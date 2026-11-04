Ο Akylas για τη Josephine: «Πάρα πολύ καλή επιλογή» για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision

Με μια ματιά Ο Akylas θεωρεί τη Josephine εξαιρετική επιλογή για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision.

Τονίζει τις φωνητικές ικανότητες, το χορό και την εμπειρία της Josephine ως performer.

Ο Akylas αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά την Eurovision.

Τόνισε τη δυσκολία διαχείρισης των αρνητικών σχολίων και τη σημασία εστίασης στα θετικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον επερχόμενο διαγωνισμό της Eurovision βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Akyla να τοποθετείται δημόσια για την πιθανότητα συμμετοχής της Josephine. Ο Akylas εξέφρασε τη θετική του άποψη για την καλλιτέχνιδα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυνατότητές της τόσο στον τομέα του τραγουδιού όσο και στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου μουσικού θεάματος.

Ο Akylas, μιλώντας σε τηλεοπτικές κάμερες, τόνισε τις φωνητικές ικανότητες της Josephine, αλλά και την εμπειρία της ως performer. «Πάρα πολύ καλή επιλογή. Η Josephine είναι performer, χορεύει απίστευτα, έχει φωνάρα, το έχει αποδείξει και σε live εμφανίσεις της, οπότε μακάρι με το καλό. Όποιος είναι ο εκπρόσωπος, εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα», δήλωσε ο τραγουδιστής, εκφράζοντας την ευχή του για μια επιτυχημένη εκπροσώπηση της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision. Η αισιοδοξία του βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Josephine διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να εντυπωσιάσει.

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Παράλληλα, ο Akylas αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία από την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, ιδίως κατά την περίοδο της Eurovision. Παραδέχτηκε ότι η διαχείριση αυτών των σχολίων δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ειδικά εκείνη την περίοδο. «Ναι, έχω δεχτεί hate comments. Δεν τα αντιμετώπισα με μεγάλη ευκολία. Στην περίπτωση της Eurovision, δηλαδή, μου ήταν λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσω όλο αυτό, αλλά όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνεις, το συνηθίζεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο τα αρνητικά σχόλια μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία ενός ατόμου, ακόμη και όταν αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής ανταπόκρισης. Όπως σημείωσε, συχνά η προσοχή εστιάζεται σε μία αρνητική τοποθέτηση, με αποτέλεσμα να επισκιάζονται τα θετικά μηνύματα και η υποστήριξη του κοινού.

«Συνήθως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ένα αρνητικό και να μας επηρεάζει όλη την υπόλοιπη μέρα. Αλλά έχω μάθει κάπως να το διαχειρίζομαι και να συγκεντρώνομαι στην αγάπη που δέχομαι από τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Akylas, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εστίασης στα θετικά.

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