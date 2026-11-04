Celeb News 04.11.2026

Shakira: Εσπευσμένα στην Κολομβία μετά την επιδείνωση υγείας του πατέρα της

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Η Shakira ταξίδεψε εσπευσμένα στην Κολομβία μετά τις πληροφορίες για επιδείνωση της υγείας του 95χρονου πατέρα της William Mebarak
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Shakira ταξίδεψε εσπευσμένα στην Κολομβία λόγω επιδείνωσης της υγείας του 95χρονου πατέρα της.
  • Ο πατέρας της, William Mebarak, νοσηλεύεται σε κλινική στην Μπαρανκίγια με άγνωστη σοβαρότητα κατάστασης.
  • Ο William Mebarak έχει ιστορικό πολλαπλών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων πνευμονίας και ισχαιμικού επεισοδίου.
  • Η Shakira έχει στενή σχέση με τον πατέρα της, ο οποίος την ενέπνευσε να δημιουργήσει τη φιλανθρωπική οργάνωση «Pies Descalzos».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira πραγματοποίησε ένα επείγον ταξίδι στην Μπαρανκίγια της Κολομβίας, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, μετά από πληροφορίες που αναφέρουν επιδείνωση της υγείας του πατέρα της, William Mebarak. Ο 95χρονος πατέρας της διάσημης τραγουδίστριας νοσηλεύεται σε κλινική της πόλης, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία στους οικείους του και τους πολυάριθμους θαυμαστές της.

https://www.instagram.com/SHakira/
https://www.instagram.com/SHakira/

Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο William Mebarak φέρεται να αντιμετωπίζει μια νέα ιατρική επιπλοκή, η οποία οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της οικογένειάς του. Η ανησυχία για την υγεία του πατέρα της Shakira δεν είναι καινούργια. Ο συγγραφέας και επιχειρηματίας έχει περάσει κατά καιρούς διάφορες περιπέτειες υγείας, οι οποίες έχουν απαιτήσει νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και μακροχρόνιες περιόδους αποκατάστασης.

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Στο ιατρικό του ιστορικό περιλαμβάνονται περιστατικά όπως μια πτώση που επηρέασε τη νευρολογική του κατάσταση, επεμβάσεις για την αντιμετώπιση υδροκεφαλίας, καθώς και μια νοσηλεία το 2024 λόγω πνευμονίας. Επιπλέον, τον Μάιο του 2026, έγινε γνωστό ότι είχε υποστεί ένα ισχαιμικό επεισόδιο, για το οποίο χρειάστηκε ιατρική φροντίδα στην Μπαρανκίγια. Εκείνη την περίοδο, πηγές ανέφεραν ότι μετά τη νοσηλεία του, συνέχισε την ανάρρωσή του στο σπίτι.

Η θρυλική τραγουδίστρια Tina Turner σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση της Shakira να αλλάξει τα σχέδιά της και να ταξιδέψει εσπευσμένα στην Κολομβία υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που αποδίδει στην οικογένειά της. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό μέσο Telemundo, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους, καταγράφουν την άφιξη της τραγουδίστριας στην πρωτεύουσα της επαρχίας Ατλάντικο. Αν και η ίδια δεν έχει δώσει επίσημες λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση του πατέρα της, η άφιξή της στην Μπαρανκίγια επιβεβαιώθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης στις 2 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν που να προσδιορίζει με ακρίβεια τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

 

Η στενή σχέση της Shakira με τον πατέρα της είναι ευρέως γνωστή. Ο William Mebarak έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα της, προσφέροντας της στήριξη και καθοδήγηση. Ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, όπως η οικονομική δυσπραγία που αντιμετώπισε η οικογένεια όταν η Shakira ήταν μικρή, ο πατέρας της κατάφερε να μετατρέψει την αρνητική εμπειρία σε μάθημα ζωής, διδάσκοντας της την αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

 

Αυτή η παρακαταθήκη οδήγησε τη Shakira στη δημιουργία της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Pies Descalzos», η οποία έχει ως στόχο το άνοιγμα σχολείων για παιδιά στην Κολομβία. Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, ελπίζοντας σε γρήγορη ανάρρωση του William Mebarak.

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