Η ADÉLA ανακοίνωσε την πρώτη παγκόσμια περιοδεία της για το 2027 με σταθμούς σε Ευρώπη, Αυστραλία, Νότια Αμερική και Βόρεια Αμερική

Με μια ματιά Η ADÉLA ανακοίνωσε την πρώτη της παγκόσμια περιοδεία για το 2027, ξεκινώντας από την Πράγα.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Ευρώπη, Αυστραλία, Νότια και Βόρεια Αμερική.

Η επιτυχία του άλμπουμ «Prima» και του τραγουδιού «Nicole Kidman» οδήγησε στην ανακοίνωση της περιοδείας.

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου, με τη γενική πώληση στις 2 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ADÉLA ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες για την πρώτη της παγκόσμια περιοδεία. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2027 στην Πράγα και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Νότιας Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής.

Η περιοδεία της ADÉLA έρχεται σε συνέχεια της επιτυχίας του ντεμπούτο άλμπουμ της, «Prima», το οποίο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και έχει αγαπηθεί από το κοινό. Το άλμπουμ, και ειδικότερα το τραγούδι «Nicole Kidman», έχει γίνει viral, οδηγώντας την ADÉLA σε πρωτοφανή δημοτικότητα. Η τραγουδίστρια, που έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών προσωπικοτήτων όπως η Madonna, ετοιμάζεται να μοιραστεί τη μουσική της με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

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Η πρώτη ευρωπαϊκή φάση της περιοδείας θα ξεκινήσει στην Πράγα, στο Forum Karlin, και θα συνεχιστεί με συναυλίες σε πόλεις όπως η Δουβλίνο, το Μάντσεστερ, η Γλασκώβη και το Λονδίνο. Η ADÉLA θα επισκεφθεί επίσης το Παρίσι, την Κολωνία, τις Βρυξέλλες, την Ουτρέχτη, την Κοπεγχάγη, τη Στοκχόλμη, το Όσλο, το Βερολίνο και τη Βαρσοβία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πρωτευουσών και μεγάλων πόλεων.

Μετά την ευρωπαϊκή της περιοδεία, η ADÉLA θα μεταφερθεί στην Αυστραλία τον Ιανουάριο, όπου έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, το Μπρίσμπεϊν, καθώς και σε φεστιβάλ όπως το Laneway Festival. Ακολουθούν εμφανίσεις στη Νέα Ζηλανδία, πριν η περιοδεία πάρει την πορεία της προς τη Νότια Αμερική τον Μάρτιο, με συναυλίες στη Χιλή, την Κολομβία και τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων στα Lollapalooza festivals.

Η κορύφωση της παγκόσμιας περιοδείας θα είναι η εμφάνισή της στο θρυλικό Coachella Valley Music & Arts Festival στην Καλιφόρνια στις 10 Απριλίου 2027. Η ADÉLA θα ακολουθήσει με εμφανίσεις σε Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Μπρούκλιν και Ουάσινγκτον, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει στο Glastonbury Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε φεστιβάλ στην Πολωνία και τη Σλοβακία.

Πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων

Οι φαν της ADÉLA θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν εισιτήρια μέσω προπώλησης, η οποία θα χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη προπώληση ξεκινά στις 1 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα, ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα στις 2 μ.μ. τοπική ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για πρόσβαση μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Η γενική πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 2 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα, αποκλειστικά μέσω του Ticketmaster.

Η επιτυχία της ADÉLA και του τραγουδιού της «Nicole Kidman» έχει προκαλέσει αίσθηση, οδηγώντας σε εκτεταμένη κάλυψη από διεθνή μέσα ενημέρωσης και σε αναφορές ακόμη και από κορυφαίες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Madonna. Η επικείμενη παγκόσμια περιοδεία της σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μια από τις πιο συναρπαστικές νέες δυνάμεις στην παγκόσμια pop σκηνή.

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