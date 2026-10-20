NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο

Οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάστηκαν στο «Freedom of Expression», γράφοντας τους δικούς τους στίχους και μελωδίες και παρουσιάζοντας τη δική τους μουσική ταυτότητα

Με μια ματιά Το 3ο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 επικεντρώθηκε στο challenge «Freedom of Expression».

Οι διαγωνιζόμενοι δημιούργησαν τους δικούς τους στίχους και ερμήνευσαν κομμάτια με προσωπικό ύφος.

Ο JONGO κατέλαβε την πρώτη θέση στο πρώτο leaderboard με 29 βαθμούς.

Δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις μέχρι τον ημιτελικό, δίνοντας ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου με το 3ο επεισόδιο, φέρνοντας στη σκηνή νέες μουσικές προκλήσεις, προσωπικές εξομολογήσεις και ερμηνείες που ξεχώρισαν. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη, να δημιουργήσουν τους δικούς τους στίχους και να αποδείξουν ότι μπορούν να μετατρέψουν τις μουσικές τους επιρροές σε μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται η LILA και οι STAVENTO, αξιολογώντας τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων και αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους. Την παρουσίαση έχει αναλάβει για μια ακόμη χρονιά η Ilenia Williams. Σημαντικό ρόλο στο project έχει και ο Βασίλης Κουμεντάκος, music director και coach των παικτών, ενώ η Mary Sunshine είναι στον ρόλο της NYX Reporters. Την ομάδα συμπληρώνουν οι Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, καθώς και η Ευτυχία Χαραλαμπάκη του MAD TV.

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Στο επίκεντρο του επεισοδίου βρέθηκε το challenge «Freedom of Expression», μια δοκιμασία που έδωσε στους 8 φιναλίστ την ευκαιρία να πειραματιστούν με διαφορετικά beats, να επιλέξουν εκείνο που τους εκφράζει περισσότερο και να δημιουργήσουν ένα δικό τους μουσικό κομμάτι. Από pop και dance ήχους μέχρι πιο σκοτεινές μελωδίες και συναισθηματικές μπαλάντες, κάθε επιλογή αποτέλεσε την αφετηρία για μια διαφορετική ιστορία.

Με την καθοδήγηση του music director και coach Βασίλη Κουμεντάκου, οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση να συνδυάσουν στίχο, μελωδία και προσωπικό ύφος, παρουσιάζοντας στη σκηνή κάτι που τους αντιπροσωπεύει πραγματικά.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Η Eva Som παρουσίασε ένα pop κομμάτι με έντονο συναίσθημα, κερδίζοντας θετικά σχόλια για την εξέλιξή της σε σχέση με την προηγούμενη εμφάνισή της. Οι κριτές στάθηκαν στην πρόοδό της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε το beat, δίνοντας στο τραγούδι της διαφορετικές δυναμικές.

Ο Giulio επέλεξε μια πιο σκοτεινή μουσική κατεύθυνση και κατάφερε να δώσει τη δική του ερμηνευτική διάσταση σε ένα απαιτητικό beat. Η παρουσίασή του απέσπασε θετικά σχόλια, με τους κριτές να αναγνωρίζουν την προσπάθειά του να κινηθεί έξω από τα συνηθισμένα.

Η Victoria παρουσίασε ένα κομμάτι που αφηγούνταν μια προσωπική ιστορία, ενώ η ερμηνεία της ανέδειξε τη βελτίωσή της σε σχέση με τις auditions. Αντίστοιχα, ο JONGO εντυπωσίασε με μια συναισθηματική σύνθεση, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η εμφάνιση του MONDKID, ο οποίος επέλεξε ένα πιο προσωπικό και εσωτερικό rap κομμάτι. Η προσέγγισή του συγκίνησε τον Βασίλη Κουμεντάκο, ενώ η κριτική επιτροπή αναγνώρισε την τεχνική του, το flow και την ικανότητά του να κινηθεί με αυτοπεποίθηση πάνω στο beat, εκφράζοντας παράλληλα διαφορετικές απόψεις για τη θεματολογία του τραγουδιού.

Ο Zorz παρουσίασε το δικό του κομμάτι, δίνοντας τη δική του μουσική ταυτότητα στη δοκιμασία. Με τη δική του προσέγγιση στο beat και την ερμηνεία του, κλήθηκε να συνδυάσει στίχο και μελωδία, αποτυπώνοντας το προσωπικό του ύφος μέσα από μια νέα δημιουργική πρόκληση.

Από την άλλη πλευρά, η Kristiana αντιμετώπισε μεγαλύτερη δυσκολία στο να συνδέσει τη μελωδία της με τα ακόρντα, με τους κριτές να επισημαίνουν πως χρειάζεται περισσότερη εξοικείωση με τη μουσική σύνθεση. Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου παρουσίασε επίσης τη δική της προσπάθεια, αποδεικνύοντας πως η διαδικασία της δημιουργίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία εξέλιξης για όλους τους συμμετέχοντες.

Το πρώτο leaderboard του NYXDrop Season 2

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη του πρώτου leaderboard, δίνοντας στους διαγωνιζόμενους μια πρώτη εικόνα της βαθμολογικής κατάταξης. Οι κριτές βαθμολόγησαν τις εμφανίσεις από το 5 έως το 10, με τον JONGO να βρίσκεται στην κορυφή με 29 βαθμούς.

Ακολουθεί ο MONDKID με 28 βαθμούς, ενώ ο Zorz και η Eva Som συγκέντρωσαν από 24 βαθμούς. Ο Gulio κατέλαβε την επόμενη θέση με 23 βαθμούς, ενώ η Victoria συγκέντρωσε 19 βαθμούς. Η Kristiana και η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ισοβάθμησαν στους 17 βαθμούς.

Ωστόσο, η βαθμολογία δεν σηματοδότησε το τέλος της διαδρομής για κανέναν. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της φετινής σεζόν είναι ότι δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις μέχρι τον ημιτελικό. Έτσι, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν, να δοκιμάσουν διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις και να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στις επόμενες δοκιμασίες.

Η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα

Το 3ο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 ανέδειξε τη σημασία της προσωπικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και της εξέλιξης μέσα από τη μουσική. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους, να εμπιστευτούν το ένστικτό τους και να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή ενός τραγουδιού.

Με το πρώτο leaderboard να έχει πλέον διαμορφωθεί και τις επόμενες δοκιμασίες να πλησιάζουν, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς θα αξιοποιήσουν οι οκτώ φιναλίστ την εμπειρία τους και ποιες νέες πλευρές τους θα αποκαλύψουν στη συνέχεια του NYXDrop Season 2.

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