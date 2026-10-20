Μουσικά Νέα 20.10.2026

Γιατί η Olivia Rodrigo κατηγορήθηκε για χρήση AI στο «Expectations» – H απάντηση της ομάδας της

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Μάθε για τις κατηγορίες χρήσης AI στο βίντεο του «Expectations» της Olivia Rodrigo και τη διάψευση της ομάδας της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo κατηγορήθηκε για χρήση AI στο βίντεο του «Expectations», κάτι που η ομάδα της διέψευσε.
  • Η ομάδα παραγωγής έδειξε υλικό από τα παρασκήνια με χειροποίητα 2D/3D animations και αναλογικές τεχνικές.
  • Η ρετρό αισθητική επιτεύχθηκε με βιντεοσκόπηση animations από οθόνη Windows Vista.
  • Η Olivia Rodrigo έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στη χρήση AI στη μουσική της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε πρόσφατα το μουσικό βίντεο για το remix του τραγουδιού της «Expectations», στο οποίο συμμετέχει η Chappell Roan. Ωστόσο, η εμφάνιση του βίντεο προκάλεσε ερωτήματα σε κάποιους θεατές, οι οποίοι υπέθεσαν ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη (AI) στη δημιουργική διαδικασία. Η ομάδα παραγωγής και επίσημοι λογαριασμοί θαυμαστών της Olivia Rodrigo διέψευσαν αυτές τις κατηγορίες, δημοσιεύοντας υλικό από τα παρασκήνια που δείχνει χειροποίητα 2D και 3D animations, αναλογικές τεχνικές και, όπως φαίνεται, καμία χρήση AI.

Η Chappell Roan στο κέντρο ποζάρει με 80s αισθητική για το νέο τραγούδι "Expectations".
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Οι ισχυρισμοί για χρήση AI επικεντρώθηκαν κυρίως σε μια σκηνή περίπου στο τρίτο λεπτό του βίντεο, όπου εμφανίζονται ρετρό λογότυπα και κινούμενα σχέδια της Olivia Rodrigo και της Chappell Roan. Κάποιοι θεατές επισήμαναν ασυνέπειες στα δάχτυλα των δύο καλλιτεχνών ως πιθανή απόδειξη χρήσης generative AI.

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Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, η δημιουργική ομάδα εφάρμοσε μια ιδιαίτερη προσέγγιση για να επιτύχει την vintage αισθητική του βίντεο. Ο Jack Harrison, ο οποίος ηγήθηκε της αναλογικής επεξεργασίας, εξήγησε ότι χρησιμοποιήθηκαν 2D και 3D λογισμικά για τη δημιουργία των animations. Στη συνέχεια, τα αρχεία των σχεδίων «εισήχθησαν» σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows Vista, και τα animations αυτά βιντεοσκοπήθηκαν απευθείας από την οθόνη του Windows Vista μέσω μιας κάμερας υψηλής ανάλυσης. Αυτή η μέθοδος προσέδωσε στο βίντεο την χαρακτηριστική, low-fi ρετρό αίσθηση που παρατήρησαν οι θεατές.

Η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan αποδίδουν 80s αισθητική στην κυκλοφορία του «Expectations» με φόντο χρυσές κουρτίνες.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το μουσικό βίντεο για το «Expectations» παρουσιάζει τις Olivia Rodrigo και Chappell Roan να παρωδούν μια σειρά από κλασικά τηλεπαιχνίδια, όπως το «The Price Is Right», το «Jeopardy!» και το «Wheel of Fortune». Το βίντεο κοσμείται επίσης από πολλές guest εμφανίσεις. Ο David Byrne εμφανίζεται στον ρόλο του παρουσιαστή ενός τηλεπαιχνιδιού, ενώ η drag queen Aquaria και το punk δίδυμο The Venus Twins συμμετέχουν σε μια παρωδία του «Family Feud», με τίτλο «Sister Squabble».

Η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan ποζάρουν με 80s αισθητική στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του τραγουδιού «Expectations».
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η Olivia Rodrigo έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη χρήση AI στη μουσική της. Σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε δηλώσει κατηγορηματικά: «Απολύτως όχι. Αυστηρή γραμμή σε αυτό. Το πιο κοντινό που έχω φτάσει είναι ότι κάποτε, εγώ και ο [παραγωγός] Dan [Nigro] είπαμε: «Θεέ μου, αναρωτιέμαι τι ιδέες θα είχε το ChatGPT για έναν τίτλο τραγουδιού της Olivia Rodrigo», και όλες ήταν καταραμένα άσχημες».

Η αντίδραση της καλλιτέχνιδας και η προηγούμενη δήλωσή της ενισχύουν την εικόνα ενός καλλιτέχνη που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα. Η ομάδα της, μέσω της παρουσίασης των behind-the-scenes υλικών, επιβεβαίωσε την αφοσίωση στην καλλιτεχνική διαδικασία και τη χρήση παραδοσιακών, χειροποίητων τεχνικών για την επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος.

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