Cardi B: Στα δικαστήρια με διοργανωτή φεστιβάλ για 2,5 εκατ. δολάρια

Με μια ματιά Η Cardi B βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον διοργανωτή φεστιβάλ Ryan Burke για 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο διοργανωτής ισχυρίζεται ότι η Cardi B έλαβε όλη την αμοιβή της και αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα.

Η Cardi B διαψεύδει τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι δεν πληρώθηκε πλήρως και ακύρωσε λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα διέψευσε οποιαδήποτε οικονομική εμπλοκή στο φεστιβάλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B βρίσκεται στο επίκεντρο ενός έντονου καυγά με τον Ryan Burke, διοργανωτή του BZR WKND Jamaica, ενός φεστιβάλ που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Τζαμάικα. Η διαμάχη ξέσπασε μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης εμφάνισης της Cardi B, με τον Ryan Burke να απειλεί με αγωγή, ισχυριζόμενος ότι η καλλιτέχνιδα έλαβε ολόκληρη την αμοιβή της ύψους 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων και αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα.

Από την πλευρά της, η Cardi B, μέσω εκπροσώπου της, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ryan Burke. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση, η καλλιτέχνιδα δεν πληρώθηκε πλήρως για την εμφάνισή της, καθώς οι διοργανωτές του φεστιβάλ δεν τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την πληρωμή. Αυτή η παράβαση, όπως αναφέρεται, ανάγκασε την Cardi B να ακυρώσει τη συμμετοχή της. Η εκπροσώπησή της τόνισε ότι οποιαδήποτε αναφορά περί πλήρους πληρωμής και αδικαιολόγητης ακύρωσης είναι ψευδής και παραποιεί την πραγματικότητα.

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Η Cardi B, σε ζωντανή μετάδοση μέσω Instagram, εξέφρασε την επιθυμία της να πάει ο Ryan Burke στα δικαστήρια, δηλώνοντας: «Εύχομαι στον πιο λαμπρό αστέρα να σου κάνω μήνυση… για να μπορέσω πραγματικά να πάρω χρήματα από εσένα, γιατί ο τρόπος που με έχεις μπλέξει είναι τρελός». Επίσης, υποστήριξε ότι της καταβλήθηκε μόνο μια προκαταβολή περίπου 900.000 δολαρίων από ένα συμφωνημένο προκαταβολικό ποσό 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο αποτελούσε το ήμισυ της συνολικής της αμοιβής. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι το BZR WKND απέτυχε να τηρήσει την προθεσμία της 17ης Σεπτεμβρίου για την επόμενη δόση που αφορούσε τα έξοδα παραγωγής, αποστέλλοντας ένα ποσό 750.000 δολαρίων μόνο αφού την ενημέρωσε ότι θα αποσυρθεί από το φεστιβάλ.

Το χρονικό της ακύρωσης

Η εμπλοκή της Cardi B στο φεστιβάλ, που θα σηματοδοτούσε την πρώτη της εμφάνιση ως headliner σε στάδιο της Καραϊβικής, είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Το BZR WKND Jamaica 2026, αρχικά προγραμματισμένο για τις 16-19 Οκτωβρίου, είχε στη συνέχεια συμπτυχθεί σε διήμερο, στις 19-20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στις 8 Οκτωβρίου, η Cardi B απέσυρε τη συμμετοχή της, επικαλούμενη την αδυναμία των διοργανωτών να διευθετήσουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, ανέφερε: «Προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα, και περίμενα και περίμενα και περίμενα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, αλλά δεν έγινε».

Η πλευρά του διοργανωτή

Ο Ryan Burke, από την πλευρά του, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Σε συνέντευξή του στο CVM News της Τζαμάικα, ισχυρίστηκε ότι η Cardi B πληρώθηκε στο σύνολο της αμοιβής της και ότι η κυβέρνηση της Τζαμάικα δεν είχε καμία εμπλοκή στην κάλυψη του υπολοίπου ποσού. «Εκατομμύρια επενδύθηκαν στο σόου. Η Cardi B έλαβε 2.5 εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή της, και αυτά τα χρήματα στάλθηκαν απευθείας σε εκείνη. Πληρώθηκε στο ακέραιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ζήτησαν τα χρήματα πίσω όταν διαπίστωσαν ότι δεν θα εμφανιζόταν στην αναπρογραμματισμένη ημερομηνία, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης της Τζαμάικα

Η υπόθεση πήρε περαιτέρω διαστάσεις όταν η Cardi B ανέφερε ότι ο Ryan Burke την είχε ενημερώσει πως η κυβέρνηση της Τζαμάικα είχε επενδύσει στο φεστιβάλ. Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτισμού, Φύλου, Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού της Τζαμάικα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, διαψεύδοντας οποιαδήποτε οικονομική εμπλοκή. Η ανακοίνωση τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε καμία δέσμευση ή πληρωμή για την εμφάνιση της Cardi B, καθώς το γεγονός ήταν μια ιδιωτική εμπορική συμφωνία.

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