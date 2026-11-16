Life 16.11.2026

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

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Ανακάλυψε πώς να φτιάξεις πίτσα από το μηδέν με απλά υλικά και εύκολα βήματα για μια αξέχαστη pizza night σπίτι σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η σπιτική πίτσα απαιτεί λίγα υλικά, υπομονή και τα αγαπημένα σου toppings.
  • Η σωστή προετοιμασία της ζύμης, με φούσκωμα, είναι κρίσιμη για αφράτη υφή.
  • Η σάλτσα ντομάτας δεν χρειάζεται μαγείρεμα, αλλά προσοχή στην ποσότητα για τραγανή βάση.
  • Υψηλή θερμοκρασία φούρνου και αποφυγή υπερβολικών toppings εξασφαλίζουν τέλειο ψήσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν μέρες που το μόνο που θέλεις είναι μια ζεστή, λαχταριστή πίτσα με τραγανή βάση, πλούσια σάλτσα ντομάτας και mozzarella που λιώνει σε κάθε μπουκιά. Και ενώ το delivery είναι πάντα μια εύκολη λύση, υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να φτιάχνεις τη δική σου πίτσα στο σπίτι.

pesto_pitsa
pexels

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας chef ούτε να έχεις ειδικό εξοπλισμό. Με λίγα υλικά, λίγη υπομονή και τα toppings που αγαπάς, μπορείς να δημιουργήσεις μια σπιτική πίτσα ακριβώς στα μέτρα σου. Είτε οργανώνεις movie night με την παρέα είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό στην κουζίνα, αυτή η συνταγή είναι το απόλυτο must-try.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για τη ζύμη

  • 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή δυνατό αλεύρι
  • 300 ml χλιαρό νερό
  • 7 γρ. ξηρή μαγιά
  • 1 κ.γ. ζάχαρη
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1½ κ.γ. αλάτι
    spitiki_pizza
    Pexels

Για τη σάλτσα και τα toppings

  • 200 γρ. τριμμένη ντομάτα ή passata
  • 250 γρ. mozzarella, τριμμένη ή σε κομμάτια
  • 1 κ.σ. ελαιόλαδο
  • Ρίγανη και πιπέρι
  • Φρέσκος βασιλικός, προαιρετικά
  • Ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριές ή ό,τι άλλο προτιμάς

Step-by-step: Πώς θα φτιάξεις την τέλεια σπιτική πίτσα

1. Ξεκίνα από τη ζύμη

Σε ένα μπολ, ανακάτεψε το χλιαρό νερό με τη μαγιά και τη ζάχαρη. Άφησέ τα για περίπου 5-10 λεπτά. Πρόσθεσε το αλεύρι, το ελαιόλαδο και το αλάτι και ανακάτεψε μέχρι να σχηματιστεί ζύμη. Μετάφερε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και ζύμωσε για περίπου 8-10 λεπτά, μέχρι να γίνει ελαστική και λεία. Αν κολλάει υπερβολικά, πρόσθεσε λίγο αλεύρι, χωρίς να το παρακάνεις.

Pexels
Pexels

2. Άφησέ τη να φουσκώσει

Τοποθέτησε τη ζύμη σε ένα ελαφρώς λαδωμένο μπολ, σκέπασέ τη και άφησέ τη σε ζεστό σημείο για περίπου 1-1½ ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Αυτό το βήμα κάνει τη διαφορά, αφού βοηθά τη ζύμη να αποκτήσει πιο αφράτη υφή. Οπότε, όσο κι αν ανυπομονείς να περάσεις στα toppings, δώσε της τον χρόνο της!

3. Ετοίμασε τη σάλτσα

Ανακάτεψε την τριμμένη ντομάτα με το ελαιόλαδο, τη ρίγανη και λίγο πιπέρι. Δεν χρειάζεται να την μαγειρέψεις από πριν, εκτός αν προτιμάς μια πιο συμπυκνωμένη σάλτσα. Το μυστικό είναι να μην προσθέσεις υπερβολική ποσότητα, γιατί η ζύμη μπορεί να μαλακώσει περισσότερο απ’ όσο θέλεις.

Pexels
Pexels

4. Ήρθε η ώρα για toppings

Προθέρμανε τον φούρνο στους 240-250°C, ή στη μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπει. Χώρισε τη ζύμη σε δύο κομμάτια και άνοιξέ τα σε στρογγυλές βάσεις. Άπλωσε τη σάλτσα, πρόσθεσε τη mozzarella και ολοκλήρωσε με τα αγαπημένα σου υλικά. Θέλεις κλασική Margherita; Ντομάτα, mozzarella και βασιλικός είναι αρκετά. Προτιμάς κάτι πιο loaded; Πρόσθεσε μανιτάρια, πιπεριές ή ζαμπόν, χωρίς να φορτώσεις υπερβολικά τη βάση.

5. Bake it till you make it!

Μετέφερε την πίτσα σε ταψί ή σε προθερμασμένη πέτρα ψησίματος και ψήσε για περίπου 8-15 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο, το πάχος της ζύμης και τα toppings. Θέλεις οι άκρες να έχουν πάρει χρυσαφένιο χρώμα, η βάση να είναι ψημένη και το τυρί να έχει λιώσει. Άφησέ τη για λίγα λεπτά να σταθεί, πρόσθεσε φρέσκο βασιλικό αν θέλεις και ετοιμάσου για την πρώτη μπουκιά.

pizza
unsplash

4 Τips

  1. Μην παραφορτώνεις την πίτσα. Τα πολλά toppings μπορούν να κρατήσουν υγρασία και να εμποδίσουν τη βάση να γίνει τραγανή.
  2. Προθέρμανε καλά τον φούρνο. Η υψηλή θερμοκρασία βοηθά τη ζύμη να ψηθεί σωστά και να αποκτήσει ωραία υφή.
  3. Πειραματίσου με τις γεύσεις.
  4. Δοκίμασε pesto αντί για σάλτσα ντομάτας, πρόσθεσε λαχανικά ή δημιούργησε τη δική σου signature combination.
Μια λαχταριστή πίτσα σε ξύλινη επιφάνεια, έτοιμη για κατανάλωση.
unsplash.com

Η σπιτική πίτσα είναι η τέλεια αφορμή για να περάσεις χρόνο με φίλους, να δοκιμάσεις νέους συνδυασμούς και να ανακαλύψεις πόσο διασκεδαστικό μπορεί να γίνει το cooking. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή στις γεύσεις σου, από μια απλή Margherita μέχρι μια πίτσα γεμάτη με τα αγαπημένα σου υλικά. Βάλε την αγαπημένη σου playlist, ετοίμασε τα toppings και κάνε το επόμενο βράδυ σου ένα homemade pizza party.

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