Η μεγάλη συνεργασία της Olivia Rodrigo με την Chappell Roan είναι γεγονός!

Η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο remix του «expectations» και ένα music video που κυκλοφορούν την Πέμπτη

Με μια ματιά Η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan συνεργάζονται σε νέα εκδοχή του τραγουδιού «expectations».

Η συνεργασία επιβεβαιώθηκε από την Rodrigo μέσω Instagram, με αναφορά σε remix και music video.

Υπήρχαν φήμες για τη συνεργασία, που ενισχύθηκαν από καταχώριση σε κατάστημα και ηχητικό απόσπασμα.

Οι δύο καλλιτέχνιδες έχουν κοινή ιστορία, έχοντας συνεργαστεί σε περιοδείες και μοιράζονται τον παραγωγό Dan Nigro. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα μουσική συνεργασία που αναμένεται να τραβήξει την προσοχή των fans τους ανακοίνωσαν η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan, οι οποίες ετοιμάζουν μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «expectations», συνοδευόμενη από το επίσημο music video. Την είδηση αποκάλυψε η Rodrigo μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τη Roan πάνω σε ένα κίτρινο αυτοκίνητο. Το βλέμμα των θαυμαστών τράβηξε και η πινακίδα του οχήματος, στην οποία αναγράφεται «XPECT8NS», παραπέμποντας στον τίτλο του τραγουδιού.

«Είμαι ενθουσιασμένη που ανακοινώνω το expectations με τη συμμετοχή της Chappell Roan», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησης, επιβεβαιώνοντας ότι το remix και το video θα κυκλοφορήσουν την Πέμπτη. Η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργώντας προσδοκίες για μία από τις νέες συνεργασίες που θα συζητηθούν στον χώρο της pop μουσικής.

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Οι φήμες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης

Οι πρώτες ενδείξεις για την επερχόμενη συνεργασία εμφανίστηκαν την Κυριακή, όταν ένα γερμανικό ηλεκτρονικό κατάστημα καταχώρισε προσωρινά το συγκεκριμένο single προς πώληση, πριν αποσύρει τη σχετική καταχώριση. Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους fans, οι οποίοι άρχισαν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το ενδεχόμενο μιας κοινής κυκλοφορίας. Τη Δευτέρα, η Olivia Rodrigo ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις υποψίες, δημοσιεύοντας στα Instagram Stories ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα, στο οποίο ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «Ooh, Olivia does remixes now».

Αρκετοί χρήστες των social media θεώρησαν ότι η φωνή ανήκε στη Chappell Roan, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να ενταθούν πριν από την επίσημη επιβεβαίωση. Η ανάρτηση της Rodrigo έβαλε τελικά τέλος στις εικασίες, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο τραγουδίστριες συνεργάζονται σε μια νέα εκδοχή του «expectations», ενός τραγουδιού που περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ της Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».

Μια συνεργασία που χτίζεται εδώ και χρόνια

Η Olivia Rodrigo και η Chappell Roan έχουν ήδη κοινή ιστορία στον χώρο της μουσικής, καθώς η δεύτερη είχε εμφανιστεί ως support act στις περιοδείες της Rodrigo για τα άλμπουμ «Sour» και «Guts». Η συμμετοχή της στις συναυλίες έφερε τις δύο καλλιτέχνιδες πιο κοντά, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην ενίσχυση της παρουσίας της Roan μπροστά σε μεγαλύτερα κοινά. Ένα ακόμη σημείο που τις συνδέει είναι ο παραγωγός Dan Nigro, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με τις δύο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μουσικού τους ύφους. Επιπλέον, Rodrigo και Roan έχουν κατακτήσει το Grammy στην κατηγορία Best New Artist, μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη δυναμική τους στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Το νέο remix έρχεται, επομένως, ως συνέχεια μιας σχέσης που έχει διαμορφωθεί μέσα από κοινές επαγγελματικές εμπειρίες και αμοιβαίες συνδέσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι δύο καλλιτέχνιδες θα συνδυάσουν τις διαφορετικές μουσικές τους ταυτότητες.

Η κοινή εμφάνιση στο Daisy Chain Fields Festival

Μία από τις πιο πρόσφατες κοινές στιγμές τους σημειώθηκε στα τέλη Αυγούστου, στο Daisy Chain Fields Festival που διοργάνωσε η Olivia Rodrigo στο Irvine της Καλιφόρνιας. Η τραγουδίστρια είχε αναλάβει προσωπικά την επιμέλεια της πρώτης διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τις γυναίκες καλλιτέχνιδες και με συμμετοχές από διαφορετικά μουσικά είδη. Ανάμεσα στα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή ήταν οι Doechii, Mitski, Garbage και The Breeders, ενώ η Chappell Roan εμφανίστηκε λίγο πριν από το κεντρικό set της Rodrigo. Η βραδιά επιφύλασσε επίσης ξεχωριστές στιγμές, καθώς στη σκηνή βρέθηκαν οι Sarah McLachlan, Alanis Morissette και Stevie Nicks. Πέρα από το μουσικό της πρόγραμμα, η διοργάνωση είχε και σημαντικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας 10 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό διπλασιάστηκε χάρη στην αντίστοιχη συνεισφορά της φιλάνθρωπου Melinda French Gates, με αποτέλεσμα η συνολική ενίσχυση να φτάσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Οι επόμενες κινήσεις των δύο τραγουδιστριών

Παράλληλα με τις μουσικές της δραστηριότητες, η Chappell Roan ετοιμάζει μια διήμερη φιλανθρωπική διοργάνωση στο Λος Άντζελες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Οκτωβρίου στον χώρο Shrine. Το event έχει ως στόχο την υποστήριξη τρανς νέων και της LGBTQ+ κοινότητας, ενώ στο μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται εμφανίσεις των Lola Young, Caroline Polachek, Tinashe και Muna. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις με τις οποίες η τραγουδίστρια αξιοποιεί τη δημόσια παρουσία της για την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών, παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία.

Την ίδια στιγμή, η Olivia Rodrigo συνεχίζει την περιοδεία της «Unraveled», με αφορμή την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ της, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Οι εμφανίσεις της στη Βόρεια Αμερική αναμένεται να δώσουν τη θέση τους στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τον Μάρτιο, με προγραμματισμένους σταθμούς σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δραστήριο διάστημα για τις δύο τραγουδίστριες, η κοινή τους κυκλοφορία προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική τους πορεία, με τους θαυμαστές να περιμένουν πλέον την κυκλοφορία του remix και του video την Πέμπτη.

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