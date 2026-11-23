Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents συνδύασε μόδα και μουσική με 16η διοργάνωση, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS».

Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε τη βραδιά, ενώ καλλιτέχνες και σχεδιαστές παρουσίασαν ξεχωριστές fashion και μουσικές στιγμές.

Σημαντικές συνεργασίες περιλάμβαναν Πέγκυ Ζήνα με Paris Valtadoros, Λένα Ζευγαρά με Sotiris Georgiou, και FY με Paris Valtadoros.

Η βραδιά περιλάμβανε ανατρεπτικές εμφανίσεις, όπως φόρεμα από LEGO, και αφιερώματα σε δημιουργούς, όπως ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents ολοκληρώθηκε, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μόδα, μουσική, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ανατρεπτικά acts. Για 16η χρονιά, η πασαρέλα συνάντησε τη σκηνή και αγαπημένοι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους με κορυφαίους σχεδιαστές, παρουσιάζοντας ξεχωριστές fashion και μουσικές στιγμές.

Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», η φετινή διοργάνωση μετέτρεψε το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) σε ένα λαμπερό σκηνικό, με τη Βίκυ Καγιά στην παρουσίαση. Το «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα, σε remix του Valeron, έδωσε τον μουσικό τόνο της βραδιάς, ενώ οι δημιουργίες των σχεδιαστών απέκτησαν ξεχωριστή ζωή μέσα από τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών.

Από τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και τα ιδιαίτερα catwalks μέχρι τις δυναμικές μουσικές συνεργασίες, το MadWalk 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά πως αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά fashion και music events της χώρας.

Η Βίκυ Καγιά έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του MadWalk 2026 by Three Cents, ανοίγοντας τη βραδιά με ένα φαντασμαγορικό act γεμάτο λάμψη και θεατρικότητα. Αφού πρώτα «περπάτησε» ανάμεσα στα αστέρια μέσα από ένα εντυπωσιακό εισαγωγικό video, μεταφέρθηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do, όπου χορευτές ντυμένοι με λευκά κοστούμια αναδύθηκαν σταδιακά μέσα από ένα χρυσό ύφασμα και πλαισίωσαν το catwalk της. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα μακρύ, λαμπερό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, ολοκληρώνοντας ένα star-inspired look που ταίριαζε απόλυτα με το φετινό μήνυμα της διοργάνωσης «WE ARE ALL MADE OF STARS» και δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

Ο Paris Valtadoros παρουσίασε τη συλλογή του «THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance» στο MadWalk 2026 by Three Cents, φέρνοντας την αισθητική της Αναγέννησης στη σύγχρονη πασαρέλα. Στο πλευρό του βρέθηκε η Πέγκυ Ζήνα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό με ένα ξεχωριστό μουσικό act, συνδυάζοντας το «Πουθενά» με το διαχρονικό «Vogue» της Madonna. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με δερμάτινες λεπτομέρειες, διαφάνειες και γούνινα στοιχεία, ενώ χορεύτριες και μοντέλα με δημιουργίες του σχεδιαστή πλαισίωσαν τη σκηνική της παρουσία. Ανάμεσα στα μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα ήταν και ο Ακύλας, σε μια παρουσίαση που ένωσε τη μόδα, τη μουσική και τη θεατρικότητα.

Η Georgia De Graecia έφερε retro glam και disco αισθητική στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents, με τον Biased Beast να δίνει τον δικό του εκρηκτικό rock ρυθμό στην παρουσίαση. Ερμηνεύοντας τα «Take My Breath» και «How Deep Is Your Love», ο καλλιτέχνης μετέτρεψε το catwalk σε μια πραγματική rock συναυλία, με τα drums και το έντονο κόκκινο σκηνικό να ανεβάζουν την ένταση. Την ίδια στιγμή, η σχεδιάστρια παρουσίασε δημιουργίες με το signature Baravelle print, denim κομμάτια, δερμάτινα γιλέκα, κοτλέ παντελόνια και 70s αναφορές, ενώ τα παπούτσια MIGATO ολοκλήρωσαν τα looks. Ένα fashion act που συνδύασε τη νοσταλγική διάθεση των 70s με glam rock vibes και αστείρευτη ενέργεια.

Ο Sotiris Georgiou παρουσίασε τη νέα του συλλογή στο MadWalk 2026 by Three Cents, επαναπροσδιορίζοντας τους κώδικες του tailoring μέσα από πιο ρευστές γραμμές, ανάλαφρες σιλουέτες και ενδιαφέροντες συνδυασμούς υφασμάτων. Τη μουσική πλευρά του show ανέλαβε η Λένα Ζευγαρά, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό ερμηνεύοντας το «Εξαρτάται», φορώντας ένα μακρύ φόρεμα σε γκρι του πάγου απόχρωση με ασημί λάμψη και μακριά γάντια. Στο κέντρο της σκηνής, η τραγουδίστρια έδωσε τον ρυθμό με τις κινήσεις της, ενώ έξι αιωρούμενα μαύρα φορέματα δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό γύρω της και τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες του σχεδιαστή στην πασαρέλα. Ένα fashion act που συνδύασε τη σύγχρονη ραπτική με τη μουσική και τη θεατρικότητα.

Μία από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις του MadWalk 2026 by Three Cents ήταν εκείνη της Βίκυς Καγιά, η οποία ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα κατασκευασμένο από 12.000 κομμάτια LEGO και 790 λουλούδια LEGO. Η ξεχωριστή δημιουργία αποτέλεσε μέρος της συνεργασίας του Ομίλου LEGO με το MadWalk, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια διαφορετική προσέγγιση στη μόδα, όπου η φαντασία και το παιχνίδι συναντούν τη δημιουργικότητα. Με κάθε στοιχείο να έχει τοποθετηθεί στο χέρι, το φόρεμα μετέτρεψε τον κόσμο της LEGO σε μια ιδιαίτερη fashion πρόταση, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως η δημιουργικότητα και η χαρά του παιχνιδιού δεν έχουν ηλικία.

Η Danae και ο Stelios Koudounaris παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό fashion act στο MadWalk 2026 by Three Cents, με dark romantic αισθητική και έντονη θεατρικότητα. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Κι άλλο» φορώντας ένα εντυπωσιακό total red σύνολο, ενώ ανέβηκε σε μια επιβλητική κατασκευή που θύμιζε σκαλοπάτια, με χορευτές να κινούνται γύρω της μέσα σε πυκνό καπνό. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα παρουσίασαν τη συλλογή Autumn/Winter 2026-27 του σχεδιαστή, με επιρροές από τα ’80s και τα ’90s, δυναμικές σιλουέτες, oversized παλτό, ανδρόγυνες γραμμές και έντονο παιχνίδι υφών. Το σκοτεινό σκηνικό με τα μυστηριώδη δάση και τα κοράκια ολοκλήρωσε την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα fashion act που συνδύασε μόδα, μουσική και αισθησιασμό.

Ο FY έφερε τη μαγεία των Χριστουγέννων στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, ερμηνεύοντας το «Φέτος τα Χριστούγεννα» σε ένα ξεχωριστό Christmas Act by ΣΚΡΑΤΣ. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε με ένα total black look, με λαμπερό σακάκι διακοσμημένο με στρας, δερμάτινο παντελόνι και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν 12 Μολυβένιοι Στρατιώτες, με εντυπωσιακές στολές που σχεδίασε ο Paris Valtadoros. Η σκηνική παρουσία τους δημιούργησε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, γεμάτη θεατρικότητα και νοσταλγία, ξυπνώντας παιδικές αναμνήσεις και μεταφέροντας το κοινό σε ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Η Κατερίνα Λιόλιου και οι Deux Hommes παρουσίασαν ένα από τα πιο θεατρικά fashion acts του MadWalk 2026 by Three Cents, με έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση και τις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με βέλη στην πλάτη, ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο και ουλές στο πρόσωπο και μετέφερε την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν σταματά να διεκδικεί και να αγωνίζεται παρά τα όσα τον πληγώνουν και ερμήνευσε το «2100» από το νέο της album. Γύρω της χορευτές και ένα σκηνικό φτιαγμένο από παλιά αντικείμενα δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ενώ τα μοντέλα παρουσίασαν τη νέα συλλογή του σχεδιαστικού διδύμου. Με αφορμή τα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας τους, οι Deux Hommes συνδύασαν ιστορικές αναφορές με σύγχρονες γραμμές, αναδεικνύοντας την επανάσταση, την ελευθερία και την προσωπική έκφραση.

Η Daphne Valente έκανε το ντεμπούτο της στο MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας τη συλλογή «Razzle Dazzle» μαζί με την Klavdia, σε ένα fashion act εμπνευσμένο από τη θρυλική disco εποχή του Studio 54. Κάτω από μια εντυπωσιακή ντισκόμπαλα, η Klavdia ερμήνευσε τα «Think» και «Respect», φορώντας μια μπορντό δημιουργία της σχεδιάστριας με χαρακτηριστικές πτυχώσεις και πλούσιο όγκο στο κάτω μέρος. Χορεύτριες με ασημί outfits πλαισίωσαν την εμφάνισή της, ενώ τα μοντέλα παρουσίασαν δημιουργίες σε ασημί και μαύρες αποχρώσεις, με μεταλλικές υφές, εντυπωσιακές πτυχώσεις και γλυπτικές σιλουέτες. Με disco ρυθμό, λάμψη και ασταμάτητη κίνηση, το act μετέφερε την ατμόσφαιρα του Studio 54 στην πασαρέλα, αναδεικνύοντας μια πιο γιορτινή και edgy πλευρά της σχεδιάστριας.

Η Ήβη Αδάμου έδωσε τον μουσικό παλμό στο fashion act του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra στο MadWalk 2026 by Three Cents, ερμηνεύοντας τα «Μονά Ζυγά» και «Sweet Dreams». Στο επίκεντρο της σκηνικής παρουσίασης βρέθηκε το νέο CUPRA Raval, γύρω από το οποίο τα μοντέλα παρουσίασαν τη συλλογή «The Art of Layering», με άνετες γραμμές, χαρακτηριστικές ρίγες, έντονα χρώματα και σύγχρονες streetwear αναφορές. Η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε με ανανεωμένο κοντό καρέ και ένα λαμπερό total black look, ενώ η Βίκυ Καγιά έκλεισε την πασαρέλα με μαύρο παντελόνι και λευκό crop top με στρας. Ένα act που ένωσε τη μόδα, τη μουσική και την αυτοκίνηση, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του layering ως έναν δημιουργικό τρόπο προσωπικής έκφρασης.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Dimitris Petrou ένωσαν τις δυνάμεις τους στο MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας ένα fashion act με ατμόσφαιρα παλιάς ιταλικής ταινίας και έντονα film noir στοιχεία. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ίσως», φορώντας ένα κομψό ριγέ σακάκι με μαύρη τριανταφυλλένια μπουτονιέρα, ενώ μια μουσικός με σαξόφωνο, ένα retro μικρόφωνο και χορεύτριες συμπλήρωσαν το vintage σκηνικό. Παράλληλα, τα μοντέλα παρουσίασαν τη συλλογή «PARADISO in FIORE», με ασπρόμαυρες αντιθέσεις, ιδιαίτερο tailoring, floral λεπτομέρειες και λαμπερές εφαρμογές, σε μια δημιουργία εμπνευσμένη από την αισθητική της «Dolce Vita» και του παλιού ιταλικού κινηματογράφου. Για τον Dimitris Petrou ήταν η δέκατη συμμετοχή του στη διοργάνωση, ενώ ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk.

Η Lila και η Celia Kritharioti έφεραν την αίγλη του old Hollywood στο MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας τη συλλογή «Frozen Eden, the next temptation» σε ένα fashion act με έντονο cabaret χαρακτήρα. Η Lila ερμήνευσε το «BEYONCÉ x Prisencolinensinainciusol», πλαισιωμένη από χορευτές και χορεύτριες, ενώ αρχικά εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή κάπα με φτερά, την οποία στη συνέχεια αφαίρεσε αποκαλύπτοντας ένα μαύρο σουτιέν και μια κοντή φούστα με κρόσσια και στρας. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα παρουσίασαν τις δημιουργίες της σχεδιάστριας, με αέρινες διαφάνειες, ντελικάτες δαντέλες, περίτεχνα κεντήματα και πλούσιες υφές, σε μια συλλογή που κινήθηκε ανάμεσα στο μαύρο, το λευκό, το ασημί, το χρυσό και το κόκκινο. Με αναφορές στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’20 και έμπνευση από τη συνάντηση της αθωότητας με τον πειρασμό, το act συνδύασε τη θεατρικότητα, τη θηλυκότητα και τη λάμψη σε μια ξεχωριστή σκηνική παρουσία.

Η BSB παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο MadWalk 2026 by Three Cents, με τον Kidd και την Evangelia να δίνουν τον μουσικό παλμό σε ένα δυναμικό fashion act. Ο Kidd έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση ερμηνεύοντας το «Μόλις γνωριστήκαμε», ενώ στη συνέχεια η Evangelia, στην πέμπτη συμμετοχή της στο MadWalk, ανέβηκε στην πασαρέλα τραγουδώντας το «Λόγια». Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν στη σκηνή και ένωσαν τις φωνές τους, ενώ τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες της BSB, που κινήθηκαν ανάμεσα στο glamour και το street style, συνδυάζοντας minimal γραμμές με πιο έντονα και sexy στοιχεία. Η Evangelia επέλεξε ένα λαμπερό σύνολο με τζιν παντελόνι με ανοίγματα στους γοφούς και στρας, καθώς και ασορτί τοπ, ενώ ο Kidd εμφανίστηκε με μαύρο τζιν και λευκό φανελάκι. Ένα act γεμάτο urban ενέργεια, pop διάθεση και στιλιστικές αντιθέσεις.

Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης και η Ρένα Μόρφη παρουσίασαν τη συλλογή «TEMPTATION» στο MadWalk 2026 by Three Cents, σε ένα fashion act αφιερωμένο στη συμπερίληψη, την ελευθερία έκφρασης και την ομορφιά χωρίς στερεότυπα. Η Ρένα Μόρφη ερμήνευσε το «Δική μου», εμφανιζόμενη αρχικά ανάμεσα σε δύο βελούδινες κουρτίνες και στη συνέχεια πάνω σε έναν διάφανο κύβο, φορώντας ένα εντυπωσιακό vinyl σύνολο με κόκκινο παντελόνι καμπάνα και ασύμμετρο top σε πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις. Παράλληλα, τα μοντέλα παρουσίασαν δημιουργίες με αρχιτεκτονικές φόρμες, αποκαλυπτικά κοψίματα, ιριδίζουσες υφές και έντονα χρώματα, ενώ στην πασαρέλα συμμετείχαν και μοντέλα με κινητική αναπηρία, καθώς και άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσίαση ανέδειξε την ποικιλομορφία των σωμάτων και έστειλε ένα ουσιαστικό μήνυμα πως η ομορφιά δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Το MadWalk 2026 by Three Cents τίμησε τον Κωνσταντίνο Ρήγο με ένα ξεχωριστό act, με αφορμή τη βράβευσή του στο MadWalk of Fame, αφιερωμένο στη μακρά καλλιτεχνική του πορεία και τη συμβολή του στην ελληνική τέχνη και μόδα. Στη σκηνή ανέβηκαν η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, αναλαμβάνοντας τις ερμηνείες, ενώ η Yucatan έδωσε τον μουσικό τόνο με το «Κάνε λιγάκι υπομονή». Στο act συμμετείχαν επίσης ηθοποιοί και στενοί συνεργάτες του Ρήγου, μετατρέποντας την πασαρέλα σε μια σκηνική αφήγηση γεμάτη κίνηση και θεατρικότητα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η αναφορά στη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, ενώ η Μαρία Ναυπλιώτου εμφανίστηκε με ένα λαμπερό ολόσωμο outfit και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής με ένα κομψό βελούδινο κοστούμι. Ένα μουσικό αφιέρωμα που ανέδειξε τη δημιουργική ταυτότητα και τον πολυδιάστατο κόσμο του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος τιμήθηκε με το βραβείο MadWalk of Fame στο MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια ξεχωριστή στιγμή αφιερωμένη στη μακρά και πολυσχιδή καλλιτεχνική του πορεία. Η Βίκυ Καγιά κάλεσε στη σκηνή τη Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ανέλαβε την απονομή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του δημιουργού στον χώρο της τέχνης και της μόδας. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στη χορογραφία, τη σκηνοθεσία και τις εικαστικές τέχνες, ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει καταφέρει να συνδέσει τη μόδα με τις παραστατικές τέχνες, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Η βράβευσή του αποτέλεσε μια συμβολική αναγνώριση της διαδρομής και της δημιουργικής του συμβολής στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.

Ο Σάκης Ρουβάς, ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος ένωσαν τις δημιουργικές τους δυνάμεις στο MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας ένα fashion act που συνδύασε το 90s glamour με τη futuristic αισθητική. Ο Σάκης Ρουβάς άνοιξε την εμφάνιση μέσα από ένα εντυπωσιακό video, ερμηνεύοντας το «Λάθος Οδός», και στη συνέχεια συνέχισε live στην πασαρέλα με το «Κάρμα», ανεβαίνοντας μάλιστα πάνω σε ένα τραπέζι που παρέπεμπε σε πολυτελή δεξίωση. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα παρουσίασαν τη συλλογή του Βασίλη Ζούλια, με vintage σιλουέτες, έντονα χρώματα, leopard prints, polka dots και πολυτελή υφάσματα, ενώ ο Περικλής Κονδυλάτος πρόσθεσε μια φουτουριστική πινελιά με κοσμήματα εμπνευσμένα από το «Matrix», κατασκευασμένα με κρυστάλλους, μικροτσίπ και εξαρτήματα υπολογιστών. Ένα act που έφερε σε δημιουργικό διάλογο τη μόδα, τη μουσική και την τεχνολογία.

Η Τάνια Μπρεάζου έδωσε μια άκρως αισθησιακή διάσταση στο fashion act του 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2026 by Three Cents, ερμηνεύοντας το «You Can Leave Your Hat On». Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε αρχικά με ένα κομψό ανδρόγυνο κοστούμι, όμως στη διάρκεια του performance άρχισε να αφαιρεί σταδιακά τα ρούχα της, αποκαλύπτοντας ένα μαύρο lingerie set με σουτιέν και ψηλόμεσο εσώρουχο. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα παρουσίασαν τη συλλογή του brand, με σατέν υφές, δαντέλες, lingerie-inspired λεπτομέρειες και θηλυκές σιλουέτες, ενώ το ροζ και το τιρκουάζ έδωσαν ένταση στο catwalk. Ένα fashion act που συνδύασε τη μουσική, τη θεατρικότητα και τη βραδινή λάμψη, με την Τάνια Μπρεάζου να κλέβει τις εντυπώσεις με τη σκηνική της παρουσία.

Η Marina Satti και η M·A·C Cosmetics ένωσαν τις δυνάμεις τους στο MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή με κοινό παρονομαστή την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Νανούρισμα» σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό με καθρέφτες, καπνούς και εντυπωσιακούς φωτισμούς, εμφανιζόμενη στο κέντρο της σκηνής με ένα μακρύ μαύρο strapless φόρεμα με κορσέ και σούρες στη μέση. Η συνεργασία ανέδειξε τη φιλοσοφία της M·A·C για τον πειραματισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, στοιχεία που συναντούν τη μουσική και καλλιτεχνική ταυτότητα της Marina Satti. Ένα act που έφερε στο προσκήνιο τη σύνδεση της μουσικής με την ομορφιά και την προσωπική έκφραση, στο πνεύμα του φετινού μηνύματος «WE ARE ALL MADE OF STARS».

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Θοδωρής Φέρρης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Χίλια κομμάτια» σε ένα ξεχωριστό act με τον σχεδιαστή Apostolos Mitropoulos και τη «ΔΕΗ No Gravity». Η παρουσίαση, εμπνευσμένη από την πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» και το μήνυμα «Άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», συνδύασε μουσική και μόδα, αναδεικνύοντας την ελευθερία, τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή. Ο Apostolos Mitropoulos παρουσίασε μια athleisure συλλογή με sporty αισθητική και χρώματα εμπνευσμένα από το concept, ενώ στην πασαρέλα περπάτησαν διαφορετικοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο Ετεοκλής Παύλου, μεταφέροντας το μήνυμα πως η κίνηση και η προσωπική έκφραση δεν έχουν περιορισμούς.

Η αυλαία του MadWalk 2026 by Three Cents έπεσε με την Ελένη Φουρέιρα να αναλαμβάνει το closing act της βραδιάς, χαρίζοντας ένα εκρηκτικό performance με τα «So Sexy» και «Tulum, I want your soul», μαζί με τους Playmen. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε με δύο διαφορετικές εμφανίσεις, ξεκινώντας με ένα αέρινο λευκό πέπλο που αποκάλυψε ένα μεταλλιζέ μίνι φόρεμα με εφέ φιδιού και see-through λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, η σκηνή μετατράπηκε σε ένα μεγάλο fashion party, με τα μοντέλα του MadWalk να συμμετέχουν στο μουσικό φινάλε.

Το πάρτι του MadWalk 2026 by Three Cents συνεχίστηκε με ένα δυναμικό after party, όπου ο Αντώνης Δημητριάδης (AD1) και οι Playmen ανέλαβαν τα decks, κρατώντας την ενέργεια στα ύψη με non-stop μουσική και χορό. Τα cocktails από την Three Cents έρεαν άφθονα, δίνοντας το δικό τους δροσερό twist στη βραδιά, ενώ οι καλεσμένοι συνέχισαν να διασκεδάζουν σε ένα party που κράτησε τον παλμό του MadWalk ζωντανό μέχρι αργά.

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