Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk 2026 by Three Cents με ένα εντυπωσιακό catwalk και ένα φαντασμαγορικό act με πρωταγωνιστή ένα χρυσό αστέρι

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk 2026 by Three Cents με ένα βίντεο και εμφάνιση στη σκηνή.

Το opening περιλάμβανε ένα βίντεο με τον έναστρο ουρανό και τη Βίκυ Καγιά.

Χορευτές με λευκά κοστούμια εμφανίστηκαν από χρυσό ύφασμα, συνοδεύοντας την Καγιά.

Η Βίκυ Καγιά φόρεσε ένα λαμπερό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη για την έναρξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά μόλις έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του MadWalk 2026 by Three Cents, χαρίζοντας στο μεγαλύτερο fashion show της χρονιάς ένα opening γεμάτο λάμψη και θεατρικότητα! Ένα εντυπωσιακό εισαγωγικό video με πρωταγωνιστές τον έναστρο ουρανό, τη Βίκυ Καγιά και την Three Cents έδωσε την πρώτη γεύση από το φαντασμαγορικό opening του MadWalk 2026 by Three Cents. Μέσα σε ένα ονειρικό σκηνικό, η Βίκυ Καγιά έμοιαζε να περπατά ανάμεσα στα αστέρια, με μουσική υπόκρουση το «Τυχερό αστέρι» προτού μεταφέρει τη μαγεία αυτή από την οθόνη στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do.

Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν ένα χρυσό ύφασμα βρέθηκε στο επίκεντρο της σκηνής. Κάτω από αυτό κρύβονταν χορευτές ντυμένοι με λευκά κοστούμια, οι οποίοι άρχισαν σταδιακά να αναδύονται μέσα από το χρυσό ύφασμα, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό χορευτικό act. Στη συνέχεια, συνόδευσαν με τις κινήσεις τους το catwalk της Βίκυς Καγιά, δημιουργώντας μια σκηνική εικόνα που έμοιαζε βγαλμένη από όνειρο.

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Η Βίκυ Καγιά εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα μακρύ, λαμπερό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το star-inspired look της για το opening της βραδιάς.

Με τη μόδα, τη μουσική, τον χορό και το φαντασμαγορικό θέαμα να συναντιούνται από τα πρώτα κιόλας λεπτά, το MadWalk 2026 by Three Cents έκανε μια λαμπερή αρχή, δίνοντας τον τόνο για όσα εντυπωσιακά πρόκειται να ακολουθήσουν στη σκηνή, με κεντρικό σύνθημα της βραδιάς το «We are all made of stars».

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Akim Tsatsoulis

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