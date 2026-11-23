Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη νέα live κυκλοφορία του τραγουδιού «Κόντρα» από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 30 Νοεμβρίου

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση κυκλοφορεί live εκτέλεση του τραγουδιού «Κόντρα» από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η νέα κυκλοφορία ονομάζεται «KONTRA - Live at OAKA» και θα είναι διαθέσιμη στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media της τραγουδίστριας.

Η live εκτέλεση αναμένεται να μεταφέρει την ατμόσφαιρα της συναυλίας στους ακροατές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ακόμη μουσική έκπληξη ετοιμάζει η Άννα Βίσση για το κοινό της, καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας ξεχωριστής live εκτέλεσης του τραγουδιού «Κόντρα» από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την είδηση μέσα από τα social media, δίνοντας στους fans της μια ακόμη ευκαιρία να ξαναζήσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα εκείνης της βραδιάς.

Η νέα κυκλοφορία έχει τίτλο «KONTRA – Live at OAKA» και, σύμφωνα με την ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της Vission Music, αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για τη live εκτέλεση ενός τραγουδιού που αποκτά μια διαφορετική δυναμική μέσα από την ενέργεια της μεγάλης συναυλίας και την ανταπόκριση του κοινού.

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Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού για μια νέα live κυκλοφορία δίνει την ευκαιρία στους ακροατές να επιστρέψουν σε μία από τις μουσικές στιγμές της συναυλίας, αυτή τη φορά μέσα από μια ηχογραφημένη εκτέλεση. Άλλωστε, οι live κυκλοφορίες έχουν τη δική τους ξεχωριστή αξία, καθώς διατηρούν κάτι από την ατμόσφαιρα και την ένταση μιας εμφάνισης μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Η Άννα Βίσση συνεχίζει έτσι να κρατά ζωντανή τη σύνδεσή της με το κοινό που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, μεταφέροντας ένα ακόμη στιγμιότυπο από τη συναυλία στη δισκογραφία της. Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του «Κόντρα» έχει ήδη ξεκινήσει και οι fans της περιμένουν να ακούσουν ξανά τη συγκεκριμένη ερμηνεία.

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