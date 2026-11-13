«Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ»: Η στιγμή που η Άλκηστις Πρωτοψάλτη λύγισε από συγκίνηση παραλαμβάνοντας ένα βραβείο

Με μια ματιά Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη συγκινήθηκε βαθιά κατά τη βράβευσή της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Η βράβευση στην Αλεξάνδρεια συμβόλιζε δικαίωση για δυσκολίες και θυσίες της ζωής της.

Η ερμηνεύτρια βίωσε «black out» από τη συγκίνηση, ξεχνώντας τον προετοιμασμένο λόγο της.

Η φράση «Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ» εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της για την πόλη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου η Νάνσυ Ζαμπετόγλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί της για την πλούσια πορεία της. Σε μία από τις σπάνιες προσωπικές της εξομολογήσεις, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που βίωσε κατά τη διάρκεια μιας βράβευσής της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη περιέγραψε πώς, μετά από πολλά χρόνια, βρέθηκε προσκεκλημένη στην Αλεξάνδρεια, μια πόλη που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, καθώς εκεί βρίσκεται η βιβλιοθήκη που κάποτε είχε βιώσει μια αρνητική εμπειρία κατά την άφιξή της στην Ελλάδα. Η πρόσκληση να τραγουδήσει στην εμβληματική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν μια βαθιά συγκινητική στιγμή. Λίγα χρόνια αργότερα, η τιμή ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς της απονεμήθηκε ένα βραβείο για την προσφορά της στον πολιτισμό της Ελλάδας στην Αίγυπτο.

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Η ερμηνεύτρια είχε προετοιμάσει με επιμέλεια τον λόγο της στα αγγλικά, νιώθοντας απόλυτα έτοιμη για την ανάληψη του βραβείου. Ωστόσο, τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή και της δόθηκε το βραβείο, η ένταση των συναισθημάτων την κατέκλυσε. «Σβήνουν όλα. Είναι σαν να κατέβηκε ο διακόπτης και δεν θυμόμουν τι έπρεπε να πω», περιέγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, περιγράφοντας αυτό που βίωσε ως ένα «black out».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποκάλυψε ότι το κλάμα που την πλημμύρισε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν απλώς έκφραση της συγκίνησης της στιγμής. Ήταν μια μείξη όλων όσων είχε βιώσει: η δύσκολη αναχώρηση από την πατρίδα, η απώλεια του πατέρα της από τη στεναχώρια της μετανάστευσης, οι δυσκολίες που πέρασε η μητέρα της για να την μεγαλώσει, και όλη η πορεία της μέχρι εκείνο το σημείο. Η βράβευση, σε ένα θέατρο όπου το κράτος την τιμούσε, αποτέλεσε για εκείνη μια σημαντική δικαίωση για όλους τους αγώνες και τις θυσίες.

Η απάντησή της, ψιθυριστή και γεμάτη συναίσθημα, ήταν «Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ», μία φράση που συμπύκνωνε όλη την αγάπη και την εκτίμησή της για την πόλη και την τιμή που της επεφύλαξαν.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παραμένει μια ασταμάτητη δύναμη στη μουσική σκηνή, με μια καριέρα που ξεπερνά τις επτά δεκαετίες. Η πορεία της, γεμάτη επιτυχίες και αναγνώριση, συνεχίζει να εμπνέει, ενώ η ικανότητά της να συνδέει το παρελθόν με το παρόν, μεταφέροντας τα συναισθήματά της αυθεντικά στο κοινό, την καθιστά μια από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει αποδείξει επανειλημμένα την αγάπη της για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, όπως φάνηκε και στο συγκινητικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η σύνδεσή της με τις ρίζες της και η διαρκής της παρουσία, είτε σε μεγάλες στιγμές είτε σε πιο προσωπικές, την καθιστούν μια ξεχωριστή προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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