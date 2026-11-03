NYXDrop Season 2: Η ομάδα της LILA έδωσε τη δική της μουσική μάχη στο Β’ Μέρος του 4ου επεισοδίου

Το NYXDrop Season 2 συνεχίστηκε με την ομάδα της LILA, την τελική βαθμολογία και την ανακοίνωση που αλλάζει τη συνέχεια του διαγωνισμού

Με μια ματιά Η LILA καθοδήγησε την ομάδα της σε μουσική πρόκληση, επιλέγοντας τραγούδια και ενθαρρύνοντας την προσωπικότητα.

Οι διαγωνιζόμενοι ερμήνευσαν διάφορα τραγούδια, με στόχο την αυτοπεποίθηση και τη σκηνική παρουσία.

Το κοινό ψήφισε, συμβάλλοντας στη βαθμολογία, με τον Jongo να κατακτά την πρώτη θέση.

Από το επόμενο επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι θα ενωθούν σε μία κοινή ομάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου με το Β’ Μέρος του 4ου επεισοδίου, το οποίο προβλήθηκε στις 16:00 στο TikTok του MAD TV, στις 18:00 στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο τηλεοπτικό κανάλι MAD TV. Μετά τις εμφανίσεις της ομάδας του STAVENTO, αυτή τη φορά ήταν η σειρά της ομάδας της LILA να ανέβει στη σκηνή, με την ίδια να αναλαμβάνει τον ρόλο της coach και να καθοδηγεί τους διαγωνιζόμενους σε μια νέα μουσική πρόκληση.

Η LILA επέλεξε τα τραγούδια που θα ερμήνευαν οι συμμετέχοντες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές τους και ενθαρρύνοντάς τους να αναδείξουν τη δική τους προσωπικότητα μέσα από τις εμφανίσεις τους. Η αυτοπεποίθηση, η σκηνική παρουσία και η διαφορετική προσέγγιση κάθε τραγουδιού βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

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Το live κοινό είχε και αυτή τη φορά ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του διαγωνισμού, αφού οι ψήφοι του συνέβαλαν στη συνολική βαθμολογία. Στο τέλος του επεισοδίου, ανακοινώθηκε η κατάταξη των συμμετεχόντων, ενώ η LILA αποκάλυψε και μια σημαντική αλλαγή για τη συνέχεια του NYXDrop Season 2.



Η πρόκληση έφερε στη σκηνή τους Victoria, Giulio και Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, αλλά και τους Jongo, MONDKID , Zorz, Eva Som και Kristiana, οι οποίοι συμμετείχαν στη μουσική δοκιμασία. Κάθε εμφάνιση είχε τον δικό της χαρακτήρα, με τη LILA να δίνει στους διαγωνιζόμενους κατευθύνσεις για το πώς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα τραγούδια και να τα κάνουν δικά τους.

Ο Zorz τραγούδισε το «Boss»

Ο Zorz ανέβηκε στη σκηνή του NYXDrop Season 2 με το «Boss», παρουσιάζοντας τη δική του προσέγγιση στο τραγούδι. Η εμφάνισή του συγκέντρωσε 33 βαθμούς, φέρνοντάς τον στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Η Victoria ερμήνευσε το «Ποιος να σου το πει»

Για τη Victoria, η LILA επέλεξε το «Ποιος να σου το πει», ένα τραγούδι που αγαπά ιδιαίτερα η ίδια. Η coach την παρότρυνε να μην προσπαθήσει απλώς να αναπαράγει την αρχική εκτέλεση, αλλά να δώσει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα στο κομμάτι. Η πρόκληση ήταν να το προσεγγίσει με προσωπικό ύφος και να αναδείξει τη δική της εκδοχή.

Ο Giulio δοκιμάστηκε με το «9ΑRI»

Ο Giulio ανέλαβε να ερμηνεύσει το «9ΑRI», με τη LILA να του δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την προσέγγισή του. Τον ενθάρρυνε να αναδείξει το λαϊκό στοιχείο του τραγουδιού και να προσθέσει περισσότερο attitude στην εμφάνισή του, αξιοποιώντας τον χαρακτήρα του κομματιού και δίνοντάς του τη δική του προσωπική πινελιά.

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου με το «Koino Mystiko»

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ανέβηκε στη σκηνή με το «Koino Mystiko», μια επιλογή που, όπως ανέφερε η LILA, της ταίριαζε ιδιαίτερα. Η διαγωνιζόμενη κλήθηκε να αναδείξει τα στοιχεία του τραγουδιού μέσα από τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση, σε μία ακόμη μουσική δοκιμασία του διαγωνισμού.

Η τελική βαθμολογία

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων, ανακοινώθηκε η συνολική βαθμολογία των διαγωνιζομένων. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Jongo με 39 βαθμούς, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε ο Monkidd με 37 βαθμούς. Στην τρίτη θέση ακολούθησε ο Zorz με 33 βαθμούς και στην τέταρτη η Eva Som με 32 βαθμούς. Την κατάταξη συμπλήρωσαν ο Giulio με 31 βαθμούς, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου με 27, η Victoria με 26 και η Kristiana με 24 βαθμούς.

Η ανακοίνωση της LILA αλλάζει τη συνέχεια του διαγωνισμού

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του επεισοδίου ήταν η ανακοίνωση της LILA για την επόμενη φάση του NYXDrop Season 2. Όπως αποκάλυψε, από το επόμενο επεισόδιο οι 2 ομάδες δεν θα λειτουργούν πλέον ξεχωριστά, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες θα ενωθούν σε μία κοινή ομάδα.

Έτσι, οι διαγωνιζόμενοι θα συνεχίσουν μαζί τη διεκδίκηση της νίκης, με τον μεγάλο νικητή να κερδίζει την ευκαιρία να αποκτήσει το δικό του τραγούδι, να γυρίσει το προσωπικό του video clip και να αποκτήσει ένα ξεχωριστό σύμβολο που θα σηματοδοτήσει τη διαδρομή του στο project.

Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2;

Το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 έρχεται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, με τους διαγωνιζόμενους να περνούν πλέον στη νέα φάση του διαγωνισμού, ως μία κοινή ομάδα. Οι μουσικές δοκιμασίες συνεχίζονται και όλοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη θέση τους μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

Το ραντεβού δίνεται στις 16:00 στο TikTok του MAD, στις 18:00 στο YouTube του MAD και στις 20:00 στο MAD TV. Το NYXDrop Season 2, σε συνεργασία με τη NYX Professional Makeup, το MAD και τη Minos EMI, συνεχίζει να δίνει χώρο σε νέες μουσικές φωνές και να αναδεικνύει την καλλιτεχνική τους ταυτότητα.

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