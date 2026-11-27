Η Lana Del Rey αποκαλύπτει πως τα δύο νέα country άλμπουμ της, «Stove» και «Spyda», βρίσκονται στην τελική ευθεία

Με μια ματιά Η Lana Del Rey ετοιμάζει δύο νέα άλμπουμ country ύφους, τα «Stove» και «Spyda».

Οι δίσκοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο δημιουργίας και η τραγουδοποιός είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Η Lana Del Rey δίνει έμφαση στη συλλεκτική αξία των φυσικών αντιτύπων, με τις χάλκινες πλάκες να απαιτούν έξι μήνες κατασκευής.

Τα νέα άλμπουμ θα είναι οι πρώτες ολοκληρωμένες δουλειές της μετά το «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» του 2023. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο τελικό στάδιο της δημιουργίας τους βρίσκονται τα δύο πολυαναμενόμενα, country ύφους άλμπουμ της Lana Del Rey, με τίτλους «Stove» και «Spyda». Η δημοφιλής τραγουδοποιός ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω ανάρτησης στο Instagram ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, τονίζοντας πως οι δίσκοι πλησιάζουν πλέον στην ολοκλήρωσή τους.

Χωρίς να αποκαλύψει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, η ίδια δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, εξηγώντας πως η μακρά δημιουργική διαδικασία των τελευταίων 4 ετών είχε πολλές απρόσμενες τροπές, αλλά οδήγησε σε ένα «ασυνήθιστο ζευγάρι άλμπουμ» που αποτυπώνει την προσωπική της εξέλιξη, τη σωματική της ανάπτυξη και τις αντιδράσεις των ανθρώπων του περιβάλλοντός της απέναντι στην ευτυχία και την επιτυχία της.

Διάβασε επίσης: The Weeknd: Μια ακυκλοφόρητη εκδοχή του «I Feel It Coming» είναι πλέον διαθέσιμη στο Spotify

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συλλεκτική αξία των επερχόμενων κυκλοφοριών, αποκαλύπτοντας πως οι φυσικές κόπιες αποτελούν βασικό κομμάτι του πρότζεκτ, με την κατασκευή μόνο των χάλκινων πλακών να απαιτεί έξι μήνες δουλειάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα πιθανό κομμάτι με τίτλο «You’ve Got a Friend», το οποίο περιέχει έντονο εσωτερικό διάλογο για τα μαθήματα των τελευταίων ετών, μοιράζοντας τη σκέψη πως «μπορείς να τα έχεις όλα, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα ταυτόχρονα». Κλείνοντας, έδωσε και μια πρώτη γεύση από στίχους, γράφοντας με νόημα: «Όλα επειδή γνώρισα τον Happy, ποιος θα το φανταζόταν ότι θα σε έκανε τόσο θυμωμένο;».

Τα «Stove» και «Spyda» θα αποτελέσουν τις πρώτες ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές της Lana Del Rey μετά το «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» του 2023, ενώ έρχονται σε μια δημιουργική περίοδο για την ίδια, λίγο μετά τη συνεργασία της με τον Zach Bryan στο «Lies» και την κυκλοφορία του «First Light» για το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του James Bond.

Διάβασε επίσης: