Με μια ματιά Οι Queen κυκλοφόρησαν το «Thank God It’s Christmas… Again!», νέα εκδοχή του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού τους.

Η νέα εκδοχή διατηρεί την αυθεντική φωνή του Freddie Mercury από το 1984.

Οι Brian May και Roger Taylor ανανέωσαν την ενορχήστρωση, προσθέτοντας τύμπανα, κιθάρα και φωνητικά.

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε streaming και θα κυκλοφορήσει σε συλλεκτικό βινύλιο στις 18 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που αρκούν οι πρώτες τους νότες για να σε μεταφέρουν κατευθείαν στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Το «Thank God It’s Christmas» των Queen είναι αναμφίβολα ένα από αυτά. Κυκλοφόρησε το 1984, έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γιορτινά κομμάτια του συγκροτήματος και, περισσότερες από 4 δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει με μια νέα εκδοχή που συνδυάζει τη νοσταλγία με έναν ανανεωμένο ήχο. Οι Queen παρουσιάζουν το «Thank God It’s Christmas… Again!», δίνοντας στο αγαπημένο τραγούδι μια διαφορετική μουσική διάσταση, χωρίς να πειράζουν το στοιχείο που το κάνει τόσο ξεχωριστό: τη φωνή του Freddie Mercury. Και αν έχεις συνδέσει το συγκεκριμένο κομμάτι με τις γιορτές, η νέα του εκδοχή είναι μια καλή αφορμή για να το ακούσεις ξανά.

Η ιστορία πίσω από το «Thank God It’s Christmas… Again!»

Για να καταλάβεις τι κάνει τη νέα κυκλοφορία ξεχωριστή, αξίζει να γυρίσεις πίσω στο 1984. Τότε κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το «Thank God It’s Christmas», ένα τραγούδι που έμελλε να αποκτήσει τη δική του θέση στη χριστουγεννιάτικη μουσική ιστορία των Queen. Η αρχική ηχογράφηση είχε ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το συγκρότημα ήθελε να προλάβει την κυκλοφορία του τραγουδιού εγκαίρως για την εορταστική περίοδο. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, είχαν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικά τύμπανα, μια επιλογή που, όπως φαίνεται, άφησε στους Brian May και Roger Taylor την αίσθηση ότι η ηχογράφηση δεν είχε αποκτήσει ακριβώς τον ήχο που επιθυμούσαν.

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Αυτή τη φορά, οι δύο μουσικοί επιστρέφουν στο υλικό και επιχειρούν να του δώσουν τη μουσική πληρότητα που θεωρούσαν ότι του έλειπε. Έτσι προκύπτει το «Thank God It’s Christmas… Again!», μια ανανεωμένη εκδοχή που διατηρεί τη σύνδεση με το πρωτότυπο, αλλά προσθέτει περισσότερα στοιχεία στην ενορχήστρωση.

Η φωνή του Freddie Mercury παραμένει στο επίκεντρο

Το πιο σημαντικό στοιχείο της νέας ηχογράφησης είναι πως η φωνή του Freddie Mercury παραμένει ακριβώς όπως καταγράφηκε το 1984. Δεν έχει αλλοιωθεί ούτε έχει αντικατασταθεί, καθώς οι Queen επέλεξαν να διατηρήσουν την αυθεντική ερμηνεία του τραγουδιστή, πάνω στην οποία χτίστηκε ολόκληρη η νέα μουσική προσέγγιση. Η ανανεωμένη εκδοχή περιλαμβάνει πιο πλούσια ενορχήστρωση, με τύμπανα, κιθάρα και επιπλέον φωνητικά, προσφέροντας στο τραγούδι έναν πιο γεμάτο ήχο.

Η προσθήκη αυτών των στοιχείων δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του κομματιού, αλλά επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικές πτυχές του, διατηρώντας παράλληλα τη νοσταλγική ατμόσφαιρα της αρχικής ηχογράφησης. Και κάπου εδώ βρίσκεται η ιδιαίτερη γοητεία της κυκλοφορίας: ακούς ξανά τον Freddie Mercury, με την ερμηνεία που αγαπήθηκε, αλλά μέσα από μια μουσική εκδοχή που οι Brian May και Roger Taylor ήθελαν να παρουσιάσουν εδώ και χρόνια.

Πότε κυκλοφορεί το νέο τραγούδι των Queen

Το «Thank God It’s Christmas… Again!» είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ακούσεις τη νέα εκδοχή του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού των Queen. Για όσους, μάλιστα, προτιμούν τις φυσικές μουσικές κυκλοφορίες και τις συλλεκτικές εκδόσεις, υπάρχει ακόμη ένας λόγος να περιμένουν. Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει σε συλλεκτικό βινύλιο 7 ιντσών, σε περιορισμένη έκδοση μέσω του επίσημου καταστήματος του συγκροτήματος. Περισσότερα από 40 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Thank God It’s Christmas» αποκτά, λοιπόν, μια δεύτερη μουσική ζωή. Και μπορεί ο ήχος του να ανανεώνεται, όμως η φωνή του Freddie Mercury παραμένει το κομμάτι που ενώνει το τότε με το σήμερα, υπενθυμίζοντας γιατί ορισμένα τραγούδια δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από την ευκαιρία να ακουστούν ξανά.

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