Η Λένα Ζευγαρά έκανε το μεγάλο της ντεμπούτο στο MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια σύμπραξη με τον Sotiris Georgiou

Με μια ματιά Η Λένα Ζευγαρά έκανε ντεμπούτο στο MadWalk 2026 με τον Sotiris Georgiou, ερμηνεύοντας το "Εξαρτάται".

Ο Sotiris Georgiou παρουσίασε νέα προσέγγιση στο tailoring, με ρευστότητα, απενοχοποιημένες αναλογίες και συνδυασμό υλικών.

Η χρωματική παλέτα της συλλογής έγινε πιο τολμηρή, με ασημί λεπτομέρειες και αντιθέσεις υφής.

Η συνεργασία σχεδιαστή και τραγουδίστριας εναρμονίστηκε με το μήνυμα της διοργάνωσης "WE ARE ALL MADE OF STARS". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με το «Εξαρτάται» ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents η Λένα Ζευγαρά, αναλαμβάνοντας να δώσει τον μουσικό παλμό στο εντυπωσιακό fashion show του Sotiris Georgiou, σε partnership με την Colgate. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό, σε ένα act που έφερε τη σύγχρονη ραπτική σε διάλογο με την ένταση της ελληνικής μουσικής σκηνής, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα ξεχωριστό fashion performance.

Η Λένα Ζευγαρά ξεχώρισε με ένα μακρύ, εντυπωσιακό φόρεμα σε γκρι του πάγου απόχρωση, με ασημί λάμψη που αντανακλούσε το φως της σκηνής. Τα μακριά γάντια ολοκλήρωναν το glamorous look της, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, δημιουργώντας την αίσθηση ενός κοντού κουρέματος και δίνοντας έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στο σύνολο.

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Στο κέντρο της σκηνής, η Λένα Ζευγαρά παρέμεινε σταθερή στη θέση της, αφήνοντας ωστόσο τις χορευτικές της κινήσεις να ακολουθήσουν τον ρυθμό του τραγουδιού και να δώσουν ενέργεια στο catwalk. Γύρω της, 6 αιωρούμενα μαύρα φορέματα δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, προσθέτοντας θεατρικότητα και κίνηση στο act. Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα περνούσαν από την πασαρέλα παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του σχεδιαστή, με κάθε εμφάνιση να συμπληρώνει τη μουσική και σκηνική αφήγηση.

Η αντίθεση ανάμεσα στη σταθερή παρουσία της τραγουδίστριας στο κέντρο της σκηνής, τα αιωρούμενα φορέματα και τη συνεχή κίνηση των μοντέλων έδωσε στο show έναν ιδιαίτερο ρυθμό.

Ο Sotiris Georgiou και η νέα προσέγγιση στο ρευστό tailoring

Στην πασαρέλα, τα μοντέλα κατέκλυσαν το runway με τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Sotiris Georgiou, δημιουργώντας ένα συγχρονισμένο πάντρεμα μόδας και μουσικής. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περπάτησαν στο catwalk ήταν η Aigli Peppa και ο Vasilis Misirlis, οι νικητές του Model Casting Call by Colgate.

Η νέα συλλογή του σχεδιαστή εστίασε στη διακριτική αποδόμηση της αυστηρής, κλασικής φόρμας που χαρακτηρίζει παραδοσιακά τη δουλειά του. Ο ίδιος απομακρύνθηκε από τους αυστηρά δομημένους ώμους και τις στατικές γραμμές, δίνοντας στα ρούχα περισσότερη κίνηση, ρευστότητα και πιο απενοχοποιημένες αναλογίες.

Στα γυναικεία looks κυριάρχησαν ανάλαφρες, αισθησιακές γραμμές που ακολουθούσαν τη σιλουέτα και την κίνηση του σώματος, ενώ στα ανδρικά σύνολα το tailoring παρέμεινε ο βασικός άξονας, υιοθετώντας ωστόσο πιο χαλαρές γραμμές με διακριτικές αναφορές στην αισθητική των 90s. Το masculine και το feminine στοιχείο συνυπήρξαν ισότιμα, χωρίς καμία πλευρά να χάνει την ταυτότητά της.

Η επιλογή των υλικών και η ανανέωση στη χρωματική παλέτα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνθεση των υφασμάτων και στις αντιθέσεις της υφής. Το μετάξι, το βαμβάκι και το cool wool συνδυάστηκαν με πιο τεχνικά υφάσματα, ώστε κάθε κομμάτι να ακολουθεί φυσικά το σώμα, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια του πατρόν.

Παράλληλα, η χρωματική παλέτα απομακρύνθηκε από τις βαριές μονοχρωμίες παλαιότερων συλλογών, αποκτώντας πιο τολμηρές αποχρώσεις και λεπτομέρειες, όπως οι ασημί ζώνες με κρόσσια που πρόσθεσαν δυναμισμό στις εμφανίσεις. Κάθε look συνέβαλε στη συνολική ταυτότητα του catwalk, αναδεικνύοντας την ισορροπία ανάμεσα στη δομή και την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Η εσωτερική λάμψη ως κοινός παρονομαστής

Η συνεργασία του σχεδιαστή με τη Λένα Ζευγαρά βασίστηκε σε μια σχέση εμπιστοσύνης που είχε ήδη διαμορφωθεί μέσα από προηγούμενες εμφανίσεις της τραγουδίστριας με δημιουργίες του. Στην πρώτη της συμμετοχή στο MadWalk, η ίδια διατήρησε την προσωπική της αισθητική, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μια ανατρεπτική εικόνα που εναρμονίστηκε με τη ραπτική αρχιτεκτονική του Sotiris Georgiou.

Άλλωστε, η σύμπραξή τους ταίριαξε απόλυτα με το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης, «WE ARE ALL MADE OF STARS», υπενθυμίζοντας πως η λάμψη μπορεί να εκφραστεί μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης, από τη μουσική και τη σκηνική παρουσία μέχρι τη μόδα και τη δημιουργικότητα.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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