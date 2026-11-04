Celeb World 04.11.2026

Η κόρη του Matt Damon μαγνήτισε τα βλέμματα στα CFDA Awards – Η εμφάνιση που συζητήθηκε

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Μάθε πώς η Ιζαμπέλα Ντέιμον έκλεψε τις εντυπώσεις στα CFDA Fashion Awards 2026 στο πλευρό του πατέρα της, Matt Damon
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Isabella Damon, κόρη του Matt Damon, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στα CFDA Awards 2026.
  • Φόρεσε λευκό φόρεμα Luar με κρόσσια, αναδεικνύοντας το στιλ της.
  • Η Isabella υπέγραψε συμβόλαιο με την IMG Models και πρωταγωνίστησε σε καμπάνια της J.Crew.
  • Ο Matt Damon απένειμε βραβείο στον Ralph Lauren και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την κόρη του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Matt Damon έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο πλευρό της 20χρονης κόρης του, Isabella Damon, κατά τη διάρκεια των CFDA Fashion Awards 2026, που διεξήχθησαν στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Η Isabella Damon, η οποία κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, έκλεψε τις εντυπώσεις με την επιλογή του ρούχου της, ενώ ο πατέρας της, Matt Damon, την συνόδευσε με κομψότητα.

Οι ηθοποιοί Matt Damon και Ben Affleck στην ταινία The Rip του Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ιζαμπέλα Ντέιμον

Η Isabella Damon επέλεξε για την περίσταση ένα μακρύ, λευκό φόρεμα με πλεκτή υφή, από τη συλλογή Άνοιξη 2027 του οίκου Luar. Η δημιουργία ξεχώριζε για τις λεπτομέρειες των μεταξωτών κρόσσιων στα μανίκια και στο τελείωμα, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και σύγχρονης αισθητικής. Η νεαρή Ιζαμπέλα συνδύασε το φόρεμά της με διακριτικά αξεσουάρ, αναδεικνύοντας την φυσική της ομορφιά και τη στιλιστική της ωριμότητα.

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Από την πλευρά του, ο Matt Damon τήρησε μια κλασική και κομψή προσέγγιση, επιλέγοντας ένα μαύρο, σταυρωτό σμόκιν Ralph Lauren Purple Label, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο ζιβάγκο. Η εμφάνισή του ήταν άψογη, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την αίσθηση του στυλ που τον χαρακτηρίζει.

Τα πρώτα βήματα της Ιζαμπέλα Ντέιμον στον κόσμο της μόδας

Η παρουσία της Isabella Damon στα CFDA Fashion Awards 2026 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της στον χώρο της μόδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Αύγουστο υπέγραψε συμβόλαιο με το αναγνωρισμένο πρακτορείο μοντέλων IMG Models, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. Εκτός από την εμφάνισή της στα βραβεία, η Isabella Damon έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στον κλάδο. Τον Σεπτέμβριο, πρωταγωνίστησε στην καμπάνια της J.Crew για το Barn Jacket, μια συνεργασία που σίγουρα τράβηξε την προσοχή. Ο Matt Damon, ο οποίος παρακολουθεί με ενθουσιασμό τα πρώτα βήματα της κόρης του, δήλωσε στο περιοδικό People: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να δω τι θα κάνει στη ζωή της».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ρόλος του Matt Damon στα CFDA Fashion Awards

Η εμφάνιση του Matt Damon στα CFDA Fashion Awards δεν ήταν μόνο για να υποστηρίξει την κόρη του. Ο βραβευμένος ηθοποιός είχε και ενεργό ρόλο στην τελετή, καθώς απένειμε το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας της Χρονιάς στον θρυλικό σχεδιαστή Ralph Lauren. Η παρουσία του στην εκδήλωση υπογράμμισε τη σημασία του event και την εκτίμηση που τρέφει ο ίδιος για τον χώρο της μόδας και τους δημιουργούς του. Η κοινή εμφάνιση του Matt Damon και της Isabella Damon στα CFDA Fashion Awards 2026 αποτελεί μια όμορφη στιγμή, όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά και ως ένδειξη της ανερχόμενης παρουσίας της Ιζαμπέλα στον χώρο της μόδας. Με την υποστήριξη του πατέρα της και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, η Isabella Damon φαίνεται έτοιμη να χαράξει τη δική της πορεία στον λαμπερό κόσμο του modeling.

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