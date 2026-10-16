Celeb World 16.10.2026

Η Madonna «κόλλησε» με το viral τραγούδι «Nicole Kidman» της ADÉLA – Δες το βίντεο

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Το «Nicole Kidman» συνεχίζει να κατακτά τα social media, με τη Madonna να προστίθεται στη λίστα των celebrities που έχουν ξεχωρίσει το τραγούδι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna χρησιμοποίησε το viral τραγούδι «Nicole Kidman» της ADÉLA σε νέο βίντεο για το TikTok.
  • Το τραγούδι της ADÉLA έχει φτάσει στο Νο. 9 του Billboard Hot 100, ενώ το άλμπουμ της στο Νο. 4 του Billboard 200.
  • Πολλές διασημότητες, συμπεριλαμβανομένης της Nicole Kidman, έχουν συμμετάσχει στο trend του τραγουδιού.
  • Η επιλογή της Madonna αναδεικνύει την επιτυχία της ADÉLA στα social media και τη σύνδεσή της με την pop μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna, η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της pop, έδωσε τη δική της «βασιλική» σφραγίδα στο viral τραγούδι «Nicole Kidman» της ανερχόμενης ADÉLA. Η θρυλική τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί σε ένα νέο βίντεο για το TikTok, όπου χρησιμοποιεί το δημοφιλές κομμάτι ως soundtrack, επιβεβαιώνοντας την απήχηση του τραγουδιού ακόμη και στις κορυφαίες φιγούρες της μουσικής βιομηχανίας.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Στο σύντομο βίντεο, η Madonna εμφανίζεται να ποζάρει με ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα, προετοιμάζοντας, όπως φαίνεται, για μια επίσημη εκδήλωση. Η επιλογή του τραγουδιού της ADÉLA στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς την νεαρή καλλιτέχνιδα, καθώς το «Nicole Kidman» συνεχίζει την ανοδική του πορεία στα charts. Η χρήση του από μια εδραιωμένη pop star όπως η Madonna αποδεικνύει ότι η έμπνευση για να νιώθει κανείς σαν την Nicole Kidman πλέον επεκτείνεται και στη μουσική «βασιλική» οικογένεια.

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Η συμμετοχή της Madonna αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για την ADÉLA, η οποία βρίσκεται σε τροχιά ανόδου στις μουσικές κατακτήσεις. Η Σλοβάκα τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, «PRIMA», τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας ένα τολμηρό και θεατρικό στυλ pop. Το άλμπουμ έκανε άμεσα αίσθηση, εισχωρώντας στο Νο. 4 των charts του Billboard 200.

https://www.instagram.com/adelajergova
https://www.instagram.com/adelajergova

Το «Nicole Kidman», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του άλμπουμ, έχει κατακτήσει το Νο. 9 στο Billboard Hot 100, χαρίζοντας στην ADÉLA την πρώτη της είσοδο στο Top 10. Ο πιασάρικος τίτλος και η αισιόδοξη προσέγγιση στην αυτοπεποίθηση και την εκδήλωση επιθυμιών, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του τραγουδιού στα social media. Πλήθος διασημοτήτων, όπως η Kesha, η Tove Lo, ο Pedro Pascal, η Dua Lipa και η Kristen Wiig, έχουν ήδη συμμετάσχει στο σχετικό trend.

Η ίδια η Nicole Kidman έχει αγκαλιάσει το τραγούδι, φέρνοντας την ομώνυμη σταρ στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από το κομμάτι. Η νέα προσθήκη της Madonna στην αλυσίδα αυτής της επιτυχίας, συνδέει την εκρηκτική άνοδο της ADÉLA στο διαδίκτυο με μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της pop μουσικής.

Η Madonna ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα MTV VMAs, φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα και λευκό σακάκι.
https://www.instagram.com/madonna/

Η Madonna, με την πλούσια καριέρα της, κατέχει 12 Νο. 1 επιτυχίες στο Hot 100 και εννέα Νο. 1 άλμπουμ στο Billboard 200, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο της «Queen of Pop». Για την ADÉLA, μια τέτοια αναγνώριση από έναν καλλιτέχνη με τέτοιο ιστορικό υπόβαθρο, σηματοδοτεί μια ακόμη συναρπαστική στιγμή, καθώς το «Nicole Kidman» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του.

Η κεντρική ιδέα του τραγουδιού, που εστιάζει στην ενσάρκωση της αυτοπεποίθησης και της γοητείας μιας σταρ του Hollywood, βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της με τη Madonna να το χρησιμοποιεί ως soundtrack. Η φαντασία αυτή μοιάζει να έχει βρει το τέλειο της σπίτι στο ευρύτερο σύμπαν της pop μουσικής.

Όπως είχαμε αναφέρει, η Madonna συνεχίζει να μας εκπλήσσει με τις επιλογές της, αναδεικνύοντας νέα ταλέντα και τάσεις. Η επιτυχία της ADÉLA με το «Nicole Kidman» είναι μια απόδειξη της δυναμικής των social media και της ικανότητας των καλλιτεχνών να συνδέονται με το κοινό με απρόσμενους τρόπους.

Μια γυναίκα με ροζ μαλλιά κάθεται στο έδαφος κρατώντας ένα ροζ καπνογόνο, σηματοδοτώντας την επιτυχία της.
https://www.instagram.com/adelajergova/

Η Madonna άλλωστε, δεν είναι ξένη προς την επιτυχία στα charts. Η καριέρα της είναι γεμάτη με αμέτρητες επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική βιομηχανία. Η επιλογή της να υποστηρίξει ένα ανερχόμενο ταλέντο όπως η ADÉLA δείχνει τη διαρκή της σύνδεση με τις νέες τάσεις και την προθυμία της να αναδείξει την επόμενη γενιά καλλιτεχνών.

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ADÉLA Madonna
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