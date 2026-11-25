Μάθε για την επέκταση του Grand Theft Auto VI: The Album με τέσσερα νέα τραγούδια, που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό σε 61 κομμάτια

Με μια ματιά Το soundtrack του GTA VI, "Grand Theft Auto VI: The Album", επεκτείνεται με 4 νέα τραγούδια.

Η deluxe έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνει πλέον 61 κομμάτια από διάφορα μουσικά είδη.

Το άλμπουμ στοχεύει να γίνει το πρώτο soundtrack video game που θα φτάσει στην κορυφή του Billboard 200.

Το ίδιο το παιχνίδι διαθέτει πάνω από 800 τραγούδια σε 23 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το soundtrack του πολυαναμενόμενου video game «Grand Theft Auto VI», με τίτλο «Grand Theft Auto VI: The Album», συνεχίζει να επεκτείνεται, προσθέτοντας τέσσερα νέα τραγούδια στην ήδη εντυπωσιακή του λίστα. Η κυκλοφορία της deluxe έκδοσης, που έγινε διαθέσιμη μέσω iTunes την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των κομματιών σε 61.

Η επέκταση του άλμπουμ περιλαμβάνει νέες προσθήκες από καλλιτέχνες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από electro pop μέχρι jazz. Συγκεκριμένα, προστέθηκαν τα κομμάτια «Sensimilla» από τους 100 gecs, «There Is Only Us» από τους Favored Nations, «Hotel Alphonso» από τον Joe Armon-Jones και «Playa Rosa» από τον Alex Frankel. Αυτές οι νέες προσθήκες ενισχύουν την ποικιλομορφία και την καλλιτεχνική αξία του soundtrack, το οποίο φιλοδοξεί να γράψει ιστορία.

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Η κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI: The Album» από τις Atlantic Records και Take-Two, έχει ως στόχο να γίνει το πρώτο άλμπουμ soundtrack video game που θα φτάσει στην κορυφή του chart Billboard 200. Η αρχική έκδοση του άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου, μόλις 24 ώρες μετά την κυκλοφορία του ίδιου του video game. Περιλαμβάνει συμμετοχές από γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Dua Lipa, Playboi Carti, Cardi B, JENNIE, Tove Lo, Lana Del Rey, Young Thug και Kali Uchis.

Λίγο μετά την αρχική κυκλοφορία, στις 23 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε και η deluxe έκδοση. Αυτή η αναβαθμισμένη έκδοση εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Offset, 21 Savage, Pooh Shiesty, The Dare, Anitta, Young Nudy, Quavo, Sexyy Red, Latto, Kodak Black, Denzel Curry, Health και Neil Frances, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία.

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Το ίδιο το video game διαθέτει πάνω από 800 playable τραγούδια, κατανεμημένα σε 23 διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, προσφέροντας μια πρωτοφανή ποικιλία ακουσμάτων στους παίκτες.

Ο Ivan Pavlovich, αντιπρόεδρος μουσικής της Rockstar Games, τόνισε τη σημασία της μουσικής για την ταυτότητα των παιχνιδιών: «Η μουσική είναι μέρος του DNA αυτών των παιχνιδιών. Το σπουδαιότερο πράγμα για το Vice City είναι ότι όλα τα παιδιά που έπαιξαν Vice City είναι τώρα οι κορυφαίοι καλλιτέχνες στον κόσμο. Όλοι ήταν πάντα ενθουσιασμένοι που συμμετείχαν σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά αυτό εδώ είναι πραγματικά μια επιστροφή στο σπίτι, στο Vice City».

Η επέκταση του «Grand Theft Auto VI: The Album» με νέα τραγούδια υπογραμμίζει τη δέσμευση των δημιουργών να προσφέρουν μια πλούσια και ποικιλόμορφη μουσική εμπειρία, η οποία συμπληρώνει και ενισχύει την εμπειρία του παιχνιδιού. Η δυναμική αυτή συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων καλλιτεχνών και του δημοφιλούς franchise υπόσχεται να προσφέρει στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους φίλους του gaming και της μουσικής.

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