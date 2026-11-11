Keira Knightley: Το θρυλικό πράσινο φόρεμα από την «Εξιλέωση» βγαίνει σε δημοπρασία

Με μια ματιά Το θρυλικό πράσινο φόρεμα της Keira Knightley από την ταινία «Εξιλέωση» βγαίνει σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο.

Η σχεδιάστρια Jacqueline Durran άντλησε έμπνευση από τις δεκαετίες 1920-1930 για τη δημιουργία του φορέματος.

Το φόρεμα συμβολίζει την επιθυμία, τον πόθο και τον σπαρακτικό έρωτα, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας «Atonement» (Εξιλέωση) του 2007, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά κοστούμια όλων των εποχών ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Το εντυπωσιακό σμαραγδί μεταξωτό φόρεμα που φορούσε η Keira Knightley σε μια καθοριστική σκηνή της ταινίας, θα δημοπρατηθεί σύντομα, αγγίζοντας την ιστορία της μόδας και του κινηματογράφου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο, με το φόρεμα να αναμένεται να πωληθεί έναντι ποσού που αγγίζει τις 160.000 δολάρια. Η δημιουργία, φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας Jacqueline Durran, η οποία συνεργάστηκε στενά με τον σκηνοθέτη Joe Wright για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

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Η δημιουργία ενός θρυλικού φορέματος

Στην ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ian McEwan, η Keira Knightley υποδύεται τη Cecilia Tallis, η οποία φοράει το διάσημο πράσινο φόρεμα κατά τη διάρκεια μιας παθιασμένης ερωτικής σκηνής με τον Robbie Turner, τον οποίο ενσαρκώνει ο James McAvoy. Αυτή η σκηνή, τοποθετημένη στη βιβλιοθήκη της έπαυλης, έγινε συνώνυμη με την έντονη έλξη και τα συναισθήματα που μοιράζονταν οι δύο χαρακτήρες.

Η Jacqueline Durran αποκάλυψε ότι ο Joe Wright της είχε δώσει σαφείς οδηγίες από την αρχή: ήθελε ένα φόρεμα με κίνηση, πλούσια φούστα και μια αίσθηση ζεστασιάς, σαν να ήταν η πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Η επιλογή ενός εξαιρετικά λεπτού υφάσματος ήταν κρίσιμη για να επιτευχθεί η αέρινη και ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς αυστηρή δομή. Η σχεδιάστρια άντλησε έμπνευση από τη μόδα των δεκαετιών του 1920 και 1930, αναζητώντας στοιχεία που θα ταίριαζαν ιδανικά στην Keira Knightley.

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«Δεν γνωρίζαμε, ωστόσο, πόσο μεγάλη απήχηση θα είχε τελικά στον κόσμο και σε ποιο βαθμό θα ξεχώριζε ως μία από τις χαρακτηριστικότερες εμφανίσεις της ταινίας. Ήταν μια πραγματική έκπληξη», δήλωσε η Jacqueline Durran.

Η σημασία του χρώματος και του σχεδίου

Το σμαραγδί πράσινο χρώμα του φορέματος έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Σύμφωνα με την Caroline Young, συγγραφέα του βιβλίου «The Color of Fashion: The Story of Clothes in Ten Colors», το πράσινο συνδέεται ιστορικά με τον θυελλώδη έρωτα και τις παράνομες σχέσεις. Η Caroline Young χαρακτηρίζει το φόρεμα της «Εξιλέωσης» ως «ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πράσινα φορέματα των τελευταίων χρόνων», τονίζοντας την ικανότητά του να προκαλεί νοσταλγία και να αιχμαλώνει την προσοχή.

Η Thais Hichins, επικεφαλής της δημοπρασίας στον οίκο Christie’s, περιέγραψε το φόρεμα ως ένα από τα «πιο άμεσα αναγνωρίσιμα» ενδύματα στην ιστορία της μόδας, ένα κομμάτι που συμβολίζει «την επιθυμία, τον πόθο και τον σπαρακτικό έρωτα».

Η ιστορία του φορέματος μετά την ταινία

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, το φόρεμα παρέμεινε στο αρχείο της παραγωγής, για να διατεθεί αργότερα σε φιλανθρωπική δημοπρασία το 2008. Από τότε, βρισκόταν στην κατοχή ιδιώτη συλλέκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επικείμενη πώλησή του, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας, θεωρείται από τον οίκο Christie’s μια σπάνια ευκαιρία να αναδειχθεί εκ νέου ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της κινηματογραφικής και της ιστορίας της μόδας.

Αναμένεται να υπάρξει ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες συλλέκτες που έχουν ιδιαίτερη αγάπη για την ταινία «Atonement», όσο και από λάτρεις του κινηματογράφου και της ιστορίας των κοστουμιών. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξει ενδιαφέρον και από μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, αναγνωρίζοντας την πολιτιστική και καλλιτεχνική του αξία. Το εμβληματικό αυτό φόρεμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης δημοπρασίας με τίτλο «Love & Lust: A Literary Guide», η οποία περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως έργα τέχνης από αφίσες κλασικών ταινιών, χειρόγραφες επιστολές του ναυάρχου Nelson, καθώς και το αυθεντικό κοστούμι της Margot Fonteyn από την παραγωγή της «Ωραίας Κοιμωμένης» το 1960.

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Η αγορά κινηματογραφικών κοστουμιών παραμένει μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για συλλέκτες και μεγάλους οίκους δημοπρασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το θρυλικό μαύρο σατέν φόρεμα της Audrey Hepburn στο «Breakfast at Tiffany’s», το οποίο είχε πουληθεί έναντι 920.000 δολαρίων το 2006. Επίσης, ένα φόρεμα από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» είχε πωληθεί για 137.000 δολάρια το 2015. Η δημοπρασία του πράσινου φορέματος της Keira Knightley σηματοδοτεί μια νέα ευκαιρία να αποτιμηθεί ένα αντικείμενο που έχει γράψει τη δική του ιστορία, συνδέοντας τον κινηματογράφο, τη μόδα και το συναίσθημα.

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