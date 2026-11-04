Celeb World 04.11.2026

Φουντώνουν τα σενάρια για τη Josephine στη Eurovision – Η απάντηση που έδωσε στους δημοσιογράφους

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Η Josephine κράτησε το μυστήριο για την πιθανή συμμετοχή της στην Eurovision, μάθε τι είπε στους δημοσιογράφους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Josephine απάντησε αινιγματικά σε ερωτήσεις για πιθανή συμμετοχή της στη Eurovision.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι θα ανακοινώσει κάτι με την εταιρεία της, χωρίς να επιβεβαιώσει.
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου δήλωσε ότι βλέπει Eurovision και εύχεται τα καλύτερα στην Josephine.
  • Η Eurovision παραμένει δημοφιλής, με πολλούς καλλιτέχνες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.
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Η Josephine βρέθηκε στο επίκεντρο ερωτήσεων σχετικά με το αν θα διεκδικήσει φέτος την εκπροσώπηση της Κύπρου στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η αινιγματική απάντηση που έδωσε στους δημοσιογράφους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάτι συγκεκριμένο.

Η Josephine με δερμάτινο σύνολο περπατάει σε δρόμο της πόλης, ετοιμάζοντας το επόμενο μεγάλο βήμα της.
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Όταν ρεπόρτερ την προσέγγισε, επισημαίνοντας ότι πλησιάζει η περίοδος της Eurovision και ρωτώντας την αν θα το «τολμήσει» φέτος, η Josephine απάντησε: «Ό,τι είναι, θα σας το πούμε με την εταιρεία μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ιωάννα, πάμε να φάμε κανένα γλυκό;». Η ατάκα αυτή, σε συνδυασμό με την άμεση αλλαγή θέματος, δημιούργησε εύλογα ερωτήματα και εικασίες.

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Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου ρωτήθηκε για τη δική της σχέση με τον διαγωνισμό. Η παρουσιάστρια δήλωσε: «Ασφαλώς τον βλέπω και αγαπώ πολύ και τη Josephine. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι σε όλους τους τομείς τα καλύτερα». Η Eurovision αποτελεί σταθερά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα, με πολλούς καλλιτέχνες να εκφράζουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση, με διάφορα ονόματα να έχουν ακουστεί ως πιθανοί υποψήφιοι. Η Josephine, έχοντας ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στην ελληνική και κυπριακή μουσική σκηνή, θα μπορούσε σίγουρα να αποτελέσει μια δυναμική εκπροσώπηση.

Όπως είχαμε γράψει, η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στο «Sing for Greece 2027» έχει λήξει, με πολλά ονόματα να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τους καλλιτέχνες να προετοιμάζονται για τις εμφανίσεις τους.

Η τραγουδίστρια Josephine σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/josephinewendel

Η Josephine έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα της pop μουσικής στην Ελλάδα. Με hits που έχουν γίνει αμέσως επιτυχίες, έχει κερδίσει το κοινό με την ενέργεια και το ταλέντο της. Η συμμετοχή της σε έναν διεθνή διαγωνισμό όπως η Eurovision θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διεθνοποίηση της καριέρας της.

Josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Η DARA, η οποία κέρδισε τη Eurovision, έχει επίσης επιστρέψει με νέο τραγούδι, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία στον διαγωνισμό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω καλλιτεχνικές επιτυχίες. Η Eva Som είναι ένα ακόμη όνομα που έχει καταθέσει υποψηφιότητα για το «Sing for Greece 2027», δείχνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό.

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Eurovision Josephine ΚΥΠΡΟΣ
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