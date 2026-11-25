Με μια ματιά Οι U2 ανακοίνωσαν νέες συναυλίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά για το 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Η περιοδεία «Carnaval De Luz presents: The Greatest Show on Earth» ξεκινά στις 13 Αυγούστου 2027 στο Μαϊάμι και περιλαμβάνει πολλές πόλεις.

Η δεύτερη φάση της βορειοαμερικανικής περιοδείας ξεκινά στις 27 Σεπτεμβρίου στο Τέξας και ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου στο Βανκούβερ.

Διάφορα στάδια προπώλησης εισιτηρίων ξεκινούν από 30 Νοεμβρίου, με τη γενική πώληση να είναι στις 4 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τη Βόρεια Αμερική το 2027, ανακοινώνοντας τις ημερομηνίες της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας τους, «Carnaval De Luz presents: The Greatest Show on Earth». Η ιρλανδική ροκ μπάντα, μετά τις προηγούμενες ανακοινώσεις για συναυλίες σε Λατινική Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, αποκάλυψε πλέον και το πρόγραμμα των εμφανίσεών της σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Η περιοδεία, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου 2027 από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στάσεις σε πόλεις όπως η Ατλάντα, η Βαλτιμόρη, το East Rutherford της Νέας Ιερσέης, το Σικάγο και το Τορόντο, με την πρώτη αυτή φάση της περιοδείας να ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου στο Gillette Stadium στο Foxborough της Μασαχουσέτης. Σε αυτές τις συναυλίες, ως support act θα εμφανιστεί ο Stephen Wilson Jr.

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Η περιοδεία θα συνεχιστεί με μια δεύτερη σειρά εμφανίσεων που θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας. Ακολουθούν δύο βραδιές στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, την 1η και 2 Οκτωβρίου, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σταθμούς στο Λας Βέγκας και τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Η δεύτερη αυτή ενότητα της βορειοαμερικανικής περιοδείας θα ολοκληρωθεί στις 18 Οκτωβρίου στο BC Place στο Βανκούβερ. Για αυτές τις συναυλίες, ως support act θα έχει τους The War on Drugs.

Οι φαν των U2 θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους μέσω διάφορων σταδίων προπώλησης. Η προπώληση για τους συνδρομητές του U2.com θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. αμερικανικής ώρας. Ακολουθεί η προπώληση μέσω Visa, η οποία θα διαρκέσει από τις 2 Δεκεμβρίου (10 π.μ. έως 10 μ.μ.) εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Για την προπώληση των U2 artist presale, που ξεκινά στις 3 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. τοπικής ώρα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν εδώ μέχρι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 9 μ.μ. E.T. Για αυτή την προπώληση δεν απαιτούνται κωδικοί. Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα τεθούν σε γενική πώληση στις 4 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ.

Η ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών έρχεται σε συνέχεια των ήδη ανακοινωμένων συναυλιών για το 2027 σε Λατινική Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, οι οποίες πραγματοποιούνται προς υποστήριξη του 16ου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Carnaval De Luz».

Το πρόγραμμα της περιοδείας «Greatest Show on Earth» για το 2027

Βόρεια Αμερική:

13 Αυγούστου: Miami, Fla. @ Hard Rock Stadium

Miami, Fla. @ Hard Rock Stadium 17 Αυγούστου: Atlanta, Ga. @ Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Ga. @ Mercedes-Benz Stadium 20 Αυγούστου: Baltimore, Md. @ M&T Bank Stadium

Baltimore, Md. @ M&T Bank Stadium 26 Αυγούστου: East Rutherford, N.J. @ MetLife Stadium

East Rutherford, N.J. @ MetLife Stadium 28 Αυγούστου: East Rutherford, N.J. @ MetLife Stadium

East Rutherford, N.J. @ MetLife Stadium 3 Σεπτεμβρίου: Chicago, Ill. @ Soldier Field

Chicago, Ill. @ Soldier Field 7 Σεπτεμβρίου: Toronto, ON @ Rogers Stadium

Toronto, ON @ Rogers Stadium 9 Σεπτεμβρίου: Toronto, ON @ Rogers Stadium

Toronto, ON @ Rogers Stadium 14 Σεπτεμβρίου: Foxborough, Mass. @ Gillette Stadium

Foxborough, Mass. @ Gillette Stadium 27 Σεπτεμβρίου: Arlington, Texas @ AT&T Stadium

Arlington, Texas @ AT&T Stadium 1 Οκτωβρίου: Los Angeles, Calif. @ SoFi Stadium

Los Angeles, Calif. @ SoFi Stadium 2 Οκτωβρίου: Los Angeles, Calif. @ SoFi Stadium

Los Angeles, Calif. @ SoFi Stadium 9 Οκτωβρίου: Las Vegas, Nev. @ Allegiant Stadium

Las Vegas, Nev. @ Allegiant Stadium 15 Οκτωβρίου: Santa Clara, Calif. @ Levi’s Stadium

Santa Clara, Calif. @ Levi’s Stadium 18 Οκτωβρίου: Vancouver, B.C. @ BC Place

Λατινική Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη (2027):

23 Φεβρουαρίου: Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros

Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros 26 Φεβρουαρίου: Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros

Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros 28 Φεβρουαρίου: Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros

Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros 2 Μαρτίου: Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros

Mexico City, Mexico @ Estadio GNP Seguros 10 Μαρτίου: São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS

São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS 12 Μαρτίου: São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS

São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS 14 Μαρτίου: São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS

São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS 16 Μαρτίου: São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS

São Paulo, Brazil @ Estádio MorumBIS 23 Μαρτίου: Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate

Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate 25 Μαρτίου: Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate

Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate 27 Μαρτίου: Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate

Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate 29 Μαρτίου: Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate

Buenos Aires, Argentina @ Estadio River Plate 26 Απριλίου: Stockholm, Sweden @ Strawberry Arena

Stockholm, Sweden @ Strawberry Arena 28 Απριλίου: Stockholm, Sweden @ Strawberry Arena

Stockholm, Sweden @ Strawberry Arena 5 Μαΐου: Paris, France @ Stade de France

Paris, France @ Stade de France 8 Μαΐου: Paris, France @ Stade de France

Paris, France @ Stade de France 9 Μαΐου: Paris, France @ Stade de France

Paris, France @ Stade de France 27 Μαΐου: Lisbon, Portugal @ Estádio da Luz

Lisbon, Portugal @ Estádio da Luz 28 Μαΐου: Lisbon, Portugal @ Estádio da Luz

Lisbon, Portugal @ Estádio da Luz 5 Ιουνίου: Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA

Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA 6 Ιουνίου: Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA

Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA 9 Ιουνίου: Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA

Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA 11 Ιουνίου: Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA

Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijff ArenA 18 Ιουνίου: London, England @ Tottenham Hotspur Stadium

London, England @ Tottenham Hotspur Stadium 19 Ιουνίου: London, England @ Tottenham Hotspur Stadium

London, England @ Tottenham Hotspur Stadium 22 Ιουνίου: London, England @ Tottenham Hotspur Stadium

London, England @ Tottenham Hotspur Stadium 25 Ιουνίου: London, England @ Tottenham Hotspur Stadium

London, England @ Tottenham Hotspur Stadium 30 Ιουνίου: Berlin, Germany @ Olympiastadion

Berlin, Germany @ Olympiastadion 1 Ιουλίου: Berlin, Germany @ Olympiastadion

Berlin, Germany @ Olympiastadion 5 Ιουλίου: Milan, Italy @ Stadio San Siro

Milan, Italy @ Stadio San Siro 6 Ιουλίου: Milan, Italy @ Stadio San Siro

Milan, Italy @ Stadio San Siro 9 Ιουλίου: Milan, Italy @ Stadio San Siro

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