Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Με μια ματιά Επιλέξτε τέχνη που σας αρέσει και σας εκφράζει, όχι απαραίτητα ακριβή ή διάσημη.

Το μέγεθος του πίνακα πρέπει να είναι ανάλογο με τον χώρο και το έπιπλο από κάτω.

Τα χρώματα του πίνακα μπορούν να συνομιλούν διακριτικά με στοιχεία του χώρου, όχι να ταιριάζουν απόλυτα.

Η κορνίζα λειτουργεί ως γέφυρα, ενισχύοντας την αρμονία του έργου με το περιβάλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιλογή ενός πίνακα ζωγραφικής είναι αναμφίβολα από εκείνες τις αποφάσεις διακόσμησης που συχνά αναβάλλεις επ’ αόριστον, όχι επειδή δεν θέλεις τέχνη στο σπίτι σου, αλλά επειδή φοβάσαι μήπως διαλέξεις κάτι που σύντομα θα βαρεθείς. Ένας πίνακας δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσο ένα διακοσμητικό μαξιλάρι ή ένα βάζο, καταλαμβάνει μια κεντρική, κυρίαρχη θέση στον τοίχο και επηρεάζει καθοριστικά την ατμόσφαιρα ολόκληρου του δωματίου. Ίσως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αρκετοί άνθρωποι καταλήγουν σε ασφαλείς, εντελώς απρόσωπες επιλογές μαζικής παραγωγής ή αφήνουν τον τοίχο να περιμένει γυμνός για χρόνια.

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να γνωρίζεις βαθιά ιστορία της τέχνης ούτε να αναζητάς απεγνωσμένα το έργο που θα εγκρίνουν όλοι οι επισκέπτες σου. Το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι να παρατηρήσεις προσεκτικά τις αναλογίες, τα χρώματα και τη διάθεση του χώρου σου και, κυρίως, να εμπιστευτείς το ένστικτό σου επιλέγοντας κάτι που θα χαίρεσαι να βλέπεις καθημερινά. Ένας πίνακας δεν χρειάζεται να είναι ακριβός ή διάσημος, αρκεί να προσθέτει μια ιστορία, μια απορία ή μια μικρή ανατροπή στη διακόσμησή σου.

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Πέρα από το να γεμίσει απλώς ένα κενό κομμάτι γυψοσανίδας, η τέχνη μπήκε στη ζωή μας για να μας κάνει να νιώθουμε και να μετατρέπει ένα απλώς όμορφο διαμέρισμα σε ένα καταφύγιο με ψυχή. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τους βασικούς κανόνες ισορροπίας, μεγέθους και αισθητικής ώστε να διαλέξεις και να τοποθετήσεις τους ιδανικούς πίνακες στο σπίτι σου χωρίς κανέναν δισταγμό.

Ξεκίνα από το συναίσθημα, όχι από το χρώμα του καναπέ

Ο σωστός πίνακας ζωγραφικής δεν είναι απαραίτητα εκείνος που ταιριάζει με μαθηματική ακρίβεια με τα μαξιλάρια σου, αλλά εκείνος που σε κάνει να κοντοστέκεσαι κάθε φορά που περνάς από μπροστά του, ακόμη κι αν δεν μπορείς αμέσως να εξηγήσεις το γιατί. Μπορεί να σε ελκύει ένα αφηρημένο έργο με έντονη κίνηση, ένα γαλήνιο τοπίο ή μια ανθρώπινη μορφή που μοιάζει να κουβαλά τη δική της κρυφή ιστορία. Σκέψου πρώτα τι συναίσθημα θέλεις να γεννά το κάθε δωμάτιο, καθώς στο υπνοδωμάτιο πιθανότατα αναζητάς ηρεμία, ενώ στο καθιστικό μπορείς να επιτρέψεις περισσότερη ένταση και χιούμορ, θυμίζοντας πάντα ότι η διακόσμηση αποκτά ενδιαφέρον όταν αποκαλύπτει κάτι από εσένα και όχι όταν μοιάζει με αντιγραμμένη σελίδα καταλόγου.

Το σωστό μέγεθος αλλάζει ολόκληρη την εικόνα

Ακόμα και ο πιο υπέροχος πίνακας μπορεί να χαθεί άδοξα αν είναι πολύ μικρός για τον τοίχο ή να πιέσει ασφυκτικά το δωμάτιο αν είναι υπερβολικά μεγάλος. Όταν τοποθετείς ένα έργο πάνω από τον καναπέ, το κρεβάτι ή μια κονσόλα, υπολόγισε ότι το πλάτος του καλό είναι να καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα του πλάτους του επίπλου που βρίσκεται από κάτω του. Αν έχεις έναν μικρό πίνακα που αγαπάς, απόφυγε να τον κρεμάσεις μόνο του στο κέντρο μιας τεράστιας επιφάνειας, αλλά προτίμησε να τον εντάξεις σε μια σύνθεση gallery wall ή να του βρεις έναν στενότερο τοίχο, σχηματίζοντας πρώτα το περίγραμμά του με χαρτοταινία για να ελέγξεις το ύψος χωρίς να κάνεις άσκοπες τρύπες.

Χρώματα και κορνίζες χρειάζονται σύνδεση, όχι απόλυτη συμφωνία

Για να ενταχθεί ένας πίνακας αρμονικά στον χώρο σου, αρκεί ένα ή πολλά χρώματά του να συνομιλούν διακριτικά με στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο δωμάτιο, χωρίς να επαναλαμβάνουν ολόκληρη την παλέτα. Μερικές φορές η έντονη αντίθεση είναι ακριβώς αυτό που λείπει από μια υπερβολικά ασφαλή διακόσμηση, αφού σε ένα ουδέτερο σπίτι ένα έργο με βαθύ μπλε, κόκκινο ή πράσινο γίνεται το σημείο που ξυπνά αμέσως το βλέμμα. Παράλληλα, η κορνίζα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον καμβά και το περιβάλλον του, με το φυσικό ξύλο να μαλακώνει την εικόνα, το μαύρο να χαρίζει καθαρότητα και μια λεπτή μεταλλική κορνίζα να προσθέτει διακριτική κομψότητα χωρίς να κλέβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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