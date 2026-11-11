Celeb News 11.11.2026

Gwyneth Paltrow: Επιστρέφει με νέο podcast και αυτή τη φορά μπαίνει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σου!

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Η παρουσιάστρια επιστρέφει με το «The goop Guide», ένα νέο εβδομαδιαίο βίντεο-podcast που θα είναι διαθέσιμο σε δύο μεγάλες πλατφόρμες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Gwyneth Paltrow λανσάρει νέο εβδομαδιαίο βίντεο-podcast, "The goop Guide".
  • Το podcast θα προβάλλεται σε Spotify και Netflix, ξεκινώντας από 11 Νοεμβρίου.
  • Θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν ευεξία, σχέσεις, φαγητό και πολιτισμό.
  • Καλεσμένοι θα είναι προσωπικότητες όπως Zoe Saldaña, Ke Huy Quan και Rick Rubin.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι συζητά η Gwyneth Paltrow με τους φίλους της όταν οι κάμερες είναι κλειστές, τώρα θα έχεις την ευκαιρία να πάρεις μια μικρή γεύση από τον κόσμο της. Η διάσημη ηθοποιός και επιχειρηματίας επιστρέφει στον χώρο των podcasts με ένα νέο εβδομαδιαίο βίντεο-podcast, με τίτλο «The goop Guide», το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα, 11 Νοεμβρίου, στο Spotify και το Netflix. Μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις με φίλους, ειδικούς και προσωπικότητες που θαυμάζει, η Gwyneth Paltrow θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις, τις απορίες και τις ιδέες που την απασχολούν στην καθημερινότητά της.

Η Gwyneth Paltrow ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα μπροστά από τοπίο, μετά το άνοιγμα του νέου της εστιατορίου.
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Από την ευεξία και τις προσωπικές σχέσεις μέχρι το φαγητό, τον πολιτισμό και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα, η νέα σειρά φιλοδοξεί να γίνει μια πιο προσωπική ματιά στη φιλοσοφία του goop. Και, όπως φαίνεται από τα πρώτα ονόματα των καλεσμένων, το ενδιαφέρον δεν θα περιοριστεί μόνο στους φανατικούς ακόλουθους του brand της.

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«The goop Guide»: Το νέο podcast της Gwyneth Paltrow κάνει πρεμιέρα σε Spotify και Netflix

Το «The goop Guide» είναι το νέο εβδομαδιαίο εγχείρημα της Gwyneth Paltrow, η οποία αυτή τη φορά επιλέγει τη μορφή του βίντεο-podcast για να φέρει το κοινό πιο κοντά στις συζητήσεις που κάνει με ανθρώπους από τον προσωπικό και επαγγελματικό της κύκλο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη νέα σειρά, στόχος είναι να μεταφέρει τους θεατές στον δικό της κόσμο, μέσα από αυθεντικές κουβέντες με φίλους, ειδικούς και ανθρώπους που εκτιμά. Η θεματολογία δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, αλλά κινείται ανάμεσα στην ευεξία, τις σχέσεις, το φαγητό, τον πολιτισμό και όσα απασχολούν την καθημερινότητα.

gwyneth_paltrow
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Κάθε εβδομάδα, η Paltrow θα υποδέχεται έναν διαφορετικό καλεσμένο, ο οποίος θα μοιράζεται τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, προσεγγίζοντας με τον δικό του τρόπο τη φιλοσοφία του goop. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα εμφανιστούν στην πρώτη σεζόν βρίσκονται η Zoe Saldaña, ο Ke Huy Quan και ο Rick Rubin. Πρόκειται για μια παρέα με διαφορετικές διαδρομές και ενδιαφέροντα, κάτι που αφήνει περιθώριο για συζητήσεις πέρα από τα συνηθισμένα. Άλλωστε, αυτό φαίνεται να είναι και το βασικό στοιχείο της νέας εκπομπής: να ξεκινά από μια απλή απορία και να οδηγεί σε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με κάποιον που έχει κάτι ουσιαστικό να μοιραστεί.

gwyneth_paltrow
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow

Η σχέση της Gwyneth Paltrow με τα podcasts και η ιστορία του goop

Το νέο εγχείρημα δεν αποτελεί την πρώτη επαφή της Gwyneth Paltrow με τον κόσμο των podcasts. Το αρχικό podcast του goop ξεκίνησε το 2018, δίνοντας στην ηθοποιό την ευκαιρία να φιλοξενήσει συζητήσεις γύρω από την ευεξία, την προσωπική ανάπτυξη, την υγεία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η νέα σειρά έρχεται, επομένως, ως μια διαφορετική εκδοχή εκείνης της προσπάθειας, με την προσθήκη της εικόνας και με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις προσωπικές συζητήσεις και στους ανθρώπους που επιλέγει να έχει κοντά της.

gwyneth_paltrow
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Για να καταλάβεις, βέβαια, γιατί το goop αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής της ταυτότητας, αξίζει να γυρίσεις λίγο πίσω στον χρόνο. Η Gwyneth Paltrow δημιούργησε το brand το 2008, ξεκινώντας μια επιχειρηματική διαδρομή που σταδιακά επεκτάθηκε σε διαφορετικές πτυχές του lifestyle. Με τα χρόνια, το goop εξελίχθηκε σε ένα brand που ασχολείται με την ευεξία, την ομορφιά, τη διατροφή, τις σχέσεις και τον γενικότερο τρόπο ζωής, αποκτώντας τη δική του αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Το «The goop Guide» έρχεται να συνεχίσει αυτή τη φιλοσοφία, αυτή τη φορά μέσα από μια πιο άμεση και διαδραστική μορφή επικοινωνίας με το κοινό.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι να περιμένεις από το νέο podcast της Gwyneth Paltrow;

Με το «The goop Guide», η Gwyneth Paltrow δεν περιορίζεται σε μια ακόμη σειρά συζητήσεων για την ευεξία. Θέλει να ανοίξει την κουβέντα για όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα, από τις προσωπικές σχέσεις και τη φροντίδα του εαυτού μέχρι το φαγητό, τις συνήθειες και τον πολιτισμό. Η παρουσία γνωστών προσώπων όπως η Zoe Saldaña, ο Ke Huy Quan και ο Rick Rubin δίνει έναν επιπλέον λόγο να παρακολουθήσεις τη νέα σειρά, ενώ η διαφορετική θεματολογία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε επεισόδιο να έχει τη δική του ξεχωριστή κατεύθυνση. Το «The goop Guide» κάνει πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου και θα κυκλοφορεί σε εβδομαδιαία βάση μέσω Spotify και Netflix. Αν σου αρέσουν οι συζητήσεις που συνδυάζουν προσωπικές ιστορίες, χρήσιμες ιδέες και διάσημους καλεσμένους, το νέο project της Gwyneth Paltrow έχει ήδη μπει στη λίστα με όσα αξίζει να παρακολουθήσεις.

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Gwyneth Paltrow
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