Life 19.10.2026

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τις κόκκινες φράουλες μέχρι τα πράσινα αβοκάντο ανακάλυψε το trend και δώσε περισσότερο χρώμα στην καθημερινή σου διατροφή
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το «Eat the Rainbow» προτείνει κατανάλωση φρούτων και λαχανικών διαφορετικών χρωμάτων για ποικιλία θρεπτικών συστατικών.
  • Κάθε χρώμα (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, μωβ, κίτρινο) συνδέεται με συγκεκριμένες βιταμίνες, μέταλλα και φυτοχημικές ενώσεις.
  • Η ιδέα δεν απαιτεί δραστικές αλλαγές, αλλά ενσωμάτωση ποικιλίας στα καθημερινά γεύματα.
  • Στόχος είναι η ποικιλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδας, όχι η συμπερίληψη όλων των χρωμάτων σε κάθε γεύμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι ένα ισορροπημένο γεύμα πρέπει να είναι βαρετό, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς! Φαντάσου ένα πιάτο γεμάτο κατακόκκινες φράουλες, πορτοκαλί καρότα, πράσινο αβοκάντο, μωβ λάχανο και κίτρινες πιπεριές. Όχι μόνο μοιάζει με το πιο aesthetic food post που θα ανέβαζες στο Instagram, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή σου.

Ποικιλία από φρέσκα λαχανικά, ντοματίνια, αγγούρια και φασολάκια μέσα σε πλαστικό σουρωτήρι
Πηγή: Unsplash

Το concept του «Eat the Rainbow» βασίζεται σε μια απλή ιδέα: να επιλέγεις φρούτα και λαχανικά διαφορετικών χρωμάτων, ώστε να απολαμβάνεις μια μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών. Γιατί κάθε χρώμα μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές βιταμίνες, μέταλλα και φυτοχημικές ενώσεις. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το lifestyle σου για να το δοκιμάσεις.

Διάβασε επίσης: Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

Red alert: Τα κόκκινα τρόφιμα

Φράουλες, ντομάτες, καρπούζι, κεράσια και κόκκινες πιπεριές είναι μερικές από τις πιο νόστιμες επιλογές για να ξεκινήσεις. Ανάλογα με το τρόφιμο, το κόκκινο χρώμα μπορεί να οφείλεται σε φυσικές χρωστικές ουσίες, όπως το λυκοπένιο στις ντομάτες ή οι ανθοκυανίνες σε ορισμένα κόκκινα φρούτα. Παράλληλα, πολλά από αυτά τα τρόφιμα προσφέρουν βιταμίνη C και άλλα χρήσιμα θρεπτικά συστατικά. Πρόσθεσε φράουλες στο πρωινό σου ή ντομάτα στο αγαπημένο σου sandwich και δώσε στο πιάτο σου ένα extra pop χρώματος!

Unsplash
Unsplash

Orange is the new healthy

Καρότα, γλυκοπατάτες, πορτοκάλια και βερίκοκα φέρνουν το πιο φωτεινό χρώμα στο τραπέζι σου. Πολλά πορτοκαλί φρούτα και λαχανικά περιέχουν καροτενοειδή, όπως το β-καροτένιο, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε βιταμίνη Α στον οργανισμό. Η βιταμίνη Α συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη φυσιολογική όραση και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορείς να προσθέσεις καρότο στη σαλάτα σου, να απολαύσεις ένα πορτοκάλι ως snack ή να δοκιμάσεις ψητή γλυκοπατάτα ως συνοδευτικό στο γεύμα σου.

portokalia
Pinterest

Green vibes only

Σπανάκι, μπρόκολο, ακτινίδιο, αρακάς και αβοκάντο είναι μερικοί από τους πρωταγωνιστές της πράσινης ομάδας. Ανάλογα με την επιλογή σου, μπορείς να προσλάβεις φυλλικό οξύ, βιταμίνη Κ, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να μετατρέψεις κάθε γεύμα σου σε πράσινο smoothie! Πρόσθεσε λίγο σπανάκι στην ομελέτα σου, βάλε ακτινίδιο στο γιαούρτι σου ή συνδύασε μπρόκολο με το αγαπημένο σου κυρίως πιάτο. Small changes, big variety!

5 τροφές χωρίς κρέας που περιέχουν περισσότερο σίδηρο από την μπριζόλα
Pinterest.com

Purple power

Μύρτιλα, μωβ σταφύλια, μελιτζάνες και μωβ λάχανο κάνουν το πιάτο σου πιο εντυπωσιακό, ενώ ορισμένα από αυτά περιέχουν ανθοκυανίνες, φυσικές χρωστικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση. Δοκίμασε να προσθέσεις μωβ λάχανο σε ένα wrap, να βάλεις μύρτιλα στο πρωινό σου ή να ψήσεις μελιτζάνες για ένα εύκολο και γευστικό γεύμα. Το αποτέλεσμα; Περισσότερη ποικιλία, διαφορετικές υφές και ένα πιάτο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

laxano_hack_kalokairi
Pexels

Yellow mood: Φέρε τον ήλιο στο πιάτο σου

Μπανάνες, λεμόνια, κίτρινες πιπεριές και ανανάς είναι ιδανικές επιλογές για να προσθέσεις μια πιο φωτεινή πινελιά στα γεύματά σου. Οι κίτρινες πιπεριές, για παράδειγμα, μπορούν να σου προσφέρουν βιταμίνη C, ενώ οι μπανάνες περιέχουν κάλιο. Κόψε μια μπανάνα στο πρωινό σου, πρόσθεσε κίτρινη πιπεριά στη σαλάτα σου ή απόλαυσε μερικά κομμάτια ανανά ως snack. Δεν χρειάζεται να είναι όλα περίπλοκα για να είναι απολαυστικά!

Unsplash
Unsplash

How to eat the rainbow χωρίς να αγχώνεσαι

Το μυστικό δεν είναι να μετράς πόσα χρώματα έχει κάθε πιάτο σου ούτε να προσπαθείς να συμπεριλάβεις ολόκληρο το ουράνιο τόξο σε κάθε γεύμα. Στόχος είναι να απολαμβάνεις ποικιλία μέσα στην ημέρα και την εβδομάδα σου. Κάνε colorful swaps: Αντί να επιλέγεις πάντα το ίδιο φρούτο, δοκίμασε κάτι διαφορετικό κάθε φορά που πηγαίνεις για ψώνια. Πειραματίσου με νέους συνδυασμούς: Πρόσθεσε λαχανικά σε τοστ, wraps, ζυμαρικά ή ομελέτες. Διάλεξε εποχικά προϊόντα: Τα φρούτα και τα λαχανικά εποχής μπορούν να προσφέρουν ποικιλία χωρίς να επιβαρύνουν απαραίτητα το budget σου. Μην ξεχνάς την ευκολία: Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά μπορούν επίσης να αποτελέσουν πρακτικές επιλογές για την καθημερινότητά σου. Και φυσικά, μια ισορροπημένη διατροφή δεν εξαρτάται μόνο από το χρώμα του πιάτου σου. Έχει σημασία η συνολική ποικιλία τροφίμων που καταναλώνεις, μαζί με τις προσωπικές σου ανάγκες και προτιμήσεις. Την επόμενη φορά που θα ετοιμάσεις το πιάτο σου, δοκίμασε να προσθέσεις ένα διαφορετικό χρώμα. Μπορεί να είναι λίγες φράουλες, μια χούφτα σπανάκι ή μερικές φέτες πιπεριάς. Μικρές αλλαγές, νέες γεύσεις και περισσότερες επιλογές στην καθημερινότητά σου.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

γεύμα διατροφή χρώματα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Η κόρη του Kobe Bryant έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

19.10.2026
Επόμενο
Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις

Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί τα κορυφαία fashion brands εγκαταλείπουν την επίδειξη πλούτου;
Fashion

Γιατί τα κορυφαία fashion brands εγκαταλείπουν την επίδειξη πλούτου;

19.10.2026
Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες
Celeb News

Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

19.10.2026
Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις
Beauty

Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις

19.10.2026
Γαλλία: Μητέρα κυνηγά τον γιο της σε μαθητική διαμαρτυρία και το βίντεο γίνεται viral
Life

Γαλλία: Μητέρα κυνηγά τον γιο της σε μαθητική διαμαρτυρία και το βίντεο γίνεται viral

19.10.2026
Academy Museum Gala 2026: Τα looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Fashion

Academy Museum Gala 2026: Τα looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

19.10.2026
Τι προσπαθεί να σου πει ο σκύλος σου όταν γέρνει το κεφάλι του
Life

Τι προσπαθεί να σου πει ο σκύλος σου όταν γέρνει το κεφάλι του

19.10.2026
4 λόγοι που ουρλιάζεις όταν τρομάζεις – Η εξήγηση που δεν περίμενες
Life

4 λόγοι που ουρλιάζεις όταν τρομάζεις – Η εξήγηση που δεν περίμενες

19.10.2026
Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!
Life

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

19.10.2026
Οι «άγγελοι» της Victoria’s Secret επέστρεψαν και έκλεψαν την παράσταση
Fashion

Οι «άγγελοι» της Victoria’s Secret επέστρεψαν και έκλεψαν την παράσταση

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ