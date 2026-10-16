Μουσική 16.10.2026

«Από συνήθεια»: Ο Γιώργος Κακοσαίος επιστρέφει με ένα τραγούδι που θα γίνει… συνήθεια!

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Ο Γιώργος Κακοσαίος παρουσιάζει το «Από συνήθεια», 1 σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που ξεχώρισε πριν από την επίσημη κυκλοφορία του
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Κακοσαίος κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Από συνήθεια».
  • Το τραγούδι είναι σύγχρονο λαϊκό και γράφτηκε από τον ίδιο τον Κακοσαίο και τον Νίκο Σαρρή.
  • Το κοινό γνώρισε το τραγούδι από τις live εμφανίσεις του Κακοσαίου, προκαλώντας προσμονή.
  • Το «Από συνήθεια» βρίσκεται στο εξώφυλλο της playlist «Λαϊκά του Σήμερα» στο Spotify.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, ο Γιώργος Κακοσαίος επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο του τραγούδι «Από συνήθεια», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

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Με τη χαρακτηριστική φωνή και τη γεμάτη συναίσθημα ερμηνεία του, ο χαρισματικός καλλιτέχνης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Συνεχίζοντας τη δυναμική του πορεία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στη σκηνή του Lux Stage Athens, με τις εμφανίσεις του να σημειώνουν διαδοχικά sold out.

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Το «Από συνήθεια» είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, που το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μέσα από τις live εμφανίσεις του Γιώργου Κακοσαίου, πριν ακόμη από την επίσημη κυκλοφορία του. Από τις πρώτες κιόλας φορές που το παρουσίασε στη σκηνή, το τραγούδι κέρδισε το κοινό, δημιουργώντας έντονη προσμονή για την κυκλοφορία του. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Κακοσαίος, ενώ τους στίχους ο Νίκος Σαρρής.

@giorgoskakosaios

Καλησπέρα #giorgoskakosaios #aposinithia #laika #tiktokgreece #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Kakosaios

Η δυναμική του «Από συνήθεια» αποτυπώνεται ήδη και στο Spotify, καθώς από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του βρίσκεται στο εξώφυλλο της δημοφιλούς playlist «Λαϊκά του Σήμερα», επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση που γνωρίζει το νέο τραγούδι του Γιώργου Κακοσαίου.

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Γιώργος Κακοσαίος ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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