αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

Φέτος, ωστόσο, η επιστροφή της είχε έναν διαφορετικό ρόλο, καθώς αντί να ανοίξει τη βραδιά και να δώσει το πρώτο στίγμα της διοργάνωσης, ανέλαβε να την ολοκληρώσει. Το closing act αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την ίδια, καθώς έκλεισε μια βραδιά γεμάτη fashion shows, μουσικές συνεργασίες και δημιουργικές συναντήσεις με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: με ένα performance που συνδυάζει την pop αισθητική με τη δυναμική της σκηνής.

Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε το τελευταίο μουσικό ραντεβού της βραδιάς, ολοκληρώνοντας το MadWalk 2026 by Three Cents με μια εμφάνιση που υπενθύμισε γιατί παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές performers της ελληνικής pop σκηνής και μία από τις καλλιτέχνιδες που έχουν ταυτιστεί με τον θεσμό.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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