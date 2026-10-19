Charli XCX x Chappell Roan: Το «Boom Clap» ακούστηκε για πρώτη φορά live από το 2023

Με μια ματιά Η Charli XCX ερμήνευσε το «Boom Clap» για πρώτη φορά από το 2023, στο Λος Άντζελες.

Η Chappell Roan ζήτησε από την Charli XCX να τραγουδήσουν μαζί το «Boom Clap».

Στη συναυλία εμφανίστηκε και η PinkPantheress, ενώ ένα κανόνι εκτόξευσε εσώρουχα στο κοινό.

Η Charli XCX βρίσκεται σε περιοδεία για το νέο της άλμπουμ «Music, Fashion, Film». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX, γνωστή για την αφοσίωσή της στο νέο υλικό της στις ζωντανές εμφανίσεις της, έκανε μια αξιοσημείωτη εξαίρεση το Σάββατο βράδυ στο Kia Forum του Λος Άντζελες. Για πρώτη φορά από το 2023, σύμφωνα με στοιχεία από το setlist.fm, η Βρετανίδα σταρ ερμήνευσε το «Boom Clap», την επιτυχία που την καθιέρωσε το 2014. Στην απρόσμενη αυτή επανεμφάνιση του τραγουδιού, η Charli xcx είχε στο πλευρό της την Chappell Roan, η οποία και ζήτησε την εκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού.

«Κάθε βράδυ στην περιοδεία, παίζω ένα παλιό τραγούδι. Ζήτησα από μια φίλη μου αν θα ερχόταν να τραγουδήσει μαζί μου ένα παλιό μου τραγούδι, και εκείνη μου είπε: «Ο μόνος τρόπος που θα το κάνω είναι αν είναι αυτό το τραγούδι», οπότε της έχετε να ευχαριστείτε», δήλωσε η Charli xcx λίγο πριν η Chappell Roan ανέβει στη σκηνή. Η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε καθώς οι δύο καλλιτέχνιδες μοιράστηκαν τη σκηνή, προσφέροντας στους θαυμαστές μια νοσταλγική στιγμή με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2010.

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Η βραδιά, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί όσον αφορά τις εκπλήξεις. Αργότερα, η PinkPantheress εμφανίστηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το δικό της τραγούδι, «Stateside». Η εμφάνιση συνεχίστηκε με μια εκτεταμένη εκδοχή του «Guess», κατά τη διάρκεια της οποίας ένα κανόνι εκτόξευσε εσώρουχα προς το κοινό, δημιουργώντας ένα ακόμα πιο ανατρεπτικό σκηνικό.

Για την Chappell Roan, η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγο πριν από το δικό της φεστιβάλ στο Λος Άντζελες, το διήμερο «Super Graphic Spectacular», το οποίο αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου. Η Chappell Roan έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δυναμικές και ανερχόμενες φιγούρες της μουσικής σκηνής, γνωστή για τις εκρηκτικές της εμφανίσεις και την αυθεντικότητά της.

Η τρέχουσα περιοδεία της Charli xcx, η οποία υποστηρίζει το τελευταίο της άλμπουμ «Music, Fashion, Film», αποτελείται από 12 στάσεις στη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου στη Φιλαδέλφεια και περιλάμβανε δύο συναυλίες στο Barclays Center του Μπρούκλιν, καθώς και δύο στο Kia Forum του Λος Άντζελες. Μετά τις εμφανίσεις στην Καλιφόρνια, η περιοδεία ολοκληρώνεται στο Λας Βέγκας.

Το «Music, Fashion, Film», που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου, σηματοδοτεί μια στροφή στον ήχο της Charli xcx, με πιο κιθαριστικές αναφορές, σε αντίθεση με τα έντονα electro-dance beats του προκατόχου του, «Brat». Το άλμπουμ περιλαμβάνει ήδη επιτυχίες όπως τα «Rock Music» και «SS26», και δείχνει την καλλιτεχνική εξέλιξη της τραγουδοποιού.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική σχέση μεταξύ των δύο καλλιτεχνιδών και την ικανότητά τους να δημιουργούν αξέχαστες στιγμές για το κοινό τους. Η Charli xcx, με την αδιάκοπη της δημιουργικότητα, και η Chappell Roan, με την ανατρεπτική της ενέργεια, συνεχίζουν να αφήνουν το δικό τους στίγμα στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

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