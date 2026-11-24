Με μια ματιά Το τραγούδι "Rockin' around the Christmas tree" της Brenda Lee έλαβε Διαμαντένια Πιστοποίηση από τη RIAA.

Η Taylor Swift έκανε έκπληξη στην Brenda Lee, απονέμοντάς της τη Διαμαντένια Πλακέτα.

Το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, σπάζοντας ρεκόρ.

Η Brenda Lee έγινε η γηραιότερη καλλιτέχνιδα που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Brenda Lee, η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε τόσο στο Rock and Roll Hall of Fame όσο και στο Country Music Hall of Fame, σημείωσε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη θρυλική καριέρα της, η οποία εκτείνεται σε οκτώ δεκαετίες. Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι της, «Rockin’ around the Christmas tree», απέσπασε Διαμαντένια Πιστοποίηση (Diamond) από τη RIAA, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια μονάδες σε πωλήσεις στις ΗΠΑ. Πρόκειται μόλις για το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που λαμβάνει αυτή τη διάκριση, μετά το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey. Η διαχρονική αυτή επιτυχία έχει ήδη ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κατά τη φετινή εορταστική περίοδο.

Η παγκόσμια superstar Taylor Swift επιφύλαξε μια ξεχωριστή έκπληξη στην Brenda Lee, ανακοινώνοντάς της τη σπουδαία διάκριση και απονέμοντάς της τη Διαμαντένια Πλακέτα στις 16 Νοεμβρίου, στο Nashville. Η Swift είναι θαυμάστρια της Lee εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 18 ετών είχε γράψει ένα δοκίμιο αφιερωμένο σε εκείνη, με τίτλο «Rare Peer», το οποίο δημοσιεύτηκε αργότερα στο βιβλίο «Woman Walk the Line» το 2017.

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«Το γεγονός ότι το “Rockin’ around the Christmas tree” έγινε Diamond σημαίνει τα πάντα για μένα», δήλωσε η Brenda Lee. «Ο Johnny Marks, ο Owen Bradley και όλοι οι υπέροχοι μουσικοί που συμμετείχαν θα ήταν τόσο περήφανοι. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που συνεχίζουν να αγαπούν αυτό το τραγούδι. Και η έκπληξη της Taylor ήταν το κερασάκι στην τούρτα!».

Το «Rockin’ around the Christmas tree», σε σύνθεση του Johnny Marks, δημιουργού επίσης των «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» και «A Holly Jolly Christmas», παραμένει επί σχεδόν 70 χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα από γενιά σε γενιά. Η ηχογράφηση και παραγωγή του πραγματοποιήθηκαν από τον Owen Bradley τον Οκτώβριο του 1958, όταν η Brenda Lee ήταν μόλις 13 ετών, ολοκληρώνοντας την ηχογράφηση σε μία μόνο session και με μόλις τρεις λήψεις.

Παρότι η αρχική κυκλοφορία του single δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία στα charts, το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στο Top 20 το 1960, μετά την καθιέρωση της Lee ως μεγάλης σταρ χάρη στις δύο διαδοχικές Νο. 1 επιτυχίες της, «I’m sorry» και «I want to be wanted». Τον Δεκέμβριο του 1965, το τραγούδι ανέβηκε στο Νο. 3 του Billboard Christmas Singles chart, συνεχίζοντας να σημειώνει σταθερή, αλλά σχετικά περιορισμένη, επιτυχία τις επόμενες δεκαετίες. Το 1990 γνώρισε μια εντυπωσιακή αναβίωση, όταν ακούστηκε στην κινηματογραφική επιτυχία «Home alone» («Μόνος στο σπίτι»), συστήνοντάς το σε νέες γενιές ακροατών.

Τον Νοέμβριο του 2023, το «Rockin’ around the Christmas tree» κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Hot 100, 65 ολόκληρα χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του. Παρέμεινε συνολικά τρεις εβδομάδες στο Νο. 1, επιστρέφοντας μάλιστα στην κορυφή στα τέλη Δεκεμβρίου. Με αυτή την επιτυχία, η Brenda Lee κατέρριψε μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ, πολλά από τα οποία κατείχαν προηγουμένως η Mariah Carey και το «All I want for Christmas is you», ενώ το τραγούδι της έγινε μόλις το τρίτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην ιστορία που έφτασε στο Νο. 1 του Hot 100.

Η Brenda Lee είχε κατακτήσει για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Hot 100 το 1960 με το «I’m sorry». Η επιστροφή της στο Νο. 1, 63 χρόνια αργότερα, αποτέλεσε νέο ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης και της πιο πρόσφατης εβδομάδας ενός καλλιτέχνη στην κορυφή του chart. Παράλληλα, το «Rockin’ Around The Christmas Tree» σημείωσε ρεκόρ για το μεγαλύτερο διάστημα που χρειάστηκε ένα τραγούδι από την κυκλοφορία του μέχρι να φτάσει στο Νο. 1: 65 χρόνια.

Σε ηλικία 78 ετών, η Lee έγινε η γηραιότερη καλλιτέχνιδα που είχε κατακτήσει ποτέ την κορυφή του Billboard Hot 100, καταρρίπτοντας μάλιστα το δικό της ρεκόρ μόλις μία εβδομάδα αργότερα, αφού συμπλήρωσε τα 79 της χρόνια στις 11 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που έφτασε στο Νο. 1, ξεπερνώντας τη Cher, η οποία ήταν 52 ετών όταν το «Believe» κατέκτησε την κορυφή, και τη Mariah Carey, η οποία ήταν 53 ετών όταν το «All I Want for Christmas Is You» έφτασε στο Νο. 1.

Το 2024, το Spotify τίμησε την Brenda Lee με ειδική πλακέτα, αναγνωρίζοντας την επίτευξη 1 δισεκατομμυρίου streams για το «Rockin’ around the Christmas tree». Το τραγούδι παραμένει το μοναδικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι γυναίκας καλλιτέχνιδας της country μουσικής που έχει ενταχθεί στο Billions Club του Spotify.

Το «Rockin’ around the Christmas tree» εντάχθηκε επίσης στο Grammy Hall of Fame το 2019, επισφραγίζοντας τη διαχρονική πολιτιστική και μουσική του αξία.

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