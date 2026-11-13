Μουσική 13.11.2026

Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

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Στο MadWalk 2020, η μουσική, η μόδα και η χορογραφία συνδέθηκαν με έναν απρόσμενο τρόπο, μέσα από την εμφάνιση της Τάμτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Τάμτα στο MadWalk 2020 ενσωμάτωσε το hair styling στη χορογραφία της.
  • Οι κοτσίδες των χορευτριών ήταν ενωμένες με τα μαλλιά της Τάμτα, δημιουργώντας οπτικό δεσμό.
  • Η σύνδεση των μαλλιών καθόριζε τις χορευτικές κινήσεις, δίνοντας ενιαία εικόνα.
  • Το hair styling μετατράπηκε σε βασικό εργαλείο καλλιτεχνικής έκφρασης, συνδυάζοντας μόδα και κίνηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο MadWalk 2020, η μόδα δεν περιορίστηκε στα ρούχα και η μουσική δεν έμεινε απλώς στο soundtrack της πασαρέλας. Για ακόμη μία χρονιά, η σκηνή μετατράπηκε σε χώρο καλλιτεχνικού πειραματισμού, με τις εμφανίσεις να συνδυάζουν τραγούδι, χορογραφία και ιδιαίτερες στιλιστικές επιλογές. Ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν ήταν εκείνο της Τάμτα, η οποία παρουσίασε το «Hold On» για τον σχεδιαστή Sotiris Georgiou, επιλέγοντας μια σκηνική ιδέα που έκανε το styling αναπόσπαστο κομμάτι της χορευτικής αφήγησης. Μια λεπτομέρεια στην εμφάνιση των χορευτριών ήταν αρκετή για να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του act και να τραβήξει τα βλέμματα.

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Η Τάμτα είναι μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να πειραματιστεί με την εικόνα της, είτε μέσα από τις μουσικές επιλογές της είτε μέσα από τις εμφανίσεις της στη σκηνή. Στο MadWalk 2020, αυτή η δημιουργική διάθεση αποτυπώθηκε σε μια χορογραφία όπου η μόδα δεν λειτουργούσε ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην κίνηση και την έκφραση.

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Για την παρουσίασή της στο MadWalk 2020, η Τάμτα επέλεξε το «Hold On», δημιουργώντας το μουσικό σκηνικό για το catwalk του Sotiris Georgiou. Ωστόσο, αυτό που έκανε την εμφάνιση να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο η ερμηνεία της, αλλά και η ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση που συνόδευσε τη χορογραφία.

Οι μακριές κοτσίδες των χορευτριών ήταν ενωμένες με τα μαλλιά της ίδιας της τραγουδίστριας, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό οπτικό δεσμό ανάμεσα στις γυναίκες που βρίσκονταν στη σκηνή. Έτσι, οι κινήσεις τους αποκτούσαν μια διαφορετική διάσταση, καθώς η σύνδεση των μαλλιών καθόριζε τη χορευτική τους κίνηση και έδινε στο act μια ενιαία, σχεδόν γλυπτική εικόνα.

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά στο MadWalk 2020

Συχνά, αυτό που κάνει μια εμφάνιση να μένει στη μνήμη σου δεν είναι απαραίτητα ένα εντυπωσιακό outfit ή μια απαιτητική χορογραφία, αλλά μια ιδέα που συνδέει όλα τα στοιχεία της σκηνής. Στην περίπτωση της Τάμτα, οι ενωμένες κοτσίδες έγιναν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εμφάνισης, μετατρέποντας το hair styling σε βασικό εργαλείο της καλλιτεχνικής έκφρασης.

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Το αποτέλεσμα ήταν ένα act που συνδύασε τη μουσική με τη μόδα και την κίνηση με έναν απρόσμενο τρόπο. Η Τάμτα δεν παρουσίασε απλώς το «Hold On» στην πασαρέλα του Sotiris Georgiou, αλλά συμμετείχε σε ένα ολοκληρωμένο σκηνικό concept, όπου ακόμη και η πιο μικρή στιλιστική λεπτομέρεια είχε τον δικό της ρόλο.

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Αυτή είναι, άλλωστε, και η γοητεία του MadWalk: κάθε χρονιά προσφέρει διαφορετικές εικόνες και καλλιτεχνικές συναντήσεις, με ορισμένες εμφανίσεις να ξεχωρίζουν για την τόλμη και τη δημιουργικότητά τους. Το act της Τάμτα το 2020 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να μετατρέψει μια μουσική εμφάνιση σε μια ολοκληρωμένη fashion performance.

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