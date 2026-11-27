Τη δική τους θέση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη συνεργασία τους με την Panik Records θέλησαν να ξεκαθαρίσουν ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES, μέσα από επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν. Όπως επισημαίνουν, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 προχώρησαν σε νόμιμη καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης, επικαλούμενοι τη μη τήρηση συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση και την απόδοση των δικαιωμάτων επί του μουσικού τους ρεπερτορίου.

«Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι προβήκαμε την Τετάρτη, 25.11.2026, σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασής μας με την Panik Records, λόγω της μη τήρησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διαχείρισης και απόδοσης των δικαιωμάτων επί του ρεπερτορίου του οποίου είμαστε δημιουργοί και παραγωγοί και φυσικά μας ανήκει.