MadWalk Throwback: 12 εμφανίσεις που έγιναν viral και συγκέντρωσαν εκατομμύρια views στο YouTube

Δες ξανά τις 12 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη σκηνή του MadWalk, συζητήθηκαν όσο λίγες και συνεχίζουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις στο YouTube

Με μια ματιά Το MadWalk αναδεικνύει viral εμφανίσεις καλλιτεχνών και σχεδιαστών, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views στο YouTube.

Το άρθρο παρουσιάζει 12 ξεχωριστές στιγμές από προηγούμενες διοργανώσεις, με αναφορές σε συνεργασίες και τραγούδια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον FY και η Loreen ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους, κερδίζοντας μεγάλο αριθμό προβολών.

Η επικείμενη διοργάνωση MadWalk 2026 αναμένεται να δημιουργήσει νέες, αξιομνημόνευτες μουσικές και fashion στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εμφανίσεις που δεν μένουν απλώς στη σκηνή, αλλά συνεχίζουν να συζητιούνται και πολύ μετά το τέλος του show. Το MadWalk έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια μοναδικές μουσικές και fashion στιγμές, με αγαπημένους καλλιτέχνες να συναντούν κορυφαίους σχεδιαστές και να δημιουργούν performances που ξεχωρίζουν.

Με αφορμή το MadWalk 2026 by Three Cents, που επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, για την πιο λαμπερή συνάντηση της μόδας με τη μουσική, γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και θυμόμαστε 10 acts που κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή του κοινού, να γίνουν viral και να συγκεντρώσουν εντυπωσιακό αριθμό προβολών στο YouTube. Από την απρόσμενη rap εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου δίπλα στον FY μέχρι την εκρηκτική παρουσία της Ελένης Φουρέιρα, αυτές είναι οι στιγμές που αξίζει να ξαναδείς.

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10 MadWalk εμφανίσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο YouTube

1. Onirama feat. Νάντια Κοντογεώργη – «Τόσα Καλοκαίρια» (MadWalk 2017)

Μια μουσική επιστροφή με άρωμα καλοκαιριού! Οι Onirama και η Νάντια Κοντογεώργη έδωσαν νέα πνοή σε ένα αγαπημένο τραγούδι, δημιουργώντας μια εμφάνιση γεμάτη νοσταλγία και θετική ενέργεια.

2. Josephine, Konnie Metaxa & 719 – «Wannabe» (MadWalk 2018)

Τρεις παρουσίες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια και μια εμφάνιση γεμάτη χρώμα! Η Josephine, η Konnie Metaxa και οι 719 έφεραν στη σκηνή την ενέργεια του «Wannabe», σε ένα act που ξεχώρισε για τη διασκεδαστική του διάθεση.

3. FY feat. Ηλιάνα Παπαγεωργίου – «Δεν με θέλουν» (MadWalk 2019)

Με περισσότερα από 14 εκατομμύρια views, αυτή η εμφάνιση βρίσκεται δικαιολογημένα ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του MadWalk. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δοκίμασε τις δυνατότητές της στο rap, δίπλα στον FY, σε ένα act που συνδύασε ανατροπή, ενέργεια και χιούμορ.

4. Κωνσταντίνος Αργυρός – «Τι να το κάνω» (MadWalk 2019)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφερε στη σκηνή τη δική του pop αισθητική, με μια εμφάνιση που συνδύασε συναίσθημα και δυναμισμό. Ένα από τα performances που εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των fans.

5. Ελένη Φουρέιρα – «Gypsy Woman» for BSB Charity Act (MadWalk 2019)

Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει καλά πώς να μετατρέπει κάθε εμφάνισή της σε show. Το 2019 παρουσίασε μια δυναμική διασκευή του «Gypsy Woman» στο πλαίσιο του charity act της BSB, προσφέροντας μία ακόμη χαρακτηριστική pop στιγμή στην ιστορία του θεσμού.

6. Γιώργος Κακοσαίος for Pink Woman – «Καρδούλα μου» (MadWalk 2021)

Ο Γιώργος Κακοσαίος συνδύασε τη ρομαντική διάθεση του τραγουδιού με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Μια εμφάνιση που έφερε το συναίσθημα στο επίκεντρο, χωρίς να χάνει τον fashion χαρακτήρα της.

7. Mente Fuerte for PANDORA – «Απωθημένο» (MadWalk 2022)

Το urban στοιχείο συνάντησε τη μόδα σε ένα act με διαφορετική αισθητική. Ο Mente Fuerte έδωσε τον δικό του ρυθμό στην πασαρέλα, αποδεικνύοντας πως το MadWalk μπορεί να φιλοξενήσει εξίσου δυναμικά κάθε μουσικό ύφος.

8. Αναστασία for Moutaki – «Αν είσαι ένα αστέρι» (MadWalk 2022)

Η Αναστασία ανέβηκε στη σκηνή με μια εμφάνιση που έδωσε έμφαση στη φωνή και την ερμηνεία της. Το αγαπημένο τραγούδι απέκτησε μια νέα σκηνική διάσταση, σε μια στιγμή που συνδύασε μουσική και μόδα.

9. Θοδωρής Μαραντίνης & Κατερίνα Παπουτσάκη for XXLOVE – «Ανισόπεδη Ντίσκο / Αυτή η πόλη» (MadWalk 2023)

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντήθηκαν σε ένα ξεχωριστό μουσικό act, με pop-rock διάθεση και έντονη σκηνική ενέργεια. Ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Κατερίνα Παπουτσάκη έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στη βραδιά.

10. Lila for Adidas – «Κορίτσι με τα κόκκινα / Κοινό Μυστικό Remix» (MadWalk 2024)

Η Lila έφερε στη σκηνή urban vibes, street style και έναν ανανεωμένο ήχο. Το remix έδωσε νέα ταυτότητα σε δύο αγαπημένα μουσικά στοιχεία, σε ένα act που ταίριαξε απόλυτα με την αθλητική αισθητική του Adidas.

11. Loreen – «Is It Love» & «Tattoo» (MadWalk 2025 by Three Cents)

Η Loreen ήταν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του MadWalk 2025, με μια εμφάνιση που ξεχώρισε στο MadWalk 2025 και συγκέντρωσε τις περισσότερες προβολές και σχόλια στο YouTube. Ερμηνεύοντας τις επιτυχίες «Is It Love» και «Tattoo», έφερε στη σκηνή τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια και μάγεψε το κοινό.

12. Γιώργος Μαζωνάκης – «Θαλασσογραφία» (MadWalk 2025 by Three Cents)

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης ήταν και το act του Γιώργου Μαζωνάκη για το MadWalk Of Fame: Calliope. Με την ερμηνεία της «Θαλασσογραφίας», ο αγαπημένος τραγουδιστής χάρισε μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή, που συζητήθηκε και κέρδισε το ενδιαφέρον των θεατών.

Το MadWalk ξέρει να δημιουργεί στιγμές που μένουν

Από αναπάντεχες συνεργασίες και αγαπημένα τραγούδια μέχρι εντυπωσιακές χορογραφίες και fashion statements, οι εμφανίσεις αυτές αποδεικνύουν γιατί το MadWalk αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά events της ελληνικής μουσικής και μόδας. Και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο MadWalk 2026 by Three Cents. Με τη Βίκυ Καγιά στην παρουσίαση και μια σκηνή έτοιμη να φιλοξενήσει νέες εκπλήξεις, το ερώτημα είναι ένα: ποια από τις φετινές εμφανίσεις θα γίνει το επόμενο viral act που θα βλέπουμε ξανά και ξανά στο YouTube;

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