Μουσικά Νέα 13.11.2026

Η Olivia Dean έγινε η «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» του Apple Music – Οι επιτυχίες που την οδήγησαν στην κορυφή

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Μάθε για την Olivia Dean, την «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» του Apple Music, και την εντυπωσιακή της μουσική πορεία με το άλμπουμ «The Art Of
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Dean ανακηρύχθηκε «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» του Apple Music για το 2026.
  • Το δεύτερο άλμπουμ της, «The Art Of Loving», κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts.
  • Η Olivia Dean κέρδισε Grammy Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και τέσσερα βραβεία BRIT το 2026.
  • Η καλλιτεχνική της έκφραση επηρεάζεται από την οικογενειακή της ιστορία και τις μουσικές ρίζες της.
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Η Olivia Dean ζει μια χρονιά γεμάτη σημαντικές επιτυχίες, καθώς το 2026 την βρήκε να ανακηρύσσεται «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» από το Apple Music. Αυτή η διάκριση αποτελεί μια ιστορική πρώτη φορά για τη βρετανική μουσική σκηνή, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της ταλαντούχας ερμηνεύτριας.

https://www.instagram.com/oliviadeano/
https://www.instagram.com/oliviadeano/

Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας αποδίδεται στο δεύτερο άλμπουμ της, «The Art Of Loving», που κυκλοφόρησε το 2025. Ο δίσκος, ο οποίος περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Man I Need», «Nice To Each Other» και «So Easy (To Fall In Love)», κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή απήχηση της Olivia Dean.

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Η αναγνώριση της Olivia Dean κορυφώθηκε το 2026, μια χρονιά κατά την οποία κέρδισε το Grammy Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, καθώς και τέσσερα βραβεία BRIT. Ανάμεσά τους, ξεχώρισαν εκείνα για την «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς» και το «Άλμπουμ της Χρονιάς», επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

https://www.instagram.com/oliviadeano/
https://www.instagram.com/oliviadeano/

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1999, η Olivia Dean, πλέον 27 ετών, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε μουσικές επιρροές. Με αγγλικές και καραϊβικές ρίζες, ήρθε σε επαφή από νωρίς με τη soul και την R&B μουσική. Μάλιστα, το δεύτερο όνομά της, Lauren, αποτελεί φόρο τιμής στην Lauryn Hill, μια καλλιτέχνιδα που θαύμαζαν ιδιαίτερα οι γονείς της.

Μια γυναίκα με κλειστά μάτια και το κεφάλι γυρισμένο, σε μια καλλιτεχνική ασπρόμαυρη λήψη, ερωτήματα για το album της χρονιάς.
https://www.instagram.com/oliviadeano/

Μια ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική της έκφραση κατέχει η οικογενειακή της ιστορία. Το τραγούδι «Carmen», που περιλαμβάνεται στο πρώτο της άλμπουμ, «Messy», είναι αφιερωμένο στη γιαγιά της, Carmen. Η Carmen έφυγε από τη Guyana σε ηλικία μόλις 18 ετών και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, ως μέρος του μεταναστευτικού κύματος της γενιάς Windrush. Μέσα από αυτό το τραγούδι, η Olivia Dean τιμά το θάρρος της γιαγιάς της να χτίσει μια νέα ζωή σε μια ξένη χώρα.

Η επιρροή της νεαρής τραγουδίστριας πλέον επεκτείνεται και πέρα από τα μουσικά όρια. Το όνομά της κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία στους χώρους της μόδας και της ομορφιάς, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρύτερη πολιτιστική της απήχηση.

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Olivia Dean
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