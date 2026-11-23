Με μια ματιά Ο Paris Valtadoros παρουσίασε τη συλλογή "THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance" στο MadWalk 2026.

Η Πέγκυ Ζήνα έκανε το ντεμπούτο της στο MadWalk, ερμηνεύοντας τα τραγούδια "Πουθενά" και "Vogue".

Η εμφάνιση της Πέγκυς Ζήνας συνδύαζε glam και rock στοιχεία, με δημιουργίες του Paris Valtadoros.

Η συλλογή του Paris Valtadoros εμπνεύστηκε από την Αναγέννηση, εστιάζοντας στη θηλυκότητα και την ισορροπία κλασικού και σύγχρονου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνάντηση της μόδας με τη μουσική, με έντονο άρωμα Αναγέννησης, παρουσίασαν ο Paris Valtadoros και η Πέγκυ Ζήνα στο MadWalk 2026 by Three Cents. Ο σχεδιαστής επέστρεψε στον θεσμό με τη συλλογή THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του φίλη, Πέγκυ Ζήνα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents.

Η Πέγκυ Ζήνα ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό act, με το τραγούδι «Πουθενά» να συναντά το διαχρονικό «Vogue» της Madonna. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, η τραγουδίστρια βρισκόταν υπερυψωμένη στο κέντρο, ενώ χορεύτριες κινούνταν γύρω της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρυθμό, κίνηση και fashion αισθητική.

Η Πέγκυ Ζήνα εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε έντονο glam χαρακτήρα και rock διάθεση. Κατά την είσοδό της επέλεξε ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με γούνα στο τελείωμά του, ενώ τα γυαλιά ηλίου πρόσθεταν μια extra δόση στιλ στην εμφάνισή της. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, αποχωρίστηκε την καφέ γούνα που φορούσε από πάνω και αποκάλυψε το εντυπωσιακό φόρεμά της: μια μακριά, στενή δημιουργία με δερμάτινες λεπτομέρειες, διαφάνειες στα πόδια και γούνινη λεπτομέρεια στο τελείωμα, την οποία συμπλήρωνε ένα γούνινο τσόκερ στον λαιμό. Την εμφάνισή της πλαισίωναν μοντέλα που περπατούσαν με δημιουργίες του Paris Valtadoros, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό fashion σκηνικό γύρω από την τραγουδίστρια.

Την εμφάνισή της πλαισίωναν μοντέλα που περπατούσαν στην πασαρέλα φορώντας δημιουργίες του Paris Valtadoros, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη fashion αισθητική στη στιγμή. Η παρουσία τους δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γύρω από την Πέγκυ Ζήνα, συνδυάζοντας τη μουσική με την υψηλή ραπτική και δίνοντας στην εμφάνισή της έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ανάμεσα στα μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα φορώντας τις δημιουργίες του Paris Valtadoros ήταν και ο Ακύλας, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM.

Εμπνευσμένος από την καλλιτεχνική κληρονομιά της Αναγέννησης, ο Paris Valtadoros δημιούργησε μια συλλογή που εξερευνά τη θηλυκότητα μέσα από τη συνύπαρξη του αισθησιακού με το διαχρονικό. Η γυναικεία μορφή βρίσκεται στο επίκεντρο της σχεδιαστικής του αφήγησης, ενώ οι δημιουργίες ισορροπούν ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τη σύγχρονη τόλμη.

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Τα χαρακτηριστικά βολάν, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της αισθητικής του, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, προσθέτοντας όγκο, κίνηση και θεατρικότητα στις σιλουέτες. Δαντέλες, διαφάνειες και ιδιαίτερες γραμμές συμπλήρωσαν τη συλλογή, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής στη σύγχρονη πασαρέλα.

Η Πέγκυ Ζήνα στο πρώτο της MadWalk με τον αγαπημένο της φίλο

Η μουσική πλευρά της παρουσίασης είχε την υπογραφή της Πέγκυς Ζήνα, η οποία βρέθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια συνεργασία με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια. Η σχέση της με τον Paris Valtadoros ξεπερνά τα όρια μιας επαγγελματικής σύμπραξης, αφού οι δυο τους συνδέονται με μια όμορφη προσωπική φιλία.

Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για αυτή τη συνάντηση, αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζουν κάτι διαφορετικό από όσα έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα στην καριέρα της. «Το κάνουμε με πολύ κέφι και θα τραγουδήσω κάτι που δεν έχω τραγουδήσει ποτέ έως τώρα στην καριέρα μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και η μουσική έκπληξη είχε δύο πολύ διαφορετικές πλευρές. Η Πέγκυ Ζήνα ερμήνευσε το αγαπημένο της «Πουθενά», που έχει γίνει ξανά viral, αλλά και το εμβληματικό «Vogue» της Madonna, σε μια απρόσμενη μουσική συνάντηση που ταίριαξε απόλυτα με το fashion concept της παρουσίασης. Από τη μία, ένα τραγούδι από τη δική της δισκογραφική πορεία και, από την άλλη, ένα διεθνές fashion anthem που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τον κόσμο της μόδας.

Έτσι, ο Paris Valtadoros και η Πέγκυ Ζήνα έφεραν στη σκηνή του MadWalk δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές αναφορές, αποδεικνύοντας πως η μόδα και η μουσική μπορούν να συναντηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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