Flashback: Όταν η Kid Moxie έφερε το «Creep» στην πασαρέλα του MadWalk 2022

Με μια ματιά Η Kid Moxie ερμήνευσε το «Creep» των Radiohead στο MadWalk 2022.

Η διασκευή της Kid Moxie συνδέθηκε με τη σειρά «Maestro».

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν δημιουργίες των Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos.

Η μουσική της Kid Moxie συνόδευσε την παρουσίαση των συλλογών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση μάς δίνει την ιδανική αφορμή να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2022, η σκηνή του MadWalk φιλοξένησε μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική μουσική στιγμή, με ένα τραγούδι που είχε ήδη κερδίσει το κοινό, να αποκτά νέα πνοή κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Η Kid Moxie ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Creep» των Radiohead μέσα από τη δική της, χαρακτηριστική διασκευή που είχε συνδεθεί στενά με τη σειρά «Maestro», δίνοντας μια κινηματογραφική διάσταση στο θρυλικό κομμάτι. Η παρουσία της μουσικού έφερε στη σκηνή μια ιδιαίτερη ερμηνευτική ταυτότητα, μεταφέροντας ένα τραγούδι από τη ροκ σκηνή και την τηλεόραση απευθείας στον παλμό της βραδιάς.

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Την ίδια στιγμή, στην πασαρέλα παρουσιάζονταν οι δημιουργίες των Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos, με τη μουσική να συνοδεύει την παρουσίαση της συλλογής και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του catwalk. Η live εμφάνιση έδωσε τον δικό της τόνο στο fashion show, συνδέοντας την αιθέρια ερμηνεία με τις δημιουργίες και τα κοσμήματα που περνούσαν μπροστά από το κοινό.

Ένα ακόμη flashback από την ιστορία του MadWalk που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση φέρνει κοντά διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες και σχεδιαστές, δημιουργώντας στιγμές όπου η μόδα και η μουσική αποκτούν κοινό σημείο αναφοράς. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει κάθε MadWalk ξεχωριστό είναι ακριβώς αυτές οι απρόσμενες συναντήσεις πάνω στην ίδια σκηνή.

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