Η M·A·C Cosmetics και η Marina Satti μοιράζονται την αγάπη για την ελεύθερη έκφραση, σε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Η Marina Satti συνεργάστηκε με τη M·A·C Cosmetics στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Νανούρισμα» σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό.

Η συνεργασία βασίστηκε στην κοινή φιλοσοφία δημιουργικότητας, έκφρασης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Το MadWalk 2026 ένωσε μόδα, μουσική και ομορφιά με κεντρικό μήνυμα «We Are All Made of Stars». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισε η Marina Satti στο MadWalk 2026 by Three Cents, σε ένα act που έφερε στο προσκήνιο τη σχέση της με τη M·A·C Cosmetics. Η καλλιτέχνιδα, που έχει συνδέσει την πορεία της με την ελευθερία της έκφρασης, τον πειραματισμό και την ανατροπή των συνηθισμένων κανόνων, βρέθηκε στη σκηνή του θεσμού για μια εμφάνιση με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Η Marina Satti ερμήνευσε το τραγούδι «Νανούρισμα», δίνοντας τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση σε ένα κομμάτι που απέκτησε ξεχωριστή θέση μέσα στο μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς. Η παρουσία της δεν ήταν απλώς ένα ακόμη μουσικό act, αλλά μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων που μοιράζονται μια κοινή αντίληψη γύρω από τη δημιουργικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

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Στο επίκεντρο ενός ατμοσφαιρικού σκηνικού, με καθρέφτες περιμετρικά της σκηνής, η καλλιτέχνιδα βρέθηκε μόνη στο κέντρο. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μακρύ μαύρο strapless φόρεμα, με κορσέ και σούρες στη μέση, που έδενε μπροστά με κουμπιά. Ο εντυπωσιακός φωτισμός και οι καπνοί συμπλήρωσαν την ατμόσφαιρα, ενισχύοντας τη θεατρικότητα του performance. Η παρουσία της δεν ήταν απλώς ένα ακόμη μουσικό act, αλλά μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων που μοιράζονται μια κοινή αντίληψη γύρω από τη δημιουργικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

Η σχέση της Marina Satti με τη M·A·C Cosmetics έχει ως κοινό σημείο αναφοράς ακριβώς αυτή την ελευθερία. Το brand υποστηρίζει διαχρονικά την καλλιτεχνική έκφραση, τον πειραματισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, μέσα από τη φιλοσοφία «All Ages, All Races, All Genders». Πρόκειται για μια προσέγγιση που συναντά τον τρόπο με τον οποίο η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει τη μουσική, την εικόνα και τη σκηνική της παρουσία.

Άλλωστε, για τη M·A·C το μακιγιάζ δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο ομορφιάς, αλλά ένα ακόμη μέσο δημιουργικής έκφρασης. Στο MadWalk, αυτή η φιλοσοφία αποκτά σκηνική διάσταση, καθώς τα makeup looks γίνονται μέρος της συνολικής καλλιτεχνικής αφήγησης κάθε act.

Με κεντρικό μήνυμα «We Are All Made of Stars», το MadWalk 2026 έφερε για ακόμη μία χρονιά στο ίδιο σημείο τη μόδα, τη μουσική και την ομορφιά, με τη Marina Satti και τη M·A·C Cosmetics να προσθέτουν τη δική τους ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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