Η Λένα Ζευγαρά έκανε το ντεμπούτο της στο MadWalk 2026 by Three Cents με τον Sotiris Georgiou, υιοθετώντας ένα ανατρεπτικό pixie look

Με μια ματιά Η Λένα Ζευγαρά έκανε ένα ανατρεπτικό, ανδρόγυνο pixie κούρεμα για το MadWalk 2026.

Η αλλαγή αυτή αποτέλεσε μέρος της συνεργασίας της με τον σχεδιαστή Sotiris Georgiou.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με τη νέα της εικόνα και την εμπειρία.

Η εμφάνισή της απέδειξε την προθυμία της να πειραματιστεί και να βγει εκτός συνηθισμένων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο απρόσμενες και πολυσυζητημένες beauty εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης χάρισε στο κοινό η Λένα Ζευγαρά, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ένωσε τις δυνάμεις της με τον σχεδιαστή Sotiris Georgiou, σε ένα fashion act που συνδύασε τη μουσική ένταση με τη σύγχρονη, μίνιμαλ αισθητική.

Αφήνοντας πίσω τη γνώριμη εικόνα με την οποία την έχει συνηθίσει το κοινό στις νυχτερινές της εμφανίσεις, η τραγουδίστρια τόλμησε μια ριζική αλλαγή στο look της. Εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα ανατρεπτικό, ανδρόγυνο pixie κούρεμα, το οποίο ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της και έδεσε απόλυτα με τον δυναμικό χαρακτήρα των δημιουργιών του σχεδιαστή. Η σκηνική της παρουσία απέπνεε φρεσκάδα και αυτοπεποίθηση, κερδίζοντας αμέσως το θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο στάδιο.

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Λίγα λεπτά μετά το τέλος του act, με την αδρεναλίνη ακόμα στα ύψη, η Λένα Ζευγαρά βρέθηκε στο ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE, όπου μίλησε με ενθουσιασμό για αυτή τη νέα εμπειρία, εξηγώντας πώς γεννήθηκε η ιδέα της μεταμόρφωσής της: «Ήταν κάτι που δεν έχω κάνει ξανά. Μου άρεσε και εμένα πολύ. Είπαμε για το MadWalk να είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, το έζησα πάρα πολύ αυτό το ολιγόλεπτο act».

Με αυτή την εμφάνιση, η Λένα Ζευγαρά απέδειξε πως δεν φοβάται να πειραματιστεί και να βγει έξω από τα συνηθισμένα, κερδίζοντας επάξια το στοίχημα στην πρώτη της συμμετοχή στον θεσμό της μόδας και της μουσικής.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis Photography

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