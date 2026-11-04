Μουσικά Νέα 04.11.2026

Συνεχίζει να είναι στην κορυφή η Tate McRae – Το «Housewife» κυριαρχεί παγκοσμίως

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Η Tate McRae παραμένει στην κορυφή των Billboard Global 200 και Global Excl U S για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με το «Housewife»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Housewife» της Tate McRae παραμένει στην κορυφή των Billboard Global 200 και Global Excl. U.S. για δεύτερη εβδομάδα.
  • Το «Housewife» συγκέντρωσε 64,1 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και 44,2 εκατομμύρια εκτός ΗΠΑ.
  • Το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky επανήλθε στη δεύτερη θέση του Billboard Global 200.
  • Ο Jamie Miller εισέρχεται για πρώτη φορά στο top 10 και των δύο charts με το τραγούδι «Babydoll».
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Η Tate McRae συνεχίζει να κυριαρχεί στις παγκόσμιες μουσικές λίστες, καθώς το τραγούδι της «Housewife» κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση τόσο στο Billboard Global 200 όσο και στο Billboard Global Excl. U.S. για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Η επιτυχία αυτή έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στην κορυφή και των δύο δημοφιλών charts.

Η Tate McRae, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση ως lead act, ποζάρει με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα.
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Με 64,1 εκατομμύρια streams παγκοσμίως (σημειώνοντας αύξηση 15%) και 3.000 πωλήσεις (μείωση 52%) κατά την περίοδο 23-29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, το «Housewife» αποδεικνύεται το μεγαλύτερο hit της εποχής. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το τραγούδι συγκέντρωσε 44,2 εκατομμύρια streams, μια αύξηση 32%, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια εμβέλειά του.

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Για την Καναδή τραγουδοποιό, αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που ένα τραγούδι της φτάνει στην κορυφή και των δύο αυτών charts, με το «Housewife» να είναι το πρώτο που καταφέρνει να κάνει ντεμπούτο απευθείας στην πρώτη θέση. Το προηγούμενο hit της, «Greedy», είχε κυριαρχήσει στο Global 200 για δύο εβδομάδες και στο Global Excl. U.S. για πέντε εβδομάδες κατά την περίοδο 2023-2024, αποδεικνύοντας τη σταθερή της ανοδική πορεία.

Η Tate McRae ποζάρει δίπλα σε ένα κόκκινο καρότσι γεμάτο χρήματα, προκαλώντας περιέργεια για το νέο της single.
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Στην κορυφαία πεντάδα του Billboard Global 200, το τραγούδι «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky επανήλθε στην δεύτερη θέση, μετά από έξι εβδομάδες στην κορυφή από τον Σεπτέμβριο. Το «Nicole Kidman» της ADÉLA ανέβηκε στην τρίτη θέση, έχοντας φτάσει ως το Νο. 2, ενώ το «Expectations» των Olivia Rodrigo και Chappell Roan έπεσε στην τέταρτη θέση από την κορυφαία του θέση στο Νο. 2. Τέλος, το «Stop the Wedding!» της Ashe έκανε άλμα από τη δέκατη στην πέμπτη θέση, σημειώνοντας την υψηλότερη κατάταξή του μέχρι στιγμής.

Η Karol G με εντυπωσιακό μακιγιάζ και κεντημένο μπούστο, γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού «BbY WOW».
https://www.instagram.com/karolg/

Όσον αφορά το Billboard Global Excl. U.S., η πρώτη πεντάδα περιλαμβάνει το «BbY WOW» που παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση, έχοντας επίσης προηγουμένως κατακτήσει την κορυφή για έξι εβδομάδες. Το «Nicole Kidman» ανέβηκε στην τρίτη θέση, ενώ το «Expectations» διατηρείται στην τέταρτη θέση. Το «Neon» της A2O LITE συμπληρώνει την πεντάδα, πέφτοντας στην πέμπτη θέση από την προηγούμενη τρίτη θέση του.

Νέες Εμφανίσεις και Άνοδοι στα Charts

Σημαντική άνοδο σημείωσε ο Jamie Miller, ο οποίος για πρώτη φορά μπαίνει στο top 10 και των δύο charts. Το τραγούδι του «Babydoll» εκτοξεύτηκε στην δέκατη θέση του Global 200 και στην ένατη του Global Excl. U.S. Ο Ουαλός καλλιτέχνης, που συνέγραψε το κομμάτι, συγκέντρωσε 19,8 εκατομμύρια streams (αύξηση 36%) και 13.000 πωλήσεις (αύξηση 55%) παγκοσμίως, ενώ παράλληλα βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα στο Νο. 1 του επίσημου UK Singles Chart.

Επιπλέον, οι Βραζιλιάνοι Felipe & Olivia Rodrigo εισέρχονται για πρώτη φορά στο top 10 του Global Excl. U.S. με το τραγούδι τους «Pos (Em Brasilia)», το οποίο ανέβηκε στη δέκατη θέση με 18,7 εκατομμύρια streams (αύξηση 8%) εκτός ΗΠΑ.

Τα charts Billboard Global 200 και Global Excl. U.S. βασίζονται σε δεδομένα streaming και πωλήσεων από περισσότερες από 200 χώρες, όπως συγκεντρώνονται από την Luminate. Το Global 200 περιλαμβάνει παγκόσμια δεδομένα, ενώ το Global Excl. U.S. εστιάζει σε περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Billboard Tate McRae
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