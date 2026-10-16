Μουσική 16.10.2026

Η DARA «βάζει πλώρη» για τα Grammy 2027 με το «Bangaranga» – Οι Έλληνες πίσω από τη διεθνή επιτυχία

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Η DARA δεν σταματά να διευρύνει τα όρια της επιτυχίας της μετά τη Eurovision 2026, καθώς το «Bangaranga» κατατέθηκε προς εξέταση για τα Grammy 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "Bangaranga" της DARA υποβλήθηκε για εξέταση στα Grammy Awards 2027.
  • Η DARA έχει επίσης υποβάλει συμμετοχή στην κατηγορία Best New Artist για τα βραβεία Grammy.
  • Το "Bangaranga" έφτασε στο Νο. 90 του Billboard Global 200 και ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια streams στο Spotify.
  • Η διεθνής ομάδα πίσω από το τραγούδι περιλαμβάνει τον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι η νίκη της DARA στη Eurovision 2026 ήταν το απόλυτο highlight της χρονιάς για τη τραγουδίστρια, η συνέχεια της πορείας της δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά κεφάλαια να γραφτούν. Το «Bangaranga», το τραγούδι που έφερε τη Βουλγαρία στην κορυφή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και εκτός Eurovision, με την ομάδα του να το υποβάλλει προς εξέταση για τα Grammy Awards 2027.

Η Dara κρατά το βραβείο «Woman of the Year» του Grazia, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τη βία κατά των γυναικών.
https://www.instagram.com/darnadude/

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το The Grammy Guru, το κομμάτι έχει κατατεθεί σε τρεις κατηγορίες, ενώ η DARA έχει υποβάλει συμμετοχή και για την κατηγορία Best New Artist. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή διαδρομή της, το οποίο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το «Bangaranga» καταγράφει αξιοσημείωτες επιδόσεις στα streaming και στα διεθνή μουσικά charts.

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Συγκεκριμένα, το «Bangaranga» έχει υποβληθεί προς εξέταση στις εξής κατηγορίες των Grammy Awards 2027:

  1. Record of the Year

  2. Song of the Year

  3. Best Pop Solo Performance

Παράλληλα, η DARA έχει υποβάλει συμμετοχή στην κατηγορία «Best New Artist», διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στους νέους καλλιτέχνες που θα ξεχωρίσουν στη φετινή μουσική βιομηχανία.

Η DARA στη σκηνή με εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι "Bangaranga" με τον Jax Jones.
https://www.instagram.com/darnadude/

Εδώ, βέβαια, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που αξίζει να γνωρίζεις: η υποβολή ενός τραγουδιού ή μιας συμμετοχής για εξέταση δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει εξασφαλιστεί μια υποψηφιότητα. Η τελική λίστα των υποψηφίων ανακοινώνεται από τη Recording Academy, επομένως μένει να φανεί αν η DARA και το «Bangaranga» θα καταφέρουν να περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Από τη Eurovision στο Billboard Global 200

Η νίκη της DARA στη Eurovision 2026 αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία, με το «Bangaranga» να ξεχωρίζει τόσο για τη σκηνική του παρουσία όσο και για την απήχησή του στο κοινό. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η νίκη της χώρας συνοδεύτηκε από τη μεγαλύτερη διαφορά βαθμών ανάμεσα στον νικητή και τον δεύτερο της κατάταξης στην ιστορία του διαγωνισμού.

 

 

Ωστόσο, η επιτυχία του τραγουδιού δεν περιορίστηκε στη βραδιά του τελικού. Το «Bangaranga» έφτασε στο Νο. 90 του Billboard Global 200, ενός chart που καταγράφει τραγούδια με βάση στοιχεία πωλήσεων και streaming από περισσότερες από 200 αγορές παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, το κομμάτι ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια streams στο Spotify, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική του συνεχίζεται και μετά τη Eurovision.

Η τραγουδίστρια DARA ποζάρει κρατώντας ένα τρόπαιο στο κεφάλι της.
https://www.instagram.com/darnadude/

Για έναν καλλιτέχνη που θέλει να χτίσει διεθνή παρουσία, τέτοιες επιδόσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς βοηθούν ένα τραγούδι να ξεπεράσει τα όρια ενός μουσικού διαγωνισμού και να φτάσει σε διαφορετικά ακροατήρια.

Η διεθνής ομάδα πίσω από το «Bangaranga»

Πίσω από το τραγούδι βρίσκεται μια διεθνής δημιουργική ομάδα, με επικεφαλής τον Έλληνα συνθέτη και παραγωγό Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος συνέθεσε το «Bangaranga» μαζί με την ίδια τη DARA. Η τραγουδίστρια συμμετείχε επίσης στη συγγραφή των στίχων, βάζοντας τη δική της προσωπική σφραγίδα στο κομμάτι.

Ο Ηλίας Κοκοτός και ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε selfie με νεαρή γυναίκα
https://www.instagram.com/iliaskokotos/

Στη δημιουργική ομάδα συμμετείχαν ακόμη ο Ρουμάνος παραγωγός και συνθέτης Monoir και η Νορβηγίδα στιχουργός Anne Judith Stokke Wik. Η συνεργασία καλλιτεχνών από διαφορετικές μουσικές σκηνές συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός τραγουδιού που κατάφερε να ξεχωρίσει στη Eurovision και να συνεχίσει τη διαδρομή του στη διεθνή αγορά.

Την ευθύνη διαχείρισης του project είχε ο Ηλίας Κοκοτός, συντονίζοντας μια ομάδα που συνέβαλε στην εξέλιξη του «Bangaranga» από τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision σε μια κυκλοφορία με αξιοσημείωτη διεθνή απήχηση.

Η πιθανότητα μιας υποψηφιότητας στα Grammy θα αποτελούσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την DARA, μετά τη νίκη της στη Eurovision και την παρουσία του «Bangaranga» στα διεθνή charts. Προς το παρόν, ωστόσο, η συμμετοχή της βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη υποψηφιότητα από τη Recording Academy.

Ο Ηλίας Κοκοτός και ο Δημήτρης Κοντόπουλος κρατούν το τρόπαιο της Eurovision στη σκηνή.
https://www.instagram.com/iliaskokotos/

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η επιτυχία της στη Eurovision θα μεταφραστεί και σε παρουσία στις σημαντικότερες μουσικές βραβεύσεις των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής πορεία του «Bangaranga» έχει ήδη αποκτήσει τη δική της δυναμική, με τη DARA να συνεχίζει να διεκδικεί χώρο σε μια μουσική σκηνή όπου η Eurovision μπορεί να γίνει η αρχή για πολύ μεγαλύτερα πράγματα.

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DARA Grammy Grammy 2027
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