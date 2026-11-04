«Με το ζόρι επιβιώναμε»: Ο Sylvester Stallone αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες στον πρώτο του γάμο

Ο διάσημος ηθοποιός ανοίγει την καρδιά του στα νέα του απομνημονεύματα και περιγράφει την εποχή που τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά

Με μια ματιά Ο Sylvester Stallone αποκάλυψε τις οικονομικές δυσκολίες στον πρώτο του γάμο.

Ο γάμος του με την Sasha Czack έγινε το 1974, με ελάχιστα χρήματα.

Ο Stallone δανείστηκε κοστούμι από ταινία, ενώ η νύφη έραψε δικό της από κουρτίνα.

Η τελετή έγινε σε οικονομικό χώρο, την «Ένωση Όλων των Θρησκειών». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνδέσει στο μυαλό σου τον Sylvester Stallone με τα αμέτρητα εκατομμύρια, τα πολυτελή ακίνητα και τη λαμπερή ζωή του Hollywood, οι πρόσφατες αποκαλύψεις του πρόκειται να σε εκπλήξουν. Ο 80χρονος σήμερα ηθοποιός αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό τις πιο σκοτεινές και δύσκολες στιγμές της νεότητάς του, τότε που η επιβίωση αποτελούσε καθημερινό αγώνα. Στα νέα του απομνημονεύματα με τίτλο «The Steps», ο σταρ των ταινιών δράσης ανατρέχει στα πρώτα βήματα της καριέρας του, όταν ο τραπεζικός του λογαριασμός ήταν εντελώς άδειος.

Η πιο χαρακτηριστική ιστορία που αποτυπώνει την οικονομική του ένδεια διαδραματίστηκε τον Δεκέμβριο του 1974, όταν αποφάσισε να παντρευτεί την πρώτη του σύζυγο, Sasha Czack. Εκείνη την περίοδο, το ζευγάρι πάλευε κυριολεκτικά να τα βγάλει πέρα, αφού όλα τα ελάχιστα χρήματά τους πήγαιναν στο ενοίκιο, στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και στις συνεχείς επισκευές του αυτοκινήτου τους. Η ιδέα της αγοράς ενός επίσημου κοστουμιού ή ενός ακριβού νυφικού φάνταζε ως ένα άπιαστο όνειρο που δεν μπορούσαν με τίποτα να υποστηρίξουν.

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Η λύση δόθηκε με τον πιο ευρηματικό, αλλά και εκκεντρικό τρόπο που μπορείς να φανταστείς, καθώς οι δυο τους επιστράτευσαν όλη τους τη φαντασία για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την τελετή. Από τα ρούχα που δανείστηκαν μέχρι τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος, τα πάντα θύμιζαν σκηνικό από κινηματογραφική ταινία χαμηλού προϋπολογισμού. Αν θέλεις να μάθεις τις απίθανες λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας που ελάχιστοι γνώριζαν μέχρι σήμερα, δεν έχεις παρά να διαβάσεις παρακάτω.

Το σταυρωτό κοστούμι από το γύρισμα και το αυτοσχέδιο νυφικό

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών του γάμου, ο Sylvester Stallone συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Capone», υποδυόμενος τον σωματοφύλακα Frank Nitti. Μη έχοντας τη δυνατότητα να αγοράσει δικό του κοστούμι, αναγκάστηκε να δανειστεί από το τμήμα κοστουμιών της παραγωγής το σταυρωτό κοστούμι γκάνγκστερ της δεκαετίας του 1920, μαζί με τις γκέτες και τα παπούτσια. Την ίδια στιγμή, η Sasha Czack έραψε μόνη της το νυφικό της, χρησιμοποιώντας μια παλιά λινή κουρτίνα από το σπίτι που νοίκιαζαν.

Μια αστεία τελετή στην «Ένωση Όλων των Θρησκειών»

Ψάχνοντας έναν οικονομικό τρόπο για να παντρευτούν, το ζευγάρι ανακάλυψε έναν χώρο που ονομαζόταν «Union of All Religions», τον οποίο διηύθυνε η αιδεσιμότατη Dingleman. Ο ηθοποιός εξομολογείται πως το όνομά της του φάνηκε τόσο αστείο που αποφάσισε αμέσως πως αυτή έπρεπε να τελέσει το μυστήριο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο σπίτι μιας φίλης της μάνατζέρ του, της Andrea Eastman, με μοναδικούς μάρτυρες την Jane Oliver και τον σύζυγό της, Valentine Sherry.

Η πορεία του ζευγαριού και η μετέπειτα ζωή του σταρ

Ο Sylvester Stallone και η Sasha Czack παρέμειναν παντρεμένοι για περισσότερα από δέκα χρόνια, από το 1974 έως το 1985, αποκτώντας δύο γιους, τον Sage και τον Sergio. Δυστυχώς, η μοίρα τους επιφύλαξε ένα σκληρό χτύπημα, καθώς ο Sage έφυγε από τη ζωή το 2012 από καρδιακή προσβολή. Μετά το διαζύγιό τους, ο ηθοποιός παντρεύτηκε τη Brigitte Nielsen και στη συνέχεια τη σημερινή του σύζυγο, Jennifer Flavin, με την οποία έχει αποκτήσει τις τρεις κόρες του, Sophia, Sistine και Scarlet.

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