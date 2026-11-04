Μουσική 04.11.2026

Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου!

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Από την ανακάλυψή του από τον Μίμη Πλέσσα σε ηλικία μόλις 18 ετών μέχρι τη Eurovision, ο Γιώργος Περρής αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο διαγωνισμό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Περρής επιλέχθηκε από το ΡΙΚ για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027.
  • Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον επόμενο Μάιο.
  • Το τραγούδι που θα ερμηνεύσει ο Γιώργος Περρής παραμένει άγνωστο.
  • Ο Περρής είχε θέσει υποψηφιότητα και για την προηγούμενη διοργάνωση.
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H Κύπρος έχει πλέον τον εκπρόσωπό της για τη Eurovision 2027 και το όνομα αυτού είναι Γιώργος Περρής. Ο γνωστός ερμηνευτής επιλέχθηκε από το ΡΙΚ για να ταξιδέψει τον ερχόμενο Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision. Η ανακοίνωση της επιλογής του σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για την κυπριακή συμμετοχή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο τραγούδι που θα αναλάβει να παρουσιάσει στη σκηνή. Έτσι, ενώ το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα είναι πλέον γνωστό, το μουσικό κομμάτι που θα συνοδεύσει την προσπάθειά του παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό.

https://www.instagram.com/georgeperris
https://www.instagram.com/georgeperris

Η φετινή επιλογή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Γιώργος Περρής είχε θέσει υποψηφιότητα και για την προηγούμενη διοργάνωση της Eurovision. Αυτή τη φορά, όμως, η διαδρομή του προς τον διαγωνισμό παίρνει διαφορετική τροπή, αφού το ΡΙΚ αποφάσισε να του εμπιστευτεί την εκπροσώπηση της Κύπρου.

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Ο Γιώργος Περρής, 43 ετών, έχει ελληνογαλλική καταγωγή και ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του ήρθε όταν ήταν μόλις 18 ετών, καθώς τότε τον ανακάλυψε ο σπουδαίος συνθέτης Μίμης Πλέσσας. Η γνωριμία αυτή αποτέλεσε σημαντική αφετηρία για την επαγγελματική του διαδρομή και έβαλε τις βάσεις για όσα ακολούθησαν.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, ο ερμηνευτής διαμόρφωσε τη δική του μουσική ταυτότητα, πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή πορεία με σημαντικές συνεργασίες και καλλιτεχνικές εμπειρίες. Τώρα, καλείται να κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς διαγωνισμούς της Ευρώπης.

Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο παραμένει το μεγάλο ζητούμενο

Μετά την ανακοίνωση του ονόματος του καλλιτέχνη, το επόμενο στάδιο αφορά την επιλογή του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει ο Γιώργος Περρής στη Eurovision 2027. Το ΡΙΚ έχει επιλέξει τον εκπρόσωπο, όμως η μουσική πρόταση που θα ταξιδέψει στο Μπουργκάς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

https://www.instagram.com/georgeperris
https://www.instagram.com/georgeperris

Η επιλογή του Γιώργου Περρή έρχεται μετά από μια διαδικασία στην οποία είχαν ακουστεί αρκετά γνωστά ονόματα της ελληνικής και κυπριακής μουσικής σκηνής. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είχαν βρεθεί στο προσκήνιο για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2027 ήταν η Josephine, η Evangelia, ο Αναστάσιος Ράμμος, η Κατερίνα Στικούδη και η Χάρις Σάββα. Οι έξι καλλιτέχνες, μαζί με τον Γιώργο Περρή, είχαν συμπεριληφθεί στις προτάσεις που κατατέθηκαν στο ΡΙΚ από τις δισκογραφικές εταιρείες.


Στη σχετική συζήτηση είχε βρεθεί και η Ήβη Αδάμου, το όνομα της οποίας είχε ακουστεί έντονα, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί τελικά στις επίσημες προτάσεις. Η Τάνια Μπρεάζου, από την άλλη, είχε αρχικά προταθεί από την PANIK Records, αλλά στη συνέχεια απέσυρε την υποψηφιότητά της, ενώ ο Biased Beast στράφηκε προς την ελληνική διαδικασία επιλογής, το Sing for Greece 2027.

https://www.instagram.com/georgeperris
https://www.instagram.com/georgeperris

Πλέον, με την απόφαση του ΡΙΚ, η αναζήτηση εκπροσώπου ολοκληρώθηκε και ο Γιώργος Περρής ετοιμάζεται να αναλάβει την κυπριακή συμμετοχή. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο τραγούδι που θα ερμηνεύσει, αλλά και στη μουσική πρόταση με την οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη σκηνή της Eurovision.

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Eurovision Γιώργος Περρής ΚΥΠΡΟΣ
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