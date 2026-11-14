MadWalk 14.11.2026

Όταν το ρευστό tailoring του Σωτήρη Γεωργίου «ντύνει» το μουσικό πάθος της Λένας Ζευγαρά στο MadWalk 2026 by Three Cents

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το sharp 90s tailoring του Σωτήρη Γεωργίου συναντά την εκρηκτική Λένα Ζευγαρά στο ανατρεπτικό ντεμπούτο της στο MadWalk 2026 by Three Cents
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το MadWalk 2026 by Three Cents εστιάζει στο μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», υμνώντας την εσωτερική λάμψη και μοναδικότητα.
  • Ο Σωτήρης Γεωργίου επαναπροσδιορίζει το tailoring, προσδίδοντας ρευστότητα και αισθησιακή διάσταση στα ρούχα του.
  • Η Λένα Ζευγαρά κάνει το ντεμπούτο της στο MadWalk, συνδυάζοντας την εκρηκτική της ενέργεια με την αρχιτεκτονική ραπτική του Γεωργίου.
  • Η συνεργασία Γεωργίου-Ζευγαρά στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας, ανατρεπτικής εικόνας, όπου μόδα και μουσική συνομιλούν αισθητικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει σε μια εποχή όπου η οπτική κουλτούρα μεταλλάσσεται διαρκώς και η καλλιτεχνική δημιουργία απαιτεί περισσότερη τόλμη, βάθος και αυθεντικότητα από ποτέ. Ο κορυφαίος θεσμός της χώρας έχει οικοδομήσει το δικό του υβριδικό σύμπαν, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα όπου ο μουσικός παλμός ντύνει την πασαρέλα και η υψηλή αισθητική αποκτά τη δυναμική μιας ζωντανής, καθηλωτικής performance.

https://www.instagram.com/mad_tv/
https://www.instagram.com/mad_tv/

Στις 23 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του για να υποδεχθεί μια διοργάνωση που φέτος εστιάζει σε ένα μήνυμα βαθιά φιλοσοφικό και υπαρξιακό: «WE ARE ALL MADE OF STARS». Μια θεματική πολυδιάστατη, που υμνεί την εσωτερική λάμψη, την ατομική μοναδικότητα και τη δύναμη της αυθεντικής έκφρασης. Είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο σχεδιαστές, performers και ερμηνευτές θα καταθέσουν τη δική τους αλήθεια, συνθέτοντας ένα θέαμα που δεν το παρακολουθείς απλώς, αλλά το βιώνεις με όλες σου τις αισθήσεις.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2026: Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης και η Ρένα Μόρφη υπογράφουν μια ωδή στην επιθυμία, την ελευθερία και τη συμπερίληψη

Στο επίκεντρο αυτής της δημιουργικής σύγκλισης βρίσκεται μια από τις πιο απρόβλεπτες και πολυαναμενόμενες συμπράξεις της χρονιάς. Ο «μετρ του κοστουμιού», Σωτήρης Γεωργίου, ενώνει τις δυνάμεις του με τη Λένα Ζευγαρά, η οποία πραγματοποιεί το μεγάλο της ντεμπούτο στον θεσμό, σε μια καλλιτεχνική συνάντηση όπου η αψεγάδιαστη γεωμετρία της ραπτικής συνομιλεί με την ακατέργαστη, εκρηκτική ενέργεια της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Σωτήρης Γεωργίου: Επαναπροσδιορίζοντας τους κώδικες του tailoring

Υπάρχουν δημιουργοί που απλώς ακολουθούν τις επιταγές της μόδας, και υπάρχουν εκείνοι που την επαναπροσδιορίζουν εκ βάθρων, με αδιαπραγμάτευτη συνέπεια, αρχιτεκτονική πειθαρχία και μια εσωτερική φλόγα που εξελίσσεται διαρκώς. Ο Σωτήρης Γεωργίου ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Καθιερωμένος στη συνείδηση του κοινού για τις καθαρές γραμμές, τη δομική ακρίβεια και το sharp tailoring που φέρουν την υπογραφή του, φέτος επιλέγει να αποδομήσει διακριτικά την αυστηρότητα της κλασικής φόρμας, προσδίδοντάς της μια πιο ρευστή, απενοχοποιημένη και αισθησιακή διάσταση.

sotiris_gewrgiou_madwalk (1)

Στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, το ένδυμα παύει να λειτουργεί ως στατική κατασκευή. Αποκτά κίνηση, ελευθερία και αναπνοή μέσα από τις φόρμες και τις αναλογίες, συνομιλώντας ζωντανά με τη μουσική και μετατρεπόμενο σε μια ολοκληρωμένη οπτική εμπειρία. Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει για τη φιλοσοφία της νέας του δουλειάς, «η ισορροπία ανάμεσα στη δομή και την ανεπιτήδευτη κομψότητα είναι αυτή που καθορίζει τη συλλογή».

sotiris_gewrgiou_madwalk (4)

Η φετινή πρόταση κινείται αριστοτεχνικά στο μεταίχμιο μεταξύ πειθαρχίας και ελευθερίας, καλλιεργώντας μια γόνιμη ένταση ανάμεσα στο masculine και το feminine στοιχείο. Ο δημιουργός δεν τα αντιμετωπίζει ως δύο αντίθετους πόλους, αλλά ως δυνάμεις που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς καμία να απωλέσει την ταυτότητά της. Στα γυναικεία looks κυριαρχούν πιο ανάλαφρες, αισθησιακές γραμμές με έμφαση στη σιλουέτα και την κίνηση του σώματος, ενώ στα ανδρικά σύνολα το tailoring παραμένει ο βασικός άξονας, υιοθετώντας όμως πιο χαλαρές αναλογίες και διακριτικές αναφορές στην αισθητική των 90s.

sotiris_gewrgiou_madwalk (3)

Αυτή η διαλεκτική αποτυπώνεται με χειρουργική ακρίβεια και στην επιλογή των υλικών. Το μετάξι, το βαμβάκι και το cool wool συνδιαλέγονται με πιο τεχνικά υφάσματα, γεννώντας συναρπαστικές αντιθέσεις στην υφή. Κάθε ύφασμα επιλέχθηκε ώστε να ακολουθεί φυσικά το σώμα, χαρίζοντας ελευθερία κινήσεων χωρίς να θυσιάζεται στο ελάχιστο η ακρίβεια του πατρόν.

Έχοντας κατακτήσει, με το πέρασμα των χρόνων, μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία στον τρόπο που μεταφέρει τη σχεδιαστική του σκέψη στη σκηνή, ο Σωτήρης Γεωργίου αρνείται να επαναλάβει μια ασφαλή, δοκιμασμένη συνταγή. Απομακρύνεται από τις βαριές μονοχρωμίες και τους αυστηρά δομημένους ώμους παλαιότερων συλλογών, εμπλουτίζοντας τη χρωματική του παλέτα και αναζητώντας μια πιο τολμηρή οπτική προσέγγιση με έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Για εκείνον, δεν υφίσταται ένα μεμονωμένο masterpiece, καθώς κάθε look συμβάλλει ισότιμα στη συνολική ταυτότητα του catwalk, εκπέμποντας μια φωνή γεμάτη αυτοπεποίθηση, πάθος, ελευθερία και ευαισθησία.

sotiris_gewrgiou_madwalk (2)

Η σύμπραξή του με τη Λένα Ζευγαρά εδράζεται σε μια προϋπάρχουσα σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας από τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για τις εμφανίσεις της, η οποία τώρα κορυφώνεται σε μια απρόβλεπτη σκηνική χημεία. Ταυτόχρονα, προσεγγίζοντας το κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», απορρίπτει τον επιφανειακό εντυπωσιασμό: «Η λάμψη, όπως την αντιλαμβάνομαι, δεν είναι μια επιφανειακή έννοια, αλλά μια εσωτερική ποιότητα. Είναι ο συνδυασμός της προσωπικότητας, της αυτοπεποίθησης και της αυθεντικότητας που κάνει τον καθένα να ξεχωρίζει». Στόχος του παραμένει να δημιουργεί εικόνες με χαρακτήρα που δεν εντυπωσιάζουν πρόσκαιρα, αλλά «αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα».

Λένα Ζευγαρά: Η προσωπική ταυτότητα ως το απόλυτο στιλιστικό μανιφέστο

Η Λένα Ζευγαρά αποτελεί μια από τις πιο σαρωτικές και αυθεντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας, με μια σκηνική παρουσία που μαγνητίζει ακαριαία το βλέμμα και μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε κατάθεση ψυχής. Διανύοντας την πιο ώριμη και δημιουργική καμπή της πορείας της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ετοιμάζεται για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια στιγμή καλλιτεχνικού οργασμού.

https://www.instagram.com/mad_tv/
https://www.instagram.com/mad_tv/

Με έμφυτη αγάπη για τη μόδα και ανοιχτή στις μεγάλες καλλιτεχνικές προκλήσεις, αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση, αφιερώνοντας πλέον τις περισσότερες ώρες της ημέρας της στις πυρετώδεις προετοιμασίες, δηλώνοντας ενθουσιασμένη, ορεξάτη και έτοιμη να καταπλήξει με όσα έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα της.

lena_zevgara_gewrgiou
https://www.instagram.com/lena_zevgara/

Η εκτίμησή της προς το πρόσωπο και το έργο του Σωτήρη Γεωργίου είναι απόλυτη. Θεωρεί πως οι δημιουργίες του ξεχωρίζουν στην Ελλάδα, κατατάσσοντάς τες στην πρώτη θέση των προτιμήσεών της, και εναρμονίζονται πλήρως με τη δική της αισθητική. Αν και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της μόδας, η Λένα Ζευγαρά αρνείται πεισματικά να αλλοιώσει το προσωπικό της στυλ ή να αποτελέσει «ακόμα μία εμφάνιση» σε μια πληθώρα γυναικείων παρουσιών, διεκδικώντας μια χαρακτηριστική ταυτότητα με την οποία το κοινό ταυτίζεται.

https://www.instagram.com/lena_zevgara/
https://www.instagram.com/lena_zevgara/

Πιστή στη φιλοσοφία της ότι «η μουσική δεν έχει όρια», απολαμβάνει να χαράσσει νέους καλλιτεχνικούς δρόμους, αντιμετωπίζοντας τη σκηνή ως ιερό χώρο απόλυτης αλήθειας. Αποκαλύπτοντας το μυστικό της ακαταμάχητης, εκρηκτικής ενέργειάς της, η ερμηνεύτρια μοιράζεται τον δικό της απαράβατο κανόνα: «Σε κάθε εμφάνισή μου δίνω το 100% της ενέργειάς μου, όπως την πρώτη φορά που πάτησα σε σκηνή, αλλά ταυτόχρονα σαν να είναι και η τελευταία μου φορά».

https://www.instagram.com/lena_zevgara/
https://www.instagram.com/lena_zevgara/

Στη συνεργασία της με τον Σωτήρη Γεωργίου, η συναισθηματική ένταση της φωνής της και η δυναμική της παρουσία συνυφαίνονται με τη ραπτική αρχιτεκτονική του σχεδιαστή. Ανυπόμονη να αποκαλύψει πώς ενώθηκαν οι καλλιτεχνικές τους πλευρές στην πασαρέλα, η τραγουδίστρια φιλοδοξεί να προκαλέσει αισθήματα θαυμασμού και να αποτυπώσει στη μνήμη των θεατών «μια νέα ανατρεπτική εικόνα της Λένας Ζευγαρά». Μαζί δημιουργούν μια εμπειρία όπου η μόδα δεν είναι απλώς ένδυμα και η μουσική δεν είναι απλώς ήχος, αλλά ένας υψηλής αισθητικής διάλογος που υπόσχεται να γράψει τη δική του ιστορία στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Όταν το tailoring συναντά το πηγαίο πάθος

Το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do ετοιμάζεται να γίνει στις 23 Νοεμβρίου ο καθρέφτης μιας συνάντησης που δεν υπακούει σε προκαθορισμένες φόρμες, αλλά τις επανασχεδιάζει από την αρχή. Ο Σωτήρης Γεωργίου και η Λένα Ζευγαρά δεν έρχονται στο MadWalk 2026 by Three Cents απλώς για να συνυπάρξουν επί σκηνής· έρχονται για να αποδείξουν πως η υψηλή ραπτική αρχιτεκτονική και η ακατέργαστη συναισθηματική ένταση της ελληνικής φωνής μπορούν να λειτουργήσουν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Εκεί όπου η αυστηρή γεωμετρία συναντά το πηγαίο πάθος, γεννιέται μια νέα σκηνική πραγματικότητα που απαιτεί την απόλυτη προσοχή μας.

Σε μια εποχή που συχνά εξαντλείται στην επιφάνεια, αυτή η σύμπραξη υπενθυμίζει την ουσία του «WE ARE ALL MADE OF STARS»: ότι το φως δεν είναι επίκτητο, αλλά πηγάζει από την αδιαπραγμάτευτη αλήθεια του κάθε δημιουργού. Με τη σφραγίδα της αυθεντικότητας και την τόλμη της υπέρβασης, το κοινό τους act προμηνύεται ως η στιγμή που το θέαμα μετατρέπεται σε βίωμα, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Madwalk MadWalk 2026 Λένα Ζευγαρά Σωτήρης Γεωργίου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
True crime obsession: Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ιστορίες εγκλημάτων;

True crime obsession: Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παρακολουθούμε ιστορίες εγκλημάτων;

14.11.2026
Επόμενο
Γιατί να μην πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου από το πρώτο scroll

Γιατί να μην πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου από το πρώτο scroll

14.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Madonna: Ποια 2 τραγούδια της σημάδεψαν τα ’80s και κρύβουν ιστορίες που ίσως δεν γνώριζες
Μουσικά Νέα

Madonna: Ποια 2 τραγούδια της σημάδεψαν τα ’80s και κρύβουν ιστορίες που ίσως δεν γνώριζες

14.11.2026
MadWalk Flashback: Η Ήβη Αδάμου σε 5 acts που ξεχώρισαν για τη μουσική και το στιλ τους
MadWalk

MadWalk Flashback: Η Ήβη Αδάμου σε 5 acts που ξεχώρισαν για τη μουσική και το στιλ τους

14.11.2026
Το νέο χριστουγεννιάτικο single της Bonnie Tyler είναι εδώ – Η συγκινητική ιστορία πίσω από το «Love, light and peace»
Μουσική

Το νέο χριστουγεννιάτικο single της Bonnie Tyler είναι εδώ – Η συγκινητική ιστορία πίσω από το «Love, light and peace»

13.11.2026
O Κωνσταντίνος Ρήγος στο MadWalk Vidcast 2026 by Three Cents
MadWalk

O Κωνσταντίνος Ρήγος στο MadWalk Vidcast 2026 by Three Cents

13.11.2026
Η Dolly Parton «συναντά» τους U2 στο νέο τους άλμπουμ – Ακου τη ξεχωριστή τους συνεργασία στο «Torn»
Μουσική

Η Dolly Parton «συναντά» τους U2 στο νέο τους άλμπουμ – Ακου τη ξεχωριστή τους συνεργασία στο «Torn»

13.11.2026
Η Olivia Dean έγινε η «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» του Apple Music – Οι επιτυχίες που την οδήγησαν στην κορυφή
Μουσικά Νέα

Η Olivia Dean έγινε η «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» του Apple Music – Οι επιτυχίες που την οδήγησαν στην κορυφή

13.11.2026
Η Anitta μαγνήτισε τα βλέμματα στα Latin Grammys 2026 – Δες την εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση
Μουσικά Νέα

Η Anitta μαγνήτισε τα βλέμματα στα Latin Grammys 2026 – Δες την εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

13.11.2026
«Μη μου τηλεφωνείς»: Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε ένα video clip γεμάτο συναίσθημα
Μουσικά Νέα

«Μη μου τηλεφωνείς»: Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε ένα video clip γεμάτο συναίσθημα

13.11.2026
Pitbull: Η εξομολόγηση των σπάνιων ιστοριών πίσω από τις διαχρονικές του επιτυχίες
Μουσικά Νέα

Pitbull: Η εξομολόγηση των σπάνιων ιστοριών πίσω από τις διαχρονικές του επιτυχίες

13.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες