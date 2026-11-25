Το TikTok αντιμετώπισε προβλήματα σε ΗΠΑ και Βρετανία με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης και εξαφάνιση βίντεο

Με μια ματιά Χιλιάδες χρήστες του TikTok αντιμετώπισαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα στις 24 Νοεμβρίου.

Οι χρήστες ανέφεραν δυσκολίες στη φόρτωση βίντεο, ανανέωση feed και πρόσβαση σε προφίλ.

Σημαντικός αριθμός αναφορών καταγράφηκε στις ΗΠΑ (25.943) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (10.000+).

Το τεχνικό ζήτημα επιλύθηκε και η πλατφόρμα επανήλθε σταδιακά σε λειτουργία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου το TikTok βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, τα οποία επηρέασαν χιλιάδες χρήστες κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δυσλειτουργία οδήγησε σε αδυναμία πρόσβασης, εξαφάνιση περιεχομένου και γενικότερη αποσταθεροποίηση της εφαρμογής, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στους χρήστες.

Οι αναφορές των χρηστών έκαναν λόγο για ποικίλα θέματα. Συγκεκριμένα, οι χρήστες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη φόρτωση βίντεο, στην ανανέωση της ροής ειδήσεων (feed), αλλά και στην εμφάνιση των προφίλ άλλων χρηστών. Επιπλέον, η δυνατότητα για σχολιασμό, ανταλλαγή μηνυμάτων και έλεγχο ειδοποιήσεων περιορίστηκε ή καταργήθηκε εντελώς. Συχνά, η εφαρμογή εμφάνιζε το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ ακόμη και το περιεχόμενο που είχε κοινοποιηθεί σε ομαδικές συνομιλίες παρουσιαζόταν ως μη διαθέσιμο.

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Σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα Downdetector, η έκταση του προβλήματος ήταν σημαντική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφηκαν περίπου 25.943 αναφορές χρηστών, με το κύμα των δυσλειτουργιών να ξεκινά λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο αριθμός των αναφορών ξεπέρασε τις 10.000. Από αυτές, πάνω από το 70% αφορούσε άμεσα τη λειτουργικότητα της ίδιας της εφαρμογής.

Ευτυχώς, η διαταραχή αποδείχθηκε προσωρινή. Ένας εκπρόσωπος του TikTok επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός τεχνικού ζητήματος που επηρέασε την πρόσβαση στην υπηρεσία. Διασφάλισε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί ξανά σταδιακά, περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των πρώτων δυσλειτουργιών.

Η διαχείριση τέτοιων εκτεταμένων τεχνικών προβλημάτων αναδεικνύει τη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των ψηφιακών πλατφορμών, ειδικά όταν εκατομμύρια χρήστες βασίζονται σε αυτές για επικοινωνία, ψυχαγωγία και έκφραση. Η ταχεία αποκατάσταση της υπηρεσίας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών.

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