Μουσική 16.10.2026

Olivia Rodrigo x Chappell Roan: Το «Expectations» κυκλοφορεί με 80s αισθητική

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Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της επίσημο remix για το «Expectations» με την Chappell Roan και cameo από τον David Byrne, σε ένα music video γεμάτο 80s αισθητική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το remix του τραγουδιού «Expectations» της Olivia Rodrigo με την Chappell Roan.
  • Το βίντεο του remix έχει 80s αισθητική και θυμίζει παλιά τηλεπαιχνίδια.
  • Ο David Byrne κάνει cameo στο βίντεο, υποδυόμενος τον παρουσιαστή.
  • Η Chappell Roan πρόσθεσε νέο κουπλέ στο τραγούδι, αναφερόμενο σε ερωτική ιστορία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo κάνει ένα νέο βήμα στην καριέρα της, κυκλοφορώντας την πρώτη της επίσημη remix εκδοχή, σε συνεργασία με την Chappell Roan. Το κομμάτι που επιλέχθηκε είναι το «Expectations», το οποίο μεταμορφώνεται πλήρως, αποκτώντας έναν έντονο retro αέρα που θυμίζει την δεκαετία του ’80.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η οπτικοποίηση του remix είναι εξίσου εντυπωσιακή, παρουσιάζοντας ένα βίντεο εμπνευσμένο από παλιά τηλεπαιχνίδια. Η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan πρωταγωνιστούν στο φανταστικό «The Big Expectations Show», ένα παιχνίδι που θυμίζει έντονα το «Family Feud», με campy ανατροπές και χιουμοριστικές στιγμές. Στο βίντεο, κάνει μια ευχάριστη εμφάνιση-cameo ο David Byrne, frontman των Talking Heads, υποδυόμενος τον παρουσιαστή Johnny Johnson, ενώ στο πλευρό τους βρίσκεται και ο παραγωγός Dan Nigro. Η Chappell Roan δεν περιορίζεται στην ερμηνεία, αλλά προσθέτει και ένα νέο κουπλέ στο τραγούδι. Οι στίχοι της αναφέρονται σε μια μέτρια ερωτική ιστορία, συμπληρώνοντας τις αρχικές γραμμές της Olivia Rodrigo και δίνοντας μια νέα διάσταση στο κομμάτι.

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Η συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτέχνιδων δεν είναι τυχαία. Και οι δύο εργάζονται με τον παραγωγό Dan Nigro και έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση τα τελευταία χρόνια. Η Chappell Roan είχε ανοίξει τις συναυλίες της Olivia Rodrigo στις περιοδείες Sour Tour (2022) και Guts World Tour (2024), ενώ έχουν μοιραστεί τη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι της Chappell Roan «Hot to Go!» στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα, η Chappell Roan πρωταγωνίστησε στο πρώτο φεστιβάλ της Olivia Rodrigo, το Daisy Chain Fields Festival, και μάλιστα εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Rolling Stone για την περίσταση.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

«Θυμάμαι μια μέρα που μπήκε στο στούντιο και είπε ευθέως: «Δεν με νοιάζει πια τι λένε οι άνθρωποι. Αν μου αρέσει, τότε είναι καλό», δήλωσε η Rodrigo για την Roan. «Μπορούσα να καταλάβω ότι το εννοούσε πραγματικά. Αυτή είναι η μαγεία της».

Το «Expectations» κυκλοφόρησε αρχικά νωρίτερα φέτος, ως μέρος του άλμπουμ της Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Το άλμπουμ αυτό σηματοδοτεί το τρίτο της δισκογραφική δουλειά, μετά το ντεμπούτο της «Sour» (2021) και το «Guts» (2024), και είναι το τρίτο κατά σειρά LP που έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των charts.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το φεστιβάλ Daisy Chain, που διοργάνωσε η Rodrigo στις 29 Αυγούστου στο Irvine της Καλιφόρνια, συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για γυναίκες και κορίτσια, ποσό το οποίο διπλασιάστηκε από την φιλάνθρωπο Melinda French Gates, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την καλλιτεχνική της εξέλιξη, και αυτή η συνεργασία με την Chappell Roan και τον David Byrne αποτελεί μια δυναμική προσθήκη στο ήδη πλούσιο έργο της, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να πειραματίζεται με διαφορετικά μουσικά στυλ και να συνεργάζεται με ταλαντούχους καλλιτέχνες.

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