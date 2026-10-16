Celeb World 16.10.2026

Selena Gomez: Η συγκινητική αποστολή πίσω από το event που συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια

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Η Selena Gomez συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια για την ψυχική υγεία των νέων μέσα από το Rare Impact Fund
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εκδήλωση του Selena Gomez Rare Impact Fund συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια για την ψυχική υγεία των νέων.
  • Το βραβείο «Katherine Short Legacy Award» απονεμήθηκε για πρώτη φορά στο La Familia Counseling Center.
  • Καλλιτέχνες όπως η Bella Kay και ο Leon Bridges υποστήριξαν τον σκοπό, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας.
  • Το Rare Impact Fund έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια για την παγκόσμια πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
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Το Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες γέμισε με προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, της ψυχαγωγίας και της φιλανθρωπίας, καθώς πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ετήσια εκδήλωση του Selena Gomez Rare Impact Fund Benefit. Η βραδιά, που διεξήχθη την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα διατεθεί σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία των νέων.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Η Selena Gomez, ιδρύτρια του fund μαζί με την εταιρεία καλλυντικών της, Rare Beauty, το 2020, δήλωσε στο Billboard ότι η εκδήλωση αυτή την ενθουσιάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση. «Αυτό συμβαίνει επειδή έχω δει τι πραγματικά κάνει το Impact Fund», ανέφερε η Selena Gomez στο κόκκινο χαλί. «Δημιουργήσαμε αυτό το ταμείο πριν καν πουλήσουμε το πρώτο μας προϊόν, οπότε αυτή ήταν πάντα η αποστολή μας».

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Η τραγουδίστρια, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της μάχη με θέματα ψυχικής υγείας, εξέφρασε την περηφάνια της για το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του fund. «Πάντα ήμουν ειλικρινής και ξεκάθαρη σχετικά με την ψυχική μου υγεία και τα θέματα με τα οποία συνεχίζω να παλεύω και να μαθαίνω πώς να ζω», είπε. «Αλλά γενικά, είμαι απλώς περήφανη που ο κόσμος έρχεται, και είμαι περήφανη που ο κόσμος ενημερώνεται για αυτό που κάνουμε, οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστό».

Η Selena Gomez απαντά σε όσους θέλουν την παλιά της εκδοχή, δηλώνοντας ότι τώρα είναι διαφορετικά.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Τιμή στη μνήμη της Katherine Short

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η εισαγωγή του βραβείου «Katherine Short Legacy Award». Το βραβείο θεσπίστηκε στη μνήμη της Katherine Short, κλινικής κοινωνικής λειτουργού, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 42 ετών, ως αποτέλεσμα αυτοκτονίας. Το βραβείο απονέμεται σε άτομα που έχουν αφοσιωθεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στην προσφορά στην κοινότητά τους, συνεχίζοντας το έργο της Katherine να βοηθά ανθρώπους σε δύσκολες περιόδους.

Ο στενός φίλος της Selena Gomez και συμπρωταγωνιστής της στη σειρά «Only Murders in the Building», Martin Short, ανέβηκε στη σκηνή μαζί της για να απονείμει το βραβείο στον πρώτο του αποδέκτη, το La Familia Counseling Center. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό από το Σακραμέντο, ο οποίος αναγνωρίστηκε για τη μακροχρόνια προσφορά του στην κοινότητα επί πέντε δεκαετίες.

@popculturehq_

Selena Gomez was moved to tears while paying tribute to Katherine, Martin Short’s daughter, who dedicated her career as a social worker to helping people during difficult times.In her memory, a new award was presented that will bear her name. #selenagomez #martinshort #tribute #fyp #foryou

♬ original sound – Lina <3

Ο Martin Short μίλησε με ειλικρίνεια για το πένθος της οικογένειάς του, τονίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας ως ασθένειας. Υπογράμμισε, παράλληλα, την προσπάθεια του Rare Impact Fund να διευρύνει την πρόσβαση σε υποστήριξη ψυχικής υγείας, καταπολεμώντας το στίγμα που αποτρέπει πολλούς από το να αναζητήσουν βοήθεια.

Συμμετοχή και μηνύματα από τους καλλιτέχνες

Πολλοί καλλιτέχνες τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, υποστηρίζοντας τον σκοπό. Η τραγουδοποιός Bella Kay, η οποία συμμετείχε και με μουσική εμφάνιση, δήλωσε στο Billboard ότι η στήριξη σε έναν σκοπό που πιστεύει έχει ιδιαίτερη σημασία. «Σημαίνει τα πάντα [το να είμαι εδώ]. Νιώθω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να προσφέρεις στην κοινότητα και να είσαι μέρος σκοπών που πιστεύεις», είπε η Bella Kay.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Όταν ρωτήθηκε για συμβουλές προς νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία, η Bella Kay ανέφερε πώς η δημιουργικότητα και η σύνθεση τραγουδιών τη βοήθησαν να ξεπεράσει δυσκολίες στην εφηβεία της. «Έχοντας αυτή τη δημιουργική διαδικασία και βυθίζοντας τον εαυτό σου σε κάτι τέτοιο, είναι από τα πράγματα που με βοήθησαν περισσότερο όταν μεγάλωνα», εξήγησε. «Απλά έχοντας μια διέξοδο και κάτι στο οποίο μπορείς να βυθιστείς όταν όλα μοιάζουν υπερβολικά». Παρότρυνε τους ανθρώπους να θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι, ακόμη και όταν οι συνθήκες κάνουν τον κόσμο να μοιάζει μικρότερος.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Ο Leon Bridges, ο οποίος επίσης τραγούδησε στην εκδήλωση, επανέλαβε τη σημασία της ψυχικής υγείας ως κοινή προτεραιότητα. «Η ψυχική υγεία είναι καθολική, και νομίζω ότι είναι υπέροχο να μπορείς να προσφέρεις», δήλωσε. «Ακόμα και για μένα, ξεκινώντας ένα ίδρυμα στη δική μου κοινότητα, η ανταπόδοση είναι σημαντική».

Από την ίδρυσή του, το Rare Impact Fund έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας μη κερδοσκοπικούς εταίρους που εργάζονται για την επέκταση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και εκπαίδευση για την ψυχική υγεία των νέων παγκοσμίως. Η βραδιά στο Hollywood Palladium ένωσε καλλιτέχνες, ακτιβιστές και οργανισμούς, ενισχύοντας αυτή τη συνεχιζόμενη προσπάθεια. Μέσω δημοπρασιών και ζωντανών πλειστηριασμών, η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της αποστολής του fund.

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Rare Impact Fund Benefit Selena Gomez
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