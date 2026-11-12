Celeb World 12.11.2026

Γέννησε η Ηρώ Πεκτέση – Πατέρας για τρίτη φορά ο Νεκτάριος Νικολόπουλος

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Η Ηρώ Πεκτέση έγινε για πρώτη φορά μητέρα και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ηρώ Πεκτέση έγινε μητέρα για πρώτη φορά, γεννώντας ένα υγιέστατο αγοράκι.
  • Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έγινε πατέρας για τρίτη φορά.
  • Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025.
  • Η εγκυμοσύνη κύλησε ομαλά και η ηθοποιός παρέμεινε ενεργή επαγγελματικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βιώνει η Ηρώ Πεκτέση, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα! Η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», υποδέχτηκε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό της σχέσης της με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο. Το ζευγάρι κρατά πλέον στην αγκαλιά του τον γιο του, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του πορεία.

https://www.instagram.com/iropektesi
https://www.instagram.com/iropektesi

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή το TLIFE, δημοσιεύοντας το θέμα ως αποκλειστικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η Ηρώ Πεκτέση γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ τόσο η ίδια όσο και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας. Η άφιξη του νέου μέλους έφερε ακόμη μεγαλύτερη χαρά στην οικογένεια, με την ηθοποιό να ζει για πρώτη φορά την εμπειρία της μητρότητας.

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Για τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η τρίτη φορά που γίνεται πατέρας. Ο επιχειρηματίας έχει ήδη δύο κόρες από τον γάμο του με την παρουσιάστρια Κατερίνα Λάσπα, ενώ πλέον στην οικογένειά τους προστέθηκε και ένα αγοράκι.

Η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025 και το προηγούμενο διάστημα μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει τρυφερά στιγμιότυπα, δείχνοντας την ανυπομονησία της για τη στιγμή που θα κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της.

irw_peketsi
https://www.instagram.com/iropektesi/

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά και για την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας ότι όλα κύλησαν ομαλά. Παράλληλα, συνέχισε κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, παραμένοντας ενεργή τόσο στις τηλεοπτικές όσο και στις θεατρικές της υποχρεώσεις μέχρι το διάστημα πριν από τη γέννηση του μωρού.

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Ηρώ Πεκτέση Νεκτάριος Νικολόπουλος
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