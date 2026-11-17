Με μια ματιά Ο Stephen Wilson Jr. ανακοίνωσε διπλό άλμπουμ με τίτλο «Impressiøn of a Human // Children of the Cørnerman» για τις 26 Φεβρουαρίου 2027.

Κυκλοφόρησε το νέο του single «I’m a Song», ένα ντουέτο με τον Chris Stapleton.

Το τραγούδι «I’m a Song» έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς ήταν αγαπημένο του εκλιπόντος πατέρα του.

Ο Wilson Jr. είναι υποψήφιος για βραβεία στα CMA Awards, συμπεριλαμβανομένων των «New Artist of the Year» και «Song of the Year». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Stephen Wilson Jr. ζει μία εξαιρετική περίοδο, καθώς η μουσική του αναγνωρίζεται με πολλαπλές υποψηφιότητες για Grammy, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ του. Το νέο, φιλόδοξο διπλό άλμπουμ, με τίτλο «Impressiøn of a Human // Children of the Cørnerman», αναμένεται στις 26 Φεβρουαρίου 2027. Η κυκλοφορία αυτή ακολουθεί το επιτυχημένο EP του 2023, «Bon Aqua», το οποίο περιλάμβανε τα κομμάτια «American Gothic» και «Year to Be Young 1994», καθώς και το εντυπωσιακό ντεμπούτο άλμπουμ του, «Søn of Dad», που αποτελούνταν από 22 τραγούδια.

Η ανακοίνωση του διπλού άλμπουμ συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία του νέου του single, «I’m a Song». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ντουέτο με τον Chris Stapleton, με τους δύο καλλιτέχνες να έχουν προγραμματίσει να ερμηνεύσουν το τραγούδι στα επερχόμενα CMA Awards.

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Το τραγούδι «I’m a song» γράφτηκε πριν από χρόνια και ηχογραφήθηκε αρχικά σε ζωντανή εκτέλεση. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Stephen Wilson Jr., καθώς ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα του, Stephen Wilson Sr., ο οποίος απεβίωσε το 2018 σε ηλικία 59 ετών. Ο πατέρας του υπήρξε η κύρια πηγή έμπνευσης για πολλές από τις δημιουργίες του Wilson Jr.

Σε συνέντευξή του στο podcast του Theo Von, ο Wilson Jr. μοιράστηκε λεπτομέρειες για την προέλευση του «I’m a Song». Περιέγραψε πώς ο πατέρας του, Stephen Wilson Sr., παρακολούθησε την πρώτη ζωντανή εκτέλεσή του στο Bluebird Cafe του Nashville και την κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας του Πατέρα, ο πατέρας του τού εξομολογήθηκε ότι ήταν το αγαπημένο του τραγούδι όλων των εποχών. «Ήταν ουσιαστικά ο πρώτος μου θαυμαστής. Πίστευε σε μένα πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ ποτέ στον εαυτό μου», δήλωσε ο Wilson Jr.

Λιγότερο από ένα μήνα μετά, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, και ο Wilson Jr. επέλεξε να ερμηνεύσει το «I’m a Song» στην κηδεία του. «Όταν ο πατέρας μου μού είπε, «Γράψε ένα καλό τραγούδι για μένα», ήξερε ότι είχα ήδη γράψει ένα, τουλάχιστον στα δικά του μάτια, γιατί ήταν το αγαπημένο του τραγούδι», ανέφερε ο Wilson Jr., προσθέτοντας: «Υποθέτω ότι η τελευταία του παραγγελία ήταν να συνεχίσω και να μην σταματήσω ποτέ».

Η εβδομάδα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Stephen Wilson Jr., όχι μόνο λόγω της κυκλοφορίας του νέου του τραγουδιού και της ανακοίνωσης του άλμπουμ. Πρόσφατα, ο Wilson Jr. ερμήνευσε το «Wonderwall» των Oasis στην τελετή εισαγωγής των Rock & Roll Hall of Fame για το 2026.

Παράλληλα, ο τραγουδοποιός είναι υποψήφιος για πολλά βραβεία στα επερχόμενα CMA Awards στο Nashville, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών «New Artist of the Year» και «Song of the Year» για τη σύνθεσή του «Gary». Η διπλή ανακοίνωση και η συνεργασία με τον Chris Stapleton επισφραγίζουν μία περίοδο μεγάλης δημιουργικότητας και αναγνώρισης για τον Stephen Wilson Jr.

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