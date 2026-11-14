Όταν το ρευστό tailoring του Σωτήρη Γεωργίου «ντύνει» το μουσικό πάθος της Λένας Ζευγαρά στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents εστιάζει στο μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», υμνώντας την εσωτερική λάμψη και μοναδικότητα.

Ο Σωτήρης Γεωργίου επαναπροσδιορίζει το tailoring, προσδίδοντας ρευστότητα και αισθησιακή διάσταση στα ρούχα του.

Η Λένα Ζευγαρά κάνει το ντεμπούτο της στο MadWalk, συνδυάζοντας την εκρηκτική της ενέργεια με την αρχιτεκτονική ραπτική του Γεωργίου.

Η συνεργασία Γεωργίου-Ζευγαρά στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας, ανατρεπτικής εικόνας, όπου μόδα και μουσική συνομιλούν αισθητικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει σε μια εποχή όπου η οπτική κουλτούρα μεταλλάσσεται διαρκώς και η καλλιτεχνική δημιουργία απαιτεί περισσότερη τόλμη, βάθος και αυθεντικότητα από ποτέ. Ο κορυφαίος θεσμός της χώρας έχει οικοδομήσει το δικό του υβριδικό σύμπαν, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα όπου ο μουσικός παλμός ντύνει την πασαρέλα και η υψηλή αισθητική αποκτά τη δυναμική μιας ζωντανής, καθηλωτικής performance.

Στις 23 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του για να υποδεχθεί μια διοργάνωση που φέτος εστιάζει σε ένα μήνυμα βαθιά φιλοσοφικό και υπαρξιακό: «WE ARE ALL MADE OF STARS». Μια θεματική πολυδιάστατη, που υμνεί την εσωτερική λάμψη, την ατομική μοναδικότητα και τη δύναμη της αυθεντικής έκφρασης. Είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο σχεδιαστές, performers και ερμηνευτές θα καταθέσουν τη δική τους αλήθεια, συνθέτοντας ένα θέαμα που δεν το παρακολουθείς απλώς, αλλά το βιώνεις με όλες σου τις αισθήσεις.

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Στο επίκεντρο αυτής της δημιουργικής σύγκλισης βρίσκεται μια από τις πιο απρόβλεπτες και πολυαναμενόμενες συμπράξεις της χρονιάς. Ο «μετρ του κοστουμιού», Σωτήρης Γεωργίου, ενώνει τις δυνάμεις του με τη Λένα Ζευγαρά, η οποία πραγματοποιεί το μεγάλο της ντεμπούτο στον θεσμό, σε μια καλλιτεχνική συνάντηση όπου η αψεγάδιαστη γεωμετρία της ραπτικής συνομιλεί με την ακατέργαστη, εκρηκτική ενέργεια της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Σωτήρης Γεωργίου: Επαναπροσδιορίζοντας τους κώδικες του tailoring

Υπάρχουν δημιουργοί που απλώς ακολουθούν τις επιταγές της μόδας, και υπάρχουν εκείνοι που την επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων, με αδιαπραγμάτευτη συνέπεια, αρχιτεκτονική πειθαρχία και μια εσωτερική φλόγα που εξελίσσεται διαρκώς. Ο Σωτήρης Γεωργίου ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Καθιερωμένος στη συνείδηση του κοινού για τις καθαρές γραμμές, τη δομική ακρίβεια και το sharp tailoring που φέρουν την υπογραφή του, φέτος επιλέγει να αποδομήσει διακριτικά την αυστηρότητα της κλασικής φόρμας, προσδίδοντάς της μια πιο ρευστή, απενοχοποιημένη και αισθησιακή διάσταση.

Στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, το ένδυμα παύει να λειτουργεί ως στατική κατασκευή. Αποκτά κίνηση, ελευθερία και αναπνοή μέσα από τις φόρμες και τις αναλογίες, συνομιλώντας ζωντανά με τη μουσική και μετατρεπόμενο σε μια ολοκληρωμένη οπτική εμπειρία. Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει για τη φιλοσοφία της νέας του δουλειάς, «η ισορροπία ανάμεσα στη δομή και την ανεπιτήδευτη κομψότητα είναι αυτή που καθορίζει τη συλλογή».

Η φετινή πρόταση κινείται αριστοτεχνικά στο μεταίχμιο μεταξύ πειθαρχίας και ελευθερίας, καλλιεργώντας μια γόνιμη ένταση ανάμεσα στο masculine και το feminine στοιχείο. Ο δημιουργός δεν τα αντιμετωπίζει ως δύο αντίθετους πόλους, αλλά ως δυνάμεις που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς καμία να απωλέσει την ταυτότητά της. Στα γυναικεία looks κυριαρχούν πιο ανάλαφρες, αισθησιακές γραμμές με έμφαση στη σιλουέτα και την κίνηση του σώματος, ενώ στα ανδρικά σύνολα το tailoring παραμένει ο βασικός άξονας, υιοθετώντας όμως πιο χαλαρές αναλογίες και διακριτικές αναφορές στην αισθητική των 90s.

Αυτή η διαλεκτική αποτυπώνεται με χειρουργική ακρίβεια και στην επιλογή των υλικών. Το μετάξι, το βαμβάκι και το cool wool συνδιαλέγονται με πιο τεχνικά υφάσματα, γεννώντας συναρπαστικές αντιθέσεις στην υφή. Κάθε ύφασμα επιλέχθηκε ώστε να ακολουθεί φυσικά το σώμα, χαρίζοντας ελευθερία κινήσεων χωρίς να θυσιάζεται στο ελάχιστο η ακρίβεια του πατρόν.

Έχοντας κατακτήσει, με το πέρασμα των χρόνων, μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία στον τρόπο που μεταφέρει τη σχεδιαστική του σκέψη στη σκηνή, ο Σωτήρης Γεωργίου αρνείται να επαναλάβει μια ασφαλή, δοκιμασμένη συνταγή. Απομακρύνεται από τις βαριές μονοχρωμίες και τους αυστηρά δομημένους ώμους παλαιότερων συλλογών, εμπλουτίζοντας τη χρωματική του παλέτα και αναζητώντας μια πιο τολμηρή οπτική προσέγγιση με έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Για εκείνον, δεν υφίσταται ένα μεμονωμένο masterpiece, καθώς κάθε look συμβάλλει ισότιμα στη συνολική ταυτότητα του catwalk, εκπέμποντας μια φωνή γεμάτη αυτοπεποίθηση, πάθος, ελευθερία και ευαισθησία.

Η σύμπραξή του με τη Λένα Ζευγαρά εδράζεται σε μια προϋπάρχουσα σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας από τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για τις εμφανίσεις της, η οποία τώρα κορυφώνεται σε μια απρόβλεπτη σκηνική χημεία. Ταυτόχρονα, προσεγγίζοντας το κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», απορρίπτει τον επιφανειακό εντυπωσιασμό: «Η λάμψη, όπως την αντιλαμβάνομαι, δεν είναι μια επιφανειακή έννοια, αλλά μια εσωτερική ποιότητα. Είναι ο συνδυασμός της προσωπικότητας, της αυτοπεποίθησης και της αυθεντικότητας που κάνει τον καθένα να ξεχωρίζει». Στόχος του παραμένει να δημιουργεί εικόνες με χαρακτήρα που δεν εντυπωσιάζουν πρόσκαιρα, αλλά «αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα».

Λένα Ζευγαρά: Η προσωπική ταυτότητα ως το απόλυτο στιλιστικό μανιφέστο

Η Λένα Ζευγαρά αποτελεί μια από τις πιο σαρωτικές και αυθεντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας, με μια σκηνική παρουσία που μαγνητίζει ακαριαία το βλέμμα και μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε κατάθεση ψυχής. Διανύοντας την πιο ώριμη και δημιουργική καμπή της πορείας της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ετοιμάζεται για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια στιγμή καλλιτεχνικού οργασμού.

Με έμφυτη αγάπη για τη μόδα και ανοιχτή στις μεγάλες καλλιτεχνικές προκλήσεις, αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση, αφιερώνοντας πλέον τις περισσότερες ώρες της ημέρας της στις πυρετώδεις προετοιμασίες, δηλώνοντας ενθουσιασμένη, ορεξάτη και έτοιμη να καταπλήξει με όσα έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα της.

Η εκτίμησή της προς το πρόσωπο και το έργο του Σωτήρη Γεωργίου είναι απόλυτη. Θεωρεί πως οι δημιουργίες του ξεχωρίζουν στην Ελλάδα, κατατάσσοντάς τες στην πρώτη θέση των προτιμήσεών της, και εναρμονίζονται πλήρως με τη δική της αισθητική. Αν και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της μόδας, η Λένα Ζευγαρά αρνείται πεισματικά να αλλοιώσει το προσωπικό της στυλ ή να αποτελέσει «ακόμα μία εμφάνιση» σε μια πληθώρα γυναικείων παρουσιών, διεκδικώντας μια χαρακτηριστική ταυτότητα με την οποία το κοινό ταυτίζεται.

Πιστή στη φιλοσοφία της ότι «η μουσική δεν έχει όρια», απολαμβάνει να χαράσσει νέους καλλιτεχνικούς δρόμους, αντιμετωπίζοντας τη σκηνή ως ιερό χώρο απόλυτης αλήθειας. Αποκαλύπτοντας το μυστικό της ακαταμάχητης, εκρηκτικής ενέργειάς της, η ερμηνεύτρια μοιράζεται τον δικό της απαράβατο κανόνα: «Σε κάθε εμφάνισή μου δίνω το 100% της ενέργειάς μου, όπως την πρώτη φορά που πάτησα σε σκηνή, αλλά ταυτόχρονα σαν να είναι και η τελευταία μου φορά».

Στη συνεργασία της με τον Σωτήρη Γεωργίου, η συναισθηματική ένταση της φωνής της και η δυναμική της παρουσία συνυφαίνονται με τη ραπτική αρχιτεκτονική του σχεδιαστή. Ανυπόμονη να αποκαλύψει πώς ενώθηκαν οι καλλιτεχνικές τους πλευρές στην πασαρέλα, η τραγουδίστρια φιλοδοξεί να προκαλέσει αισθήματα θαυμασμού και να αποτυπώσει στη μνήμη των θεατών «μια νέα ανατρεπτική εικόνα της Λένας Ζευγαρά». Μαζί δημιουργούν μια εμπειρία όπου η μόδα δεν είναι απλώς ένδυμα και η μουσική δεν είναι απλώς ήχος, αλλά ένας υψηλής αισθητικής διάλογος που υπόσχεται να γράψει τη δική του ιστορία στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Όταν το tailoring συναντά το πηγαίο πάθος

Το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do ετοιμάζεται να γίνει στις 23 Νοεμβρίου ο καθρέφτης μιας συνάντησης που δεν υπακούει σε προκαθορισμένες φόρμες, αλλά τις επανασχεδιάζει από την αρχή. Ο Σωτήρης Γεωργίου και η Λένα Ζευγαρά δεν έρχονται στο MadWalk 2026 by Three Cents απλώς για να συνυπάρξουν επί σκηνής· έρχονται για να αποδείξουν πως η υψηλή ραπτική αρχιτεκτονική και η ακατέργαστη συναισθηματική ένταση της ελληνικής φωνής μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Εκεί όπου η αυστηρή γεωμετρία συναντά το πηγαίο πάθος, γεννιέται μια νέα σκηνική πραγματικότητα που απαιτεί την απόλυτη προσοχή μας.

Σε μια εποχή που συχνά εξαντλείται στην επιφάνεια, αυτή η σύμπραξη υπενθυμίζει την ουσία του «WE ARE ALL MADE OF STARS»: ότι το φως δεν είναι επίκτητο, αλλά πηγάζει από την αδιαπραγμάτευτη αλήθεια του κάθε δημιουργού. Με τη σφραγίδα της αυθεντικότητας και την τόλμη της υπέρβασης, το κοινό τους act προμηνύεται ως η στιγμή που το θέαμα μετατρέπεται σε βίωμα, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

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